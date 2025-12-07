...तर भारतीय पुरुषांना सहा महिन्यांची भरपगारी सुट्टी? संसदेत मांडलं 'हे' खास विधेयक

Paternity Leave For Indian Fathers: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत शनिवारी दोन विधेयके सादर केली. त्यात पितृत्व आणि पितृत्व लाभविधेयक 2025 आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2025 चा समावेश आहे. मुलाच्या संगोपनाकडे वडिलांनाही लक्ष देता यावे यासाठी त्यांना पितृत्व रजा मिळावी अशी मागणी पितृत्व आणि पितृत्व लाभविधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे, तर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास, किमान वेतन निश्चित करण्याचे अधिकार सामाजिक सुरक्षा संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2025 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
'पितृत्व रजा विधेयक' म्हणजे 'पॅटर्निटी अँड पॅटर्नल बेनिफिट्स बिल, 2025' हे विधेयक नवजात बालकाच्या सुरुवातीच्या विकासात पित्याला भाग घेण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यासंदर्भात आहे. पगारीसह पितृत्व रजा सुरू करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे. यामुळे पारंपरिक पद्धत मोडीत काढून मातृत्व प्राप्त आईच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि लवचिक पालकत्वाला प्रोत्साहन देणे शक्य होईल.
पित्याला बालकाच्या सुरुवातीच्या काळात सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी पगारीसह रजा.
आई आणि बालकाच्या देखभालीत समान जबाबदारी वाटणे.
हे विधेयक अजूनही संसदेत चर्चेसाठी आहे आणि मंजूर झाले नाही.
हे खासगी सदस्याचे असल्याने त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे.
सध्या भारतात खासगी क्षेत्रात पितृत्व रजा कायद्याने बंधनकारक नाही, तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांची रजा मिळते.
2017 मध्ये 'पितृत्व लाभ विधेयक' सादर झाले होते, ज्यात तीन महिन्यांच्या रजेची तरतूद होती, परंतु ते मंजूर झाले नाही. हे नवीन 2025 चे विधेयक पितृत्व रजेच्या अधिकाराला मजबूत करण्यासाठी एक पाऊल आहे.
जगातील बहुतेक देशांमध्ये पितृत्व रजा (पॅटर्निटी लीव्ह) उपलब्ध आहे, ज्यात नवजात बालकाच्या जन्मानंतर वडिलांना दिली जाणारी पगारीसह किंवा आंशिक पगारासह रजा असते. मात्र, ही रजा उपलब्ध नसलेले काही अपवादात्मक देश आहेत, जसे की अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आयलंड्स, मायक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ आणि टोंगा. जगातील 63% देशांमध्ये वडिलांसाठी पगारीसह रजा हमी दिली जाते.
पितृत्व रजेची लांबी देशानुसार बदलते, काही देशांमध्ये ती 180 दिवसांपर्यंत असते, तर काहींमध्ये फक्त 1 ते 2 दिवस. आइसलँड 180 दिवस, स्पेनमध्ये 112 दिवस, नेदरलँड्समध्ये 42 दिवस आणि पोर्तुगालमध्ये 35 दिवस वडिलांना भरपगारी सुट्टी दिली जाते. भारतात नेमक्या किती सुट्ट्यांची तरतूद विधेयकात आहे हे स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. तरी एका अंदाजानुसार हा कालावधी 15 दिवसांपासून काही महिन्यांपूरता असू शकतो असं सांगितलं जात आहे.