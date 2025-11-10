पीठात 2 चमचे मिसळे 'हे' 2 पदार्थ, चपात्या होतील अतिशय मऊ अन् लुसलुशीत

चपात्या बनवण्यापूर्वी, पीठात हे दोन घटक नक्की घाला. यामुळे चपात्या अगदी मऊ आणि पौष्टिक होतील. यामुळे तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य आतून मजबूत होईल. तसेच या चपात्या दिवसभरही मऊ आणि लुसलुशीत राहतात.
जोपर्यंत आपण अशा चपात्या खाल्ल्या नाहीत तोपर्यंत आपल्याला पोट भरल्यासारखे वाटत नाही. त्या आपल्या दैनंदिन आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्या आपल्या शरीरासाठी पोषण आणि उर्जेचा एक उत्तम स्रोत आहेत. तथापि, त्या आणखी पौष्टिक बनवण्याचे काही मार्ग आहेत.
जर तुम्हाला तुमच्या नियमित चपात्या या दुप्पट पौष्टिक बनवायच्या असतील, तर पीठ मळताना हे दोन घटक नक्की घाला. यामुळे तुमच्या चपात्या खूप फायदेशीर होतील. अशा चपात्या खाल्ल्यानंतर तुमच्या कुटुंबातील एकही व्यक्ती आजारी पडणार नाही.
पीठ मळताना सेलेरी आणि काळे मीठ नक्की घाला. यामुळे तुमच्या भाकरी अत्यंत मऊ आणि स्वादिष्ट होतील. अशा प्रकारे भाकरी खाल्ल्याने तुमची पचनसंस्था मजबूत होईल आणि अनेक आजारांपासून बचाव होईल.
सेलेरीमध्ये थायमॉल नावाचा पदार्थ असतो, जो गॅस, अपचन आणि पोटदुखीपासून त्वरित आराम देतो. काळ्या मीठात लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम भरपूर असते. एकत्रितपणे, हे जळजळ कमी करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.
आवश्यक प्रमाणात भाकरीचे पीठ घ्या. त्यात १ चमचा हलके कुस्करलेले बिया घाला. नंतर, थोडे काळे मीठ घाला. कोमट पाण्याने पीठ मळून घ्या. यामुळे पीठ मऊ राहील आणि भाकरी मऊ होतील.
पचनाच्या समस्या असलेल्यांसाठी या भाकरी रामबाण उपाय आहेत. एकदा सेलेरी खाल्ल्यानंतर, पोटाशी संबंधित सर्व समस्या दूर होतात, पोटाच्या सर्व समस्या दूर होतात.
या पोळ्या खाल्ल्याने तुमचे वजन देखील नियंत्रित होण्यास मदत होईल. काळे मीठ तुमचे चयापचय वाढवते, तुमची भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते. सांधेदुखीसाठी देखील ते फायदेशीर ठरू शकते.
जेव्हा तुम्ही दररोज तुमच्या पोळ्यामध्ये सेलेरी आणि काळे मीठ मिसळता तेव्हा हे दोन घटक शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात आणि बदलत्या ऋतूंमध्ये तुमच्या कुटुंबाला सर्दी आणि ताप येण्यापासून रोखतात.