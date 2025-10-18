English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिवाळी साजरी करताना डोळ्यांची घ्या विशेष काळजी, नाही तर...

दिवाळी साजरी करताना बऱ्याच गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे, त्यातदेखील आपल्या शरीराच्या नाजूक भागांची जसे की कान डोळे नाक यांची विशेष काळजी घ्यायला हवी. जर तुम्ही देखील दिवाळीत डोळ्यांविषयी 'ही' चुक करत आसाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच.   

Updated: Oct 18, 2025, 11:41 AM IST
दिवाळी साजरी करताना डोळ्यांची घ्या विशेष काळजी, नाही तर...
(photo credit - Social Media)

Diwali 2025: दिवाळी हा सण प्रकाशाचा आणि उत्साहाचा आसून हा फटाक्यांशिवाय अपूर्ण आहे. पण, फटाके लावताना काही गोष्टीची खबरदारी घेणे खूप महत्वाचे आहे, सर्वात जास्त दक्षता डोळ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत ठेवायला हवी. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्स घातले तर तुम्ही निष्काळजीपणा टाळला पाहिजे. कित्येक आरोग्यतंज्ज्ञांच्या सांगितल्यानुसार, फटाके फोडताना कॉन्टॅक्ट लेन्स घालणे खूप धोकादायक असू शकते. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्स लावण्यचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कॉन्टॅक्ट लेन्स घालणे धोकादायक का आहे?
मोठमोठे तज्ज्ञ हे स्पष्ट करतात की फटाके लावताना कॉन्टॅक्ट लेन्स घालणे धोकादायक असू शकते. कॉन्टॅक्ट लेन्स कॉर्नियावर एक पातळ थर तयार करतात, जो फटाक्यांमधून निघणारा धूर आणि घातक रसायने सहजपणे शोषून घेतो. जेव्हा हे दूषित घटक डोळ्यांच्या संपर्कात येतात तेव्हा डोळ्यांना जळजळ, लालसरपणा, ऍलर्जी आणि डोळ्यांच्या बुबुळाच्या पुढील भागांना आग होऊ शकतो. 

परिस्थिती खूपच बिकट होऊ शकते
डॉक्टर असेही सांगतात की फटाके जाळल्याने निर्माण होणारी उष्णता कॉन्टॅक्ट लेन्स सुकवू शकते. यामुळे डोळ्यांच्या कॉर्नियावर किरकोळ ओरखडे पडण्याचा धोका वाढतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये, संसर्ग देखील होऊ शकतो. अशावेळी जर लावकारात लवकर योग्य उपचार केले नाही तर त्रास वाढू शकतो.

दुसरा पर्याय काय आहे?
दिवाळीत तुम्ही दुसरा पर्याय देखील करु शकता. तुम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्सऐवजी प्रिस्क्रिप्शन चष्मा घालू शकता. हे चष्मे तुमच्या डोळ्यांसाठी कवच ​​म्हणून काम करतील आणि फटाक्यांमधून येणारी घातक रसायने आणि धूर डोळ्यांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखतील. म्हणूनच, जर तुम्हाला दिवाळी सुरक्षितपणे साजरी करायची असेल, तर तुम्ही प्रिस्क्रिप्शन चष्मे घेऊ शकता. 

या गोष्टी लक्षात ठेवा
जर तुम्हाला जळजळ, लालसरपणा किंवा धुसर जाणवत असेल तर ताबडतोब लेन्स काढा. याव्यतिरिक्त, डोळे स्वच्छ पाण्याने हळूवारपणे धुवा आणि त्यांना अजिबात चोळू नका. पुढील नुकसान टाळण्यासाठी ताबडतोब नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

About the Author
Tags:
special care of eyescelebrating diwaliDiwali 2025Diwali celebrationcontact lenses

इतर बातम्या

29 दिवसांनंतर समोर आले झुबीन गर्गच्या मृत्यूचे गूढ? सिंगापू...

विश्व