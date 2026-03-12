English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • World Sleep Day: झोपेच्या समस्यांवर स्लीप टुरिझम आहे सर्वोत्तम उपाय, जाणून घ्या कसा होईल फायदा?

World Sleep Day: झोपेच्या समस्यांवर स्लीप टुरिझम आहे सर्वोत्तम उपाय, जाणून घ्या कसा होईल फायदा?

तुम्हालाही झोपेच्या समस्या आहेत का? रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातील थकवा दूर करायचाय? मग स्लीप टुरिझम हा पर्यटनाचा प्रकार एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. झोपेच आरोग्य सुधारण्यासाठी याचा कसा फायदा होतो ते जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 12, 2026, 12:05 PM IST
World Sleep Day: झोपेच्या समस्यांवर स्लीप टुरिझम आहे सर्वोत्तम उपाय, जाणून घ्या कसा होईल फायदा?
Photo Source: Country Living Magezine

Know What Is Sleep Tourism: बऱ्याचदा रोजच्या जीवनातील धकाधकीतून विश्रांती मिळवण्यासाठी पर्यटन हा एकमेव पर्याय निवडतात. अनेकजण पर्यटनाकडे एक विरंगुळा म्हणून नाही तर आवड म्हणून जपत असतात. लोक देशातील किंवा परदेशातील वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात, स्थळे, इमारती, कलाकृती पाहतात. तसेच तेथिल संस्कृतीचा अनुभव घेत असतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का 'स्लीप टुरिझम' असाही एक पर्यटनाचा प्रकार अस्तित्वात आहे. हे ऐकल्यानंतर  स्लीप टुरिझम म्हणजे नक्की काय असते? असा प्रश्न तुमच्याही मनात आला असेल. चला तर मग सदर बातमीतून याचे उत्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्लीप टुरिझम म्हणजे काय? 

सध्याच्या काळात स्लीप टुरिझम ही पर्यटनातील एक नवीन आणि वेगाने लोकप्रिय होत चाललेली संकल्पना आहे. स्लीप टुरिझममध्ये लोक प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यासाठी ट्रिपला जात नाहीत तर, केवळ मानसिक शांतता आणि गाढ झोप घेण्यासाठी पर्यटन करतात. आजच्या धावपळीच्या जीवनात कामाचा ताण आणि मोबाईलच्या अतिवापरामुळे लोकांच्या झोपेच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहेत. यामुळे अनेकजण निद्रानाशाच्या समस्येने त्रस्त आहेत. अशा लोकांसाठी स्लीप टुरिझम हे एक प्रकारचे औषधच आहे. 

स्लीप टुरिझममध्ये असे काय खास आहे? 

विशेष म्हणजे, अनेक हॉटेल्स किंवा रिसॉर्ट्मध्ये अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. ज्या तुम्हाला गाढ झोप लागण्यास आणि झोपेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. तिथे झोपण्यासाठी केवळ बेड दिला जात नाही तर, अनेक वैज्ञानिक गोष्टी केल्या जातात. तसेच साऊंडप्रूफ रूम्स, झोपेचे नियोजन करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा मार्गदर्शकही असतात, हाय टेक मॅट्रेस जे शरीराच्या तापमानानुसार थंड किंवा गरम राहतात, पर्यटकाच्या आवडीनुसार मऊ, कडक किंवा मानेला आधार देणाऱ्या विविध प्रकारच्या उश्या एवढेच काय तर; झोप येण्यास मदत करणारी हर्बल टी आणि हलके जेवणही उपलब्ध असते. तसेच खोली पूर्णपणे डिजिटल डिटॉक्स असते. जिथे वाय-फाय किंवा टीव्ही नसतो, जेणेकरून निळ्या प्रकाशाचा झोपेवर परिणाम होणार नाही. 

 

भारतात स्लीप टुरिझम पॅकेज कुठे उपलब्ध आहेत? 

सध्या लंडन, न्यूयॉर्क आणि स्वित्झर्लंडमध्ये असे स्ली हॉटेल्स सुरू झाले आहेत. तसेच भारतात लोणावळा, ऋषिकेश, गोवा अशा प्रकारची स्लीप पॅकेजेस देऊ लागली आहेत. 

 

स्लीप टुरिझमचे काय फायदे आहेत? 

स्लीप टुरिझमचे फायदे केवळ झोपेच्या आरोग्यासाठीच नाही तर शारीरिक आरोग्यासाठीही होतात. झोपेचे आरोग्य सुधारल्याने शरीरिक आणि मानसिक थकवा दूर होतो. मानसिक शांतता मिळते आणि कामातील एकाग्रता वाढते. तसेच झोपण्यापूर्वी तुम्हाला उशीरापर्यंत मोबाईल पाहणे, खाणे अशा चुकीच्या सवयी असतील  तर त्या बदलण्यासही मदत होते. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Sleep Tourismsleep problemssleep healthmental health

इतर बातम्या

संकटांची साखळी! होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी दुहेरी संकट...

भारत