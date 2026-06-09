सामान्य कपड्याची असामान्य गोष्ट! T-Shirt मधील 'T' चा नेमका अर्थ काय? अंतर्वस्त्र की...?

History And Fashion : कुठं बाहेर जायचा बेत असो, सहलीला निघणं असो किंवा अगदी फेरफटका मारायला जाणं असो. कपाटातून सहज एखादी टी-शर्ट काढून घालणं आणि वाटेला निघणं... असा अनेकांचाच क्रम. काही मंडळी तर दर दिवशी टी-शर्ट आणि पँट असाच पेहराव करतात. मेटाला एका उत्तुंग शिखरावर नेऊन ठेवणारे मार्क झुकरबर्ग, यांचं उदाहरण इथं अगदी योग्य ठरेल. लहान मुलांपासून ते अगदी मध्यमवयीन आणि वय़ोवृद्ध मंडळीसुद्धा टी-शर्ट आवडीनं वापरतात. यामागचं कारण म्हणजे त्यातून मिळणारी सहजता. आरामदायी कपडे घालण्याची पसंती अणाऱ्यांसाठी टी-शर्ट म्हणजे कायमच प्राधान्यस्थानी असणारी गोष्ट. एक साधासुधा कपड्यांचा हा प्रकार नेमका किती जुना आहे याची तुम्हाला कल्पना आहे का?
बरं, त्याला टी-शर्टच का म्हणतात? ए शर्ट, बी शर्ट असं काहीतरी का म्हणत नाहीत? यामागे आहे खास कारण. ते कारण म्हणजे त्याचा आकार. टी शर्ट एखाद्या सपाट पृष्ठभागावर पसरवून ठेवलं तर त्याचा आकार साधारण T या इंग्रजी अक्षराइतका दिसतो. या आकाराचा विचार करा, लगेचच लक्षात येईल. टी शर्ट सध्या फॅशनचाच एक भाग असलं तरीही मुळात त्याचा जन्म हा एक अंतर्वस्त्र म्हणून झाला होता. किंबहुना त्या पद्धतीनं ते वापरलंही गेलं.
19 व्या शतकाअखेर अमेरिकेतील कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामराग आणि खाणींमध्ये काम करणाऱ्यांना ऊब देणारे कपडे घालावे लागत. उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी त्यांनी एका अंतर्वस्त्राचे दोन भाग केलेल आणि तिथं टी शर्टचा जन्म झाला. 1913 मध्ये अमेरिकेच्या नौदलानं सैनिकांसाठी टी शर्ट अधिकृत गणवेश म्हणून घोषित केलं. घाम शोषून घेण्यासाठी आणि लवकर कोरडं होण्यासाठी हे कापड आणि कपड्याचा हा प्रकार अगदी योग्य होता.
पुढं हॉलिवूडनं या अंतर्वस्त्रवजा टी शर्टला ग्लॅमर मिळवून देत मुख्य प्रवाहात आणलं. 1951 मध्ये A Streetcar Named Desire नावाच्या चित्रपटामध्ये मार्लन ब्रैंडो (Marlon Brando) यांनी एक टी शर्ट वापरला आणि त्यांच्या या लूकला कमाल प्रेक्षकपसंती मिळाली. यानंतर 1955 मध्ये Rebel Without a Cause मध्ये जेम्स डीन (James Dean) नंसुद्धा टी शर्ट लूकनं तरुणाईला वेड लावलं.
राहिला मुद्दा हे टी शर्ट नेमकं किती महत्त्वाचं आहे याबाबतचा तर, आजवर कपडे, फॅशन आणि त्याच्या इतिहासावर अनेक निरीक्षणं नोंदवली देले. असंच एक संशोधन आणि निरीक्षण होतं 'विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम'चं. ज्यामध्ये एक सामान्य अंतर्वस्त्र कशा पद्धतीनं जगातील सर्वात मोठं राजकीय आणि पर्सनल एक्सप्रेसिव टूल (Outward fashion) ठरलं यावर भाष्य करण्यात आलं. टी शर्टची संस्कृती आणि त्याच्या व्यावसायिक प्रभावावरही या निरीक्षणातून उजेड टाकण्यात आला होता. आहे की नाही, ही सामान्य टी शर्टची असामान्य गोष्ट?