महिना एक हजार रुपयांची SIP केली तर 1 कोटी रुपये जमवण्यासाठी किती वर्ष लागतील? Calculation थक्क करणारं

SIP Investment Plan: एसआयपी म्हणजेच सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनद्वारे म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे हा दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याचा सर्वात सोपा आणि लोकप्रिय मार्ग आहे. खरं तर आपल्यापैकी अनेकांनी एसआयपीबद्दल ऐकलं असेल अनेकांच्या वेगवेगळ्या एसआयपी असतीलही. मात्र जो पहिल्यांदा एअसआयपीबद्दल ऐकतो त्याला नियमितपणे छोटी गुंतवणूक केल्यास एवढा फायदा होऊ शकतो याचं आश्चर्य वाटतं. भारतातील अनेक लोकांना आश्चर्य वाटते की एका लहान मासिक गुंतवणुकीतून एक कोटी रुपयापर्यंतचा निधी गोळा करण्यासाठी किती वेळ लागेल.
नियमित गुंतवणूक आणि चक्रवाढीसह दरमहा एक हजारांची एसआयपी कालांतराने 1 कोटी रुपयांपर्यंत कशी वाढू शकते आणि महिन्याला एक हजार साठवून एक कोटी होण्यासाठी किती वेळ पहावी लागेल हे जाणून घेऊयात...
सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनच्या माध्यमातून गुंतवणुकदारांना दरमहा म्युच्युअल फंडांमध्ये निश्चित रक्कम गुंतवता येते. मुदत ठेवींच्या उलट येथील परतावा शेअर बाजाराशी संलग्न असतो. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास दीर्घकाळात हे पैसे खूप वेगाने वाढू शकतात. SIP ही बचत करण्याचा एक सोयीस्कर आणि शिस्तबद्ध मार्ग आहे, ज्यामुळे ते संपत्ती निर्मितीसाठी एक उत्तम मार्ग मानले जातात. जर तुम्ही म्युच्युअल फंड एसआयपीमध्ये दरमहा एक हजार रुपये गुंतवले तर चक्रवाढ व्याजामुळे तुमचे पैसे हळूहळू वाढत जातात.
अंदाजे 14 % वार्षिक परतावा मिळाल्यास, तुम्हाला एसआयपीच्या माध्यमातून एक कोटी साठवण्यासाठी 36 वर्षांचा कालावधी लागेल. म्हणजेच महिन्यांमध्ये सांगायचं झाल्यास 432 महिने सातत्याने महिन्याला एक हजार रुपये बाजूला काढावे लागतील. म्हणजेच 4 लाख 32 हजार गुंतवणूक तुम्हाला 36 वर्षानंतर 1 कोटी 2 लाख 6 हजार 79 रुपये मिळतील. भारतातील इक्विटी म्युच्युअल फंडांनी दीर्घकाळात 12 ते 15 टक्के वार्षिक परतावा दिल्याचं दिसून आलं आहे.
एसआयपी म्हणजे काय?
एसआयपी हे म्युच्युअल फंडांमध्ये नियमित आणि शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचा एक सोपा मार्ग आहे. यात तुम्ही दरमहा (किंवा इतर निश्चित कालावधीत) एक निश्चित रक्कम गुंतवता, ज्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा फायदा घेता येतो आणि चक्रवाढ व्याजामुळे संपत्ती वाढते. हे विशेषतः दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी लोकप्रिय आहे.
एसआयपीचा मुख्य फायदा काय?
शिस्तबद्ध बचत: छोट्या रकमेपासून सुरू करता येते, जसे की महिन्याला 500 किंवा 1000 रुपये.
चक्रवाढ व्याज: परतावा पुन्हा गुंतवला जातो, ज्यामुळे पैसे वेगाने वाढतात.
बाजारातील जोखीम कमी: रुपी खर्च औसत (Rupee Cost Averaging) मुळे बाजारातील घसरणीत कमी युनिट्स मिळतात आणि चढत्या बाजारात जास्त.
लिक्विडिटी: गरजेनुसार पैसे काढता येतात, मुदत ठेवीप्रमाणे लॉक-इन नसते.
कर सवलत: काही स्कीम्समध्ये (जसे ELSS) सेक्शन 80 सी अंतर्गत कर सवलत मिळते.
एसआयपी सुरू करण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
KYC: आधार, पॅन कार्ड आणि बँक खाते.
प्लॅटफॉर्म: अॅप्स जसे Groww, Zerodha Coin, किंवा AMC च्या वेबसाइटवरून.
स्कीम निवड: तुमच्या धोका सहनशीलतेनुसार (इक्विटी, हायब्रिड किंवा डेट फंड).
ऑटो-डेबिट: ECS द्वारे बँक खात्यातून स्वयंचलित कापणी.
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. तुम्ही अशाप्रकारे कोणत्याही पद्धतीची गुंतवणूक करु इच्छित असाल तर सर्वात आधी सर्टिफाइड गुंतवणुकदार सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा. तुम्हाला कोणताही नफा किंवा तोटा झाल्यास झी 24 तास यासाठी जबाबदार राहणार नाही.)