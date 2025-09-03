English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Teachers Day 2025 Speech Ideas: शिक्षक दिन हा विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या शिक्षकांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक खास प्रसंग आहे. या दिवशी मुले भाषणांद्वारे त्यांच्या शिक्षकांचे आभार मानतात. प्रेरणादायी भाषणे शाळेमध्ये कौतुकाचा विषय ठरतात. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 3, 2025, 10:45 PM IST
Teachers Day 2025 : शिक्षक दिनासाठी 10 महत्त्वाची वाक्ये, भाषणात आवर्जून करा समावेश; कौतुक झाल्याशिवाय राहणार नाही...
दरवर्षी ५ सप्टेंबर हा दिवस देशभरात शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. देशभरात, विशेषतः शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षकांना विविध प्रकारच्या भेटवस्तू देऊन त्यांचा सन्मान करतात. या दिवशी अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निबंध, भाषण आणि कविता स्पर्धा आयोजित केल्या जातात.

निबंध, भाषणासाठी १० महत्त्वाच्या ओळी

जर तुम्ही या दिवशी शाळा किंवा महाविद्यालयात निबंध किंवा भाषण स्पर्धेत भाग घेणार असाल तर हे पेज तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. येथे आम्ही शिक्षक दिनाशी संबंधित १० महत्त्वाची प्रभावी वाक्ये सांगत आहोत, ज्या तुम्ही निबंध किंवा भाषणासाठी वापरू शकता आणि ते प्रभावी बनवू शकता.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, शिक्षक दिन दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो, तर भारतात, शिक्षक दिन दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो.

भारताचे दुसरे राष्ट्रपती आणि एक महान शिक्षक, तत्वज्ञानी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्म ५ सप्टेंबर रोजी झाला. त्यांच्या जयंतीनिमित्त, भारतात हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात झाली.

प्रथमच, १९६२ मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा वाढदिवस म्हणून शिक्षण दिन साजरा करण्यात आला. तेव्हापासून ही परंपरा चालू आहे.

डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अनुयायांनी एकदा त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याची विनंती केली होती. परंतु त्यांनी तो शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्याची विनंती केली. त्यांचा वाढदिवस वैयक्तिकरित्या साजरा करण्याऐवजी त्यांनी तो शिक्षकांच्या सन्मानार्थ समर्पित केला.

शिक्षक दिनाचा उद्देश शिक्षकांच्या ज्ञानाचा, नेतृत्वाचा आणि सामाजिक सेवेचा सन्मान करणे आहे.

या दिवशी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषणे आणि सत्कार समारंभ आयोजित केले जातात.

भारतात, गुरुंना खूप उच्च दर्जा दिला जातो. शिक्षकांना देवापेक्षाही वर मानले जाते. यावर एक ओवी - "गुरु गोविंद दोनो खाडे, काके लगून पाये। बलिहारी गुरु आप की, गोविंद दियो बताये" खूप लोकप्रिय आहे.

शिक्षक दिन मुलांना त्यांच्या शिक्षकांबद्दल कृतज्ञता आणि आदर व्यक्त करण्यास प्रेरित करतो.

शिक्षक आपल्या जीवनाच्या जडणघडणीत खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पालक आपल्याला जीवन देतात, परंतु शिक्षक जीवनाला योग्य दिशा देतात. ते आपल्याला केवळ पुस्तकांचे ज्ञानच देत नाहीत तर चांगले मूल्ये, शिस्त आणि चारित्र्य घडवण्याचे शिक्षण देखील देतात.

हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की आपण आपल्या शिक्षकांचा नेहमीच आदर केला पाहिजे आणि आयुष्यभर त्यांचे मार्गदर्शन लक्षात ठेवले पाहिजे. खऱ्या अर्थाने, आपला प्रयत्न त्यांच्या अपेक्षांनुसार जगण्याचा आणि समाजात सकारात्मक योगदान देण्याचा असावा.

आईनंतर मुलांसाठी दुसरी जवळची व्यक्ती म्हणजे शिक्षक असे म्हटले जाते. आईनंतर शिक्षक ही आपली पहिली शाळा मानली जाते आणि ते आपले अंधकारमय जीवन प्रकाशाकडे नेण्याचे काम करतात. आपल्याला ज्ञान देण्यासोबतच, ते आपल्याला जीवन जगण्याची कला शिकवतात, भविष्यात येणाऱ्या आव्हानांशी लढण्याची कला शिकवतात आणि चांगले भविष्य घडवण्यासाठी प्रेरणा देतात.

