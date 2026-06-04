रात्री झोपताना 'या' एका कपड्याची सवय महिलांसाठी ठरू शकते घातक, तज्ज्ञांनी दिला मोलाचा सल्ला

The habit of wearing one piece of clothing while sleeping at night dangerous for women: दिवसभराच्या धावपळीनंतर रात्री आरामदायी झोप मिळणे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे असते. त्यामुळे झोपताना सैल आणि आरामदायक कपडे घालण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र अनेक महिलांच्या मनात एक प्रश्न कायम असतो रात्री ब्रा घालून झोपावे का? याबाबत अनेक समज-गैरसमज प्रचलित आहेत. काही महिलांना वाटते की ब्रा घालून झोपल्याने स्तनांचा आकार टिकून राहतो, तर काहीजणी आरामासाठी ती काढून झोपणे पसंत करतात. प्रत्यक्षात याबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणे आवश्यक आहे.
दिवसभर ब्रा परिधान केल्यानंतर रात्री शरीराला मोकळेपणा मिळणे गरजेचे असते. विशेषतः घट्ट किंवा अंडरवायर ब्रा घालून झोपल्यास शरीरावर अतिरिक्त दाब निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे झोपेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
स्तनांच्या आसपासचा भाग दिवसभर घामामुळे ओलसर राहू शकतो. अशावेळी सतत ब्रा घातल्यास त्वचेवर खाज, पुरळ, लालसरपणा किंवा चिडचिड होण्याचा धोका वाढतो. संवेदनशील त्वचा असलेल्या महिलांनी याबाबत अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.
अतिशय घट्ट ब्रा वापरल्यास शरीरातील नैसर्गिक रक्तप्रवाहावर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. तसेच खांदे, पाठ आणि छातीच्या स्नायूंवर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे काही महिलांना पाठदुखी किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.
उष्ण हवामानात किंवा जास्त घाम येणाऱ्या महिलांमध्ये स्तनांच्या आसपास ओलावा साचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बॅक्टेरिया किंवा बुरशी वाढून संसर्ग होण्याचा धोका वाढू शकतो. रात्री शरीराला हवा मिळाल्यास हा धोका काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
झोपताना शरीर पूर्णपणे रिलॅक्स होणे गरजेचे असते. घट्ट कपडे किंवा अस्वस्थ करणारे अंतर्वस्त्र परिधान केल्यास झोप वारंवार खंडित होऊ शकते. त्यामुळे काही महिलांना ब्रा न घालता झोपल्यास अधिक आरामदायी वाटते.
काही ठिकाणी रात्री ब्रा घालून झोपल्याने स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो, असा दावा केला जातो. मात्र सध्याच्या उपलब्ध वैद्यकीय संशोधनात ब्रा घालून झोपणे आणि स्तनाचा कर्करोग यांचा थेट संबंध असल्याचे ठोस पुरावे आढळलेले नाहीत. त्यामुळे अशा दाव्यांकडे सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, रात्री ब्रा घालायची की नाही हा वैयक्तिक आरामाचा विषय आहे. जर ब्रा घालायचीच असेल तर ती सैल, वायरलेस आणि आरामदायी असावी. मात्र अस्वस्थता, त्वचेच्या समस्या किंवा झोपेचा त्रास होत असेल तर झोपताना ब्रा न घालणे अधिक योग्य ठरू शकते.
शेवटी, आपल्या शरीराच्या गरजा ओळखून निर्णय घेणे आणि कोणतीही समस्या जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे.