/‘तू सुंदर नाहीस’ हा टोमणा ठरू शकतो धोकादायक; समाजाच्या नजरेचा परिणाम थेट आरोग्यावर?

Lookism Effects: किशोरवयीन मुलींच्या शारीरिक रूपावरून होणारी हेटाळणी किंवा ‘लुकइझम’ केवळ मानसिक नव्हे तर शारीरिक आरोग्यासाठीही गंभीर परिणाम करू शकते, असा इशारा एका नव्या संशोधनातून समोर आला आहे. ‘अप्लाइड रिसर्च इन क्वालिटी ऑफ लाइफ’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, समाजाकडून ‘कमी आकर्षक’ म्हणून गणल्या गेलेल्या मुलींमध्ये अकाली मृत्यूचा धोका तुलनेने जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. संशोधनात हा धोका ‘आकर्षक’ मानल्या गेलेल्या महिलांच्या तुलनेत तब्बल 1.78 पट अधिक असल्याचे नोंदवण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, हा परिणाम प्रामुख्याने महिलांमध्ये दिसून आला असून पुरुषांच्या बाबतीत असा ठोस संबंध आढळलेला नाही.
या संशोधनासाठी अमेरिकेतील 16,500 हून अधिक सहभागींच्या माहितीचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. किशोरवयात त्यांच्या शारीरिक आकर्षणाचे 1 ते 5 या स्केलवर मूल्यांकन करण्यात आले होते, जिथे ‘आकर्षक’ ते ‘सामान्य’ अशी वर्गवारी करण्यात आली होती. यानंतर या सहभागींच्या आयुष्यावर तब्बल 28 वर्षे निरीक्षण ठेवण्यात आले, ज्यात त्यांच्या आरोग्यस्थिती, जीवनशैली आणि मृत्यूदर यांचा समावेश होता.
अभ्यासानुसार, ज्या महिलांना ‘सामान्य’ किंवा तुलनेने कमी आकर्षक मानले गेले, त्यांच्यात दीर्घकालीन मानसिक ताणाचे प्रमाण अधिक आढळले. समाजातील सततचा दुजाभाव, नाकारले जाण्याची भावना आणि आत्मविश्वासावर होणारा परिणाम यामुळे झोपेचे चक्र, हार्मोनल संतुलन तसेच हृदयविकारांचा धोका वाढू शकतो, असेही संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.
संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे की या अभ्यासाचा अर्थ असा नाही की बाह्य रूप थेट मृत्यूचे कारण ठरते. खरी समस्या शरीररचनेत नसून, समाज एखाद्या व्यक्तीच्या दिसण्यावरून तिच्याशी कसा व्यवहार करतो यामध्ये आहे.
सतत ‘सौंदर्याच्या ठराविक निकषांमध्ये तू बसत नाहीस’ असा संदेश मिळाल्यास, त्याचा परिणाम आत्मविश्वासावर तर होतोच, पण दीर्घकालीन मानसिक व शारीरिक आरोग्यावरही त्याचा प्रभाव दिसून येतो.