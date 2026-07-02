फरसाण, चिवडा पावसाळी वातावरणात नरम पडलाय? 'या' ट्रिक्सने पुन्हा मिळवा खमंग कुरकुरीतपणा

पावसाळ्यातील दमट हवामान असो किंवा नकळत नमकीनचे पाकीट उघडे राहिले असो, काही वेळातच ती नरम पडते. अशा वेळी संध्याकाळच्या गरमागरम चहासोबत कुरकुरीत नमकीनऐवजी मऊ झालेली नमकीन मिळाली की सगळाच मूड खराब होतो. अनेकजण अशी नमकीन खाण्यायोग्य नसल्याचे समजून सरळ टाकून देतात. मात्र, आता त्याची गरज नाही. घरातील काही सोप्या किचन ट्रिक्स वापरून काही मिनिटांतच नमकीनचा हरवलेला कुरकुरीतपणा परत मिळवता येतो.
घरात पोळ्या किंवा पराठे झाल्यानंतर तवा बराच वेळ गरम असतो. या उरलेल्या उष्णतेचा उपयोग करूनही नमकीन पुन्हा कुरकुरीत करता येते. गॅस बंद केल्यानंतर गरम तव्यावर नमकीन काही मिनिटे पसरवून ठेवा आणि मध्येच हलक्या हाताने हलवत राहा. तव्याच्या उष्णतेमुळे त्यातील ओलावा कमी होतो आणि नमकीन पुन्हा खमंग व कुरकुरीत होते. अतिरिक्त गॅस वापरण्याचीही गरज पडत नाही.
मायक्रोवेव्ह नसेल तरी काळजी करण्याचे कारण नाही. जाड बुडाची कढई किंवा पॅन मंद आचेवर गरम करा. त्यात नरम पडलेली नमकीन घालून सतत हलवत २ ते ३ मिनिटे हलके भाजा. नमकीन जळणार नाही याची काळजी घ्या. त्यानंतर ती एका प्लेटमध्ये काढून पूर्ण थंड होऊ द्या. काही मिनिटांतच तिचा कुरकुरीतपणा परत येईल.
घरात मायक्रोवेव्ह असेल तर सील झालेली नमकीन एका मायक्रोवेव्ह-सेफ प्लेटमध्ये पसरवून ठेवा. त्यानंतर ती ३० ते ४० सेकंद हाय पॉवरवर गरम करा. गरम झाल्यावर लगेच खाऊ नका. तिला २ ते ३ मिनिटे थंड होऊ द्या. थंड झाल्यानंतर नमकीन पुन्हा खुसखुशीत झाल्याचे तुम्हाला जाणवेल.
नमकीनचे पाकीट उघडल्यानंतर ती शक्यतो हवाबंद डब्यात (एअरटाइट कंटेनर) साठवून ठेवा. त्यामुळे बाहेरील ओलावा आत शिरत नाही आणि नमकीन लवकर नरम पडत नाही. याशिवाय, डब्यात ब्लॉटिंग पेपर किंवा टिश्यू पेपरचा छोटा तुकडा ठेवला, तर तो अतिरिक्त ओलावा शोषून घेतो. त्यामुळे नमकीन अधिक काळ ताजी, चविष्ट आणि कुरकुरीत राहण्यास मदत होते.