/Explained : हिंदू धर्मात गटारी अमावस्या असा शब्दच नाही! मग महाराष्ट्रत हा शब्द कुठून आला?

धर्मशास्त्रात अमावस्या आणि पौर्णिमेला अतिशय महत्त्व आहे. मराठी पंचांगानुसार अमावस्येपासून मराठी महिन्याला सुरुवात होते. तर उत्तर भारतीय हिंदू पंचांगानुसार त्यांचा महिना हा पौर्णिमेपासून होतो. त्यामुळे उत्तर भारतीयांचा श्रावण महिना सुरु झाला आहे. तर मराठी लोकांचा श्रावण महिना हा आषाढ किंवा आखाड अमावस्येनंतर गुरुवार 14 ऑगस्ट 2026 पासून होणार आहे. पण महाराष्ट्रात आषाढ किंवा आखाड अमावस्येला काही लोक गटारी अमावस्या असंही म्हटलं जातं. पण गटारी असा कुठलाही शब्द हिंदू धर्मात नाही मग हा शब्द नेमका आला कुठून?
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गटारी साजरी करण्यात येते. जी नॉनव्हेज प्रेमी आणि मद्यप्रेमी असतात, ते आषाढ अमावस्येला मनसोक्त नॉनव्हेज आणि मद्यसेवन करतात. कारण यानंतर एक महिना श्रावणात हे मांसाहार आणि मद्यसेवन करत नाही. अगदी अनेक जण गणपती - गौरीनंतरच नॉनव्हेज खातात. त्यामुळे या लोकांसाठी गटारी म्हणजे एक वेगळाच उत्साह असतो. ऑफिसपासून अगदी घरात मस्त नॉनव्हेज पार्टी म्हणजे गटारीचा बेत ठरतो.
श्रावण महिना गुरुवारपासून सुरु होणार आहे. अशावेळी महाराष्ट्रात आषाढ अमावस्येला प्रचलित भाषेत असंख्य लोक गटारी अमावस्या म्हणतात आणि ती साजरीदेखील करतात. गटारी हा ट्रेंड हे नाव नेमकं आलं कुठून. तर हिंदू धर्मात तर सांस्कृतिक भाषेत त्याला गतहारी असा शब्द आहे. याचा अर्थ म्हणजे ज्या आहाराचा त्या करायचा तो दिवस म्हणजे गतहारी. पण जेव्हा महाराष्ट्रात आपण लोकांशी संवाद साधला तर अनेकांचा असा समज आहे की, आषाढ अमावस्येला लोक अतिमद्यपान करुन गटारात पडतात. त्यातून गटारी अमावस्या हा शब्द आला आहे. पण याला कुठलाही धार्मिक अर्थ किंवा धर्मशास्त्रात असा कुठला उल्लेख नाही.
धर्मशास्त्रानुसार श्रावण महिन्यांपासून खऱ्या अर्थाने सण-उत्साहाला सुरुवात होते. त्यामुळे चातुर्मासापर्यंत सणासुदीत अनेक नियम असून मांसाहार आणि मद्यसेवनावर बंदी असते. म्हणून आषाढ अमावस्या किंवा आखाड अमावस्या हा गतहारी दिवस मानला जातो. यादिवशी मांसाहार आणि मद्यपान करुन त्यानंतर त्याचे सेवन करण्यात येत नाही. गतहारी अर्थ हा शब्दशाहा 'गत' म्हणजेच मागे सोडलेला आणि 'हार' म्हणजेच आहार; मागील आहाराचा किंवा मांसाहाराचा त्याग करणे म्हणजे गतहारी. काळाच्या ओघात याच गतहारीचा अपशब्द गटारी झाला.