'हेच' आहे अंबानी पासून ते अमिताभ बच्चन यांच्या यशाचे गुपित, 'या' ट्रिकने तुमचेही नशीब झटक्यात बदलेल!

Success Tips: आपले नशीब आपणच घडवतो , मानसशास्त्रानुसार सकारात्मक विचार व स्वतःला दिलेल्या सूचना (Affirmations) मेंदूला प्रोग्रॅम करतात आणि यश,अभिलाषित गोष्टी सहज प्राप्त करून देतात.

Updated: Nov 28, 2025, 06:18 PM IST
Success Tips: ते म्हणतात ना "आपले नशीब आपण स्वतःच लिहीतो". हे 100 टक्के खरे आहे. आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात प्रत्येकजण एक चांगले आयुष्य जगण्यासाठी आणि यशस्वी होण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करत आहेत, दिवसरात्र काम करत आहेत, प्रवासात धावत आहेत. या धावपळीत काहीजण यशाच्या उंच शिखरावर पोहोचले आहेत तर काहीजण अडथळ्यांच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. कारण ते सतत त्यांच्या आयुष्यातील अडचणींना सामोरे जाऊन पुढे कसे जायचे? याऐवजी "फक्त माझ्यावरच या अडचणी का येतात?" असा विचार करत राहतात.

मानसशास्त्राच्या ट्रिक्स

मानसशास्त्रानुसार आपण ज्याप्रकारे विचार करतो तसेच आपल्या आयुष्यात घडत जाते. म्हणूनच नकारात्मक विचारांना तुम्ही नियंत्रणात ठेवले तर यशाचा शिखर गाठण्यासाठी तुम्हाला कोणीही थांबवू शकणार नाही. यासाठी तुम्ही मानसशास्त्राच्या काही ट्रिक्स वापरू शकता.  

मानसशास्त्रानुसार माणसाचा मेंदू त्याला दिलेल्या आदेशानुसार कार्य करत असतो. म्हणूनच तुम्ही जसा विचार करता त्याप्रमाणे तुमचा मेंदू तुम्हाला एखादे कार्य करण्यास प्रेरीत करत असतो. जर तुम्ही एखादे कठीण काम करत असाल. आणि काम सुरू व्हायच्या आधी तुम्ही ते काम करू शकाल की नाही किंवा हे काम तुमच्याने होणार नाही असा विचार करत असाल. तर ते काम करताना तुम्हाला प्रेरणा मिळणार नाही आणि सतत अडचणी येतील तसेच त्या अडचणींमधून तुम्हाला मार्ग काढणेही कठीण जाईल. 

पण याऊलट तुम्ही "मी हे काम नक्कीच करू शकेन" अशा सुचना तुमच्या मेंदूला दिल्या तर, तुमचा मेंदू ते काम कसे पू्र्ण करावे याचा विचार करेल आणि येणाऱ्या अडचणींमधून मार्ग काढून तुम्ही झटक्यात ते काम पूर्ण कराल. याच पद्धतीने तुम्ही तुमच्या मेंदूला सकारात्मक बनवून प्रत्येक कामात यशस्वी होऊ शकता. 

 

यासाठी पुढील टिप्स फॉलो करा : 

 

1. सकाळी झोपेतून उठताच “आजचा दिवस माझ्यासाठी उत्तम आणि यशस्वी आहे” असे ३ वेळा मोठ्याने म्हणा. यामुळे तुमच्या मेंदूला सकारात्मक ऊर्जा मिळेल. 

2. रात्री झोपताना डोळे बंद करून जे हवे आहे (नोकरी, पैसा, आरोग्य) ते आधीच मिळाल्याची स्पष्ट कल्पना करा आणि “धन्यवाद, हे पूर्ण झाले” असे म्हणत आनंदाने झोपा. 

3. “देवाच्या कृपेने पैसा माझ्याकडे मुबलक आणि सहज येतो.” हे वाक्य सकाळ-संध्याकाळ 10 वेळा म्हणा. मानशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार लाखो लोकांनी ही ट्रिक  वापरून आर्थिक चमत्कार अनुभवले आहेत.

4. कोणताही त्रास असला तरी तुमच्या हृदयावर हात ठेवून “माझ्या शरीरातील प्रत्येक पेशी आता बरी आणि निरोगी होत आहे.” असे म्हणा.  बऱ्याचवेळा तुम्ही पाहिले असेल की काही रूग्ण गंभीर आजारातूनही लवकर बरे होतात. ते त्यांची इच्छाशक्ती प्रबळ असते त्यामुळेच. 

5. रोज रात्री “मी सर्वांना क्षमा करतो/करते आणि सर्वांनी मला क्षमा केली आहे” असे म्हणून झोपा. तणाव, ब्लडप्रेशर, निद्रानाश यापासून त्वरित मुक्ती मिळते. यामुळे तुम्ही दिवसभर ऊर्जात्मक आणि सकारात्मक राहता. 

 

हेच ते गुपित आहे जे अमिताभ बच्चन, विराट कोहली यांसारखे यशस्वी लोक गुप्तपणे वापरतात. तुम्हालाही तुमचे आयुष्य बदलायचे असेल तर फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवा. फक्त काही दिवस या सवयी सातत्याने आत्मसात केलात तर तुमचेही आयुष्य बदलून जाईल. 

