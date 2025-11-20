English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पोटावर झोपता? मग पाठीच्या दुखण्याला तुम्हीच आमंत्रण देताय, जाणून घ्या योग्य पद्धत

पोटावर (उपडी) झोपण्याची सवय पाठीच्या कण्यावर अनावश्यक ताण आणते, ज्यामुळे कंबरदुखी, मानदुखी आणि दीर्घकाळची क्रॉनिक पाठदुखी होऊ शकते.

Updated: Nov 20, 2025, 01:22 PM IST
पोटावर झोपता? मग पाठीच्या दुखण्याला तुम्हीच आमंत्रण देताय, जाणून घ्या योग्य पद्धत

Sleeping Habits And its Impact on Health : योग्य आहार, व्यायाम करणे यासह पूर्ण आणि स्वस्थ झोपही आपल्या निरोगी आरोग्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पूर्ण झोप मिळाली तर शारीरिक आरोग्यासह मानसिक आरोग्यही चांगले राहते. पण तुम्हाला माहित आहे का? मात्र, एखादी व्यक्ती कशा पद्धतीने झोपते हे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. बरेचजण पोटावर म्हणजेच उपडे झोपतात. झोपण्याची ही पद्धत फारच आरामदायक वाटते, पण तज्ज्ञांच्या मते ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. पोटावर झोपल्याने पाठीचा कण्यावर  (Spine) ताण पडतो.  यामुळे कंबर, मान आणि खांद्येदुखी होण्याची शक्यता असते. जर तुम्हालाही पोटावर झोपायची सवय असेल तर पुढे याचे गंभीर परिणाम होऊन क्रॉनिक पाठ दुखी चे मोठे कारण बनू शकते. म्हणूनच झोपण्याची योग्य पद्धत कोणती? याबद्दल सर्वांनाच माहित असले पाहिजे. 

पोटावर झोपल्याने काय होते? 

पोटावर झोपल्याने पाठीचा कणा आतल्या बाजूला वळतो, ज्यामुळे पाठीचा कणा त्याच्या नैसर्गिक स्थितीपासून बाहेर पडून त्याच्यावर सतत दबाव येतो. या पद्धतीने झोपल्याने पोटाचे वजन कंबरेच्या भागावर पडते. ज्यामुळे मांसपेशींमध्ये ताण निर्माण होतो. हेसुद्धा पाठदुखी आणि कंबर दुखीचे मुख्य कारण बनू शकते. पोटावर झोपल्याने मान एका बाजूला वळवून झोपावे लागते ज्यामुळे मानेवर दबाव पडतो. मानेवर पडणाऱ्या दबावामुळे मानेच्या नसांवर आणि स्नायूंवर ताण पडतो. यामुळे बऱ्याचदा सकाळी उठल्यानंतर मानेला लचक येऊ शकते किंवा मान दुखू शकते. याशिवाय बऱ्याचवेळा चुकीच्या पद्धतीने झोपल्यास हात-पाय सुन्न होणे, झिणझिण्या येणे आणि थकवा येणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. 

 

झोपण्याची योग्य पद्धत कोणती?

झोपण्याची सर्वात योग्य पद्धत म्हणजे पाठीवर झोपणे. पाठीवर झोपल्याने पाठीचा कणा त्याच्या नैर्गिक स्थितीतच राहतो. ज्यामुळे त्यावर ताण येत नाही. शिवाय डाव्या कुशीवर झोपणेही फायदेशीर ठरते. यामुळे पचन योग्य पद्धतीने होते आणि रक्ताभिसरणही सुधारते. तसेच या पद्धतीने झोपल्यास हृदयाच्या आरोग्यासही फायदेशीर ठरते. गुडघ्यांमध्ये उशी ठेवून झोपल्याने पाठीच्या खालच्या भागास आधार मिळतो. तुम्हाला पोटावर झोपण्याची सवय असेल तर तुम्ही झोपताना पोटाखाली उशी ठेवू शकता ज्यामुळे ही सवय सोडवण्यास मदत होईल. 

 

झोपण्याची योग्य वेळ कोणती?

झोपण्याच्या योग्य पद्धतीसह योग्य वेळ पाळणेही महत्त्वाचे आहे. रोज एकाच वेळी झोपण्याची आणि उठण्याची सवय ठेवा, अगदी सुट्टीच्या दिवशीही यामुळे झोपेचे चक्र मजबूत होते. दररोज किमान 7 ते 8 तासांची पूर्ण झोप घ्या. झोपण्यापूर्वी मानसिक शांतता मिळवण्यासाठी गरम पाण्याने अंघोळ करा, तुमची आवडती शांत गाणी ऐका किंवा पुस्तक वाचा. यामुळे मानसिक शांतता मिळते आणि निरोगी झोप लागते. झोपण्यापूर्वी मोबाईल आणि टीव्हीसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर टाळा.

 

 

 

१. प्रश्न: पोटावर झोपल्याने नेमके काय नुकसान होते?

उत्तर: पोटावर झोपल्याने पाठीचा कणा आतल्या बाजूला वळतो, कण्यावर सतत ताण येतो, मान एका बाजूला वळते आणि मानेला-कंबरेला दुखापत होऊ शकते. सकाळी उठल्यावर मान लचकणे, हात-पाय सुन्न होणे किंवा झिणझिण्या यऊ शकतात.

 

२. प्रश्न: झोपण्याची सर्वात योग्य पद्धत कोणती आहे?

उत्तर: पाठीवर (सरळ) झोपणे हे सर्वोत्तम आहे, कारण यामुळे पाठीचा कणा नैसर्गिक स्थितीत राहतो. डाव्या कुशीवर झोपणेही फायदेशीर आहे; यामुळे पचन, रक्ताभिसरण आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते. गुढघ्यांमध्ये उशी ठेवल्यास पाठीला आणखी आधार मिळतो.

 

३. प्रश्न: पोटावर झोपण्याची सवय कशी सोडावी?

उत्तर: झोपताना पोटाखाली पातळ उशी ठेवा, जेणेकरून ही सवय हळूहळू कमी होईल आणि पाठीवर किंवा कुशीवर वळण्यास मदत होईल. तसेच रोज एकाच वेळी झोपणे-उठणे आणि ७-८ तास पूर्ण झोप घेण्याची सवय लावा.

