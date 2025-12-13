English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Winter Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कोरडी आणि निस्तेज होऊ नये म्हणून स्किन केअर रूटीन फॉलो करताना काही सामान्य चुका टाळा. या चुका टाळल्यास त्वचा हायड्रेटेड राहील आणि ग्लोइंग दिसेल!

Updated: Dec 13, 2025, 02:22 PM IST
हिवाळ्यात स्किन केअर करताय? 'या' 4 चुका प्रकर्षाने टाळा, नाहीतर...

Avoid This 4 mistakes In Winter Skin Care: हिवाळ्याची चाहूल लागताच त्वचा कोरडी, खरखरीत आणि निस्तेज होऊ लागते. दरम्यान बाजारात मॉइश्चरायझर, क्रीम्स आणि सीरम्सच्या जाहीरातींचा भडीमार सुरू होतो. पण स्किन केअर रूटीन फॉलो करतानाही अनेकजण काही सामान्य चुका करतात, ज्यामुळे त्वचेचे अधिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्वचारोगतज्ज्ञांच्या मते, हिवाळ्यात 'या' 4 चुका टाळल्या तर त्वचा हायड्रेटेड आणि ग्लोइंग राहील. पुढील लेखातून या चुका कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया.

गरम पाण्याने अंघोळ करणे टाळा...

पहिली मोठी चूक म्हणजे गरम पाण्याने आंघोळ करणे. हिवाळ्यात गरम पाण्याची आंघोळ आरामदायक वाटत असली तरी, गरम पाण्यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेलाचे प्रमाण कमी होते. परिणामी त्वचा अधिक कोरडी होऊन त्वचेला भेगा पडण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी शक्यतो कोमट पाण्याने आंघोळ करा. आणि नंतर लगेच मॉइश्चरायझर लावा.

 

मॉइश्चरायझरचा वापर करा...

दुसरी चूक म्हणजे, अनेकजण हिवाळ्यात त्वचेसाठी मॉइश्चरायझरचा वापर करणे टाळतात. पण हिवाळ्यात हवेत ओलावा कमी असतो, त्यामुळे त्वचा डिहायड्रेट होते. आणि या कोरड्या हवेचा परिणाम त्वचेवर होऊन त्वचा रखरखीत होते. म्हणूनच रोज सकाळ तेसच रात्री झोपताना देखील त्वचेवर ह्युमेक्टंट्सयुक्त म्हणजेच हायल्युरॉनिक ऍसिड आणि ग्लिसरीन असलेले मॉइश्चरायझर लावा.

 

हिवाळ्यातही सनस्क्रिनचा वापर करा...

बऱ्याचदा हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश कमी असल्यामुळे सर्वजण "सनस्क्रिनची काय गरज"? असा विचार करतात. पण स्किन केअरबाबतीतील ही एक सर्वात मोठी चूक आहे. हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश कमी असला तरी यूव्ही किरणे तितकेच हानिकारक असतात. ते त्वचेचे प्रीमॅच्युअर एजिंग करतात. त्यामुळे रोज त्वचेवर SPF 30 असलेले सनस्क्रीन लावणे अत्यावश्यक आहे.

 

त्वचेवर स्क्रब वापरणे टाळा...

आणखी एक मोठी चूक म्हणजे कोरडी त्वचा काढण्यासाठी स्क्रब जास्त वापरणे. अनेकजण कोरडी पडलेली मृत त्वचा काढून टाकण्यासाठी स्क्रबचा वापर केला जातो. पण यामुळे त्वचा कमकुवत होऊन इरिटेशनची शक्यता वाढते. यामुळे त्वचेसाठी स्क्रबचा वापर करणे कमी केले पाहिजे. तुम्ही आठवड्यातून फक्त 1 ते 2 वेळा सौम्य स्क्रब वापरू शकता.

 

त्वचारोगतज्ज्ञ सांगतात, हिवाळ्यात त्वचेची काळजी घेणे आणि त्वचेला हायड्रेटेड ठेवणे महत्त्वाचे आहे. पण इतरही गोष्टींची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे जसे की, पाणी जास्त प्या, ओमेगा-3 युक्त आहार घ्या. त्वचेची काळजी घेण्यासाठी 'या' सवयी फॉलो केल्यास हिवाळ्यातही त्वचा मऊ आणि चमकदार दिसेल.

