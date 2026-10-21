/दिवाळीत सुंदर दिसायचं आहे? आतापासूनच सुरू करा केस आणि त्वचेची काळजी! जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

सणासुदीचा काळ जवळ आला की कपड्यांची खरेदी, दागिन्यांची निवड आणि मेकअपच्या तयारीला वेग येतो. मात्र, सणाच्या दिवशी आकर्षक दिसण्यासाठी केवळ छान ड्रेस आणि मेकअप पुरेसा नसतो. निरोगी, चमकदार केस आणि तजेलदार त्वचाही व्यक्तिमत्त्व खुलवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे ऐनवेळी काहीही करण्याऐवजी काही आठवडे आधीपासून केस आणि त्वचेची नियमित काळजी घेणे फायदेशीर ठरू शकते. बदलते हवामान, वाढते प्रदूषण, उष्णतेचा संपर्क आणि हेअर स्टायलिंगसाठी वापरली जाणारी उपकरणे यांचा केस आणि त्वचेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात अपेक्षित लूक मिळवण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि गरजेनुसार ठरवलेली दिनचर्या महत्त्वाची ठरते. याविषयी KT Life चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव सयानी यांनी केस आणि त्वचेची काळजी घेण्याबाबत आपले मत मांडले आहे.
ध्रुव सयानी, MD आणि CEO, KT Life म्हणतात की, “सणासुदीच्या तयारीला सुरुवात करताना आपण कपडे, अॅक्सेसरीज आणि खरेदीचे नियोजन अनेक आठवडे आधी करतो. त्याचप्रमाणे केस आणि त्वचेला उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठीही वेळ देणे आवश्यक आहे. बदलते हवामान, प्रदूषण आणि उष्णतेमुळे केल्या जाणाऱ्या हेअर स्टायलिंगचा परिणाम केस आणि त्वचेवर होऊ शकतो. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी केलेले उपाय अपेक्षित चमक देऊ शकतीलच असे नाही. KT Professional मध्ये आम्ही सलूनच्या अनुभवावर आधारित, प्रभावी उपायांद्वारे केसांचे आरोग्य आणि मजबुती जपण्यावर भर देतो. तर KT Derma त्वचेच्या गरजांनुसार विज्ञानाधारित आणि उद्देशपूर्ण काळजी घेण्यावर लक्ष केंद्रित करते. आपल्या केस आणि त्वचेच्या विशिष्ट समस्यांना अनुरूप अशी सोपी आणि नियमित दिनचर्या लवकर सुरू केल्यास सणासुदीपर्यंत चमकदार केस आणि तजेलदार त्वचा मिळवण्यास मदत होऊ शकते. यासाठी अनेक नवीन टप्पे जोडण्याची गरज नाही; तर योग्य वेळी सुरुवात करणे, सातत्य राखणे आणि निरोगी केस व त्वचेला आपल्या सणासुदीच्या लूकचा भाग बनवणे महत्त्वाचे आहे.”
सणासुदीपूर्वी केस आणि त्वचेची काळजी घेताना प्रत्येकाच्या गरजा वेगळ्या असतात, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. केसांच्या प्रकारानुसार योग्य शॅम्पू, कंडिशनर आणि पोषण देणाऱ्या उत्पादनांचा वापर करणे, तसेच त्वचेला अनुरूप क्लिन्झर, मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन निवडणे उपयुक्त ठरू शकते. यासोबत पुरेशी झोप, संतुलित आहार आणि नियमित पाणी पिण्याची सवयही महत्त्वाची आहे. कोणतेही उत्पादन निवडताना आपल्या केसांचा आणि त्वचेचा प्रकार लक्षात घ्यावा. गरज भासल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
सणासुदीच्या सौंदर्याची खरी तयारी ही शेवटच्या क्षणी नव्हे, तर योग्य दिनचर्या आणि सातत्यपूर्ण काळजीतून सुरू होते.