  • Hotel booking Hacks Travel Tips : हॉटेल रुममध्ये शिरताच पहिली 5 सेकंद असतात महत्त्वाची; असं काय घडतं? कल्पनाही नसेल..

What to do When Enter Hotel Room : घरापासून दूर कोणत्याही प्रकारचा प्रवास करायचा झाल्यास अनेकदा मुक्कामासाठी हॉटेल किंवा तत्सम पर्यायांचा विचार केला जातो. मात्र, हाच मुक्काम काही क्षुल्लक चुकांमुळं महागातसुद्धा पडू शकतो बरं!   

सायली पाटील | Updated: Apr 16, 2026, 11:35 AM IST
What to do When Enter Hotel Room : भारतातच नव्हे तर जगभरात पर्यटनाची आवड असणारी बरीच मंडळी आहेत. ही मंडळी वर्षातून एक किंवा दोन वेळा छानशा ठिकाणी मोठ्या मुक्कामाला जातात. निवांत क्षणांचा आनंद घेतात. घरापासून दूर असतानाही ते ज्या ठिकाणी जातात तिथंच आपलं जग निर्माण करतात आणि म्हणूनच ही सुट्टी त्यांना हवीहवीशी वाटते. सुट्टी मोठी असो किंवा लहान, बऱ्याचदा घरापासून दूर गेल्यास मुक्कामाची सोय हॉटेल किंवा तत्सम निवासाच्या सोयी असणाऱ्या ठिकाणी करण्यात येते. प्रवासानंतर जेव्हा या ठिकाणी, हॉटेल रुम किंवा गेस्ट हाऊसवर अमुक एक व्यक्ती पोहोचले तेव्हा तिथं असणाऱ्या बेडवर पहुडणं हा जणू अलिखित नियम. मात्र, त्याआधी काय करायचं? याची कल्पना आहे?

एक लहानशी चूक पडेल महागात... 

हॉटेल रुममध्ये सिक्रेट कॅमेरे आहेत का तपासा, याची इथं चर्चा होत नसून, त्याहूनही महत्वाच्या गोष्टीकडे अनेकदा दुर्लक्ष केलं जातं. @anastasiastefa9 या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरनं याबाबतची माहिची दिली, जिथं हॉटेल रुमवर पोहोचलं असता पहिल्या पाच सेकंदांत नेमकं काय करावं हेच सांगण्यात आलं. डेली मिररनं या युजरच्या हवाल्यानं दिलेल्या माहितीनुसार काही मंडळी रुममध्ये गेल्यावर बरीच मंडळी सजावटीची उशी आणि बेडवर असणारी लहानशी पट्टी अर्था बेड रनर जमिनीवर टाकतात. ज्यामुळं एक पांढरीशुभ्र चादरच बेडवर उरते. 

इंटरनेट युजरच्या दाव्यानुसार बऱ्याच हॉटेलांमध्ये डेरोरेटीव्ह कुशन म्हणजे सजावटीच्या लहान उशा आणि बेड रनर सातत्यानं धुतले जात नाहीत. ज्यामुळं ही काळजी घ्यावी. इतकंच नव्हे तर, उशीची बाजूसुद्धा बदलून वापरावी असा सल्ला देण्यात आला. अन्यथा उशी आणि चादरींवर असणारे सूक्ष्म धुलिकण श्वासावाटे शरीरात प्रवेश करून आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची भीती असते. ज्यामुळं पहिल्या पाच सेकंदांत हे लहानसं काम करणं कधीही सोयीचच, असंच या सोशल मीडिया युजरचं मत. 

दरम्यान, व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडिओनंतर हॉटेलिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही मंडळींनीसुद्धा प्रतिक्रिया दिल्या. सर्व हॉटेलं एकसारखी नसतात. काही हॉटेलं अशीही आहेत जिथं स्वच्छतेच्या बाबतीत बरीच सावधगिरी बाळगण्यात येते. अगदी रुमवरील सजावटीच्या गोष्टीसुद्धा प्राधान्यानं स्वच्छ केल्या जातात, त्यांचं निर्जंतुकीकरण करण्यात येतं. त्यामुळं प्रवासाबाबतच्या असंख्य टीपमध्ये ही लहानशी टीपसुद्धा मदतीचीच ठरेल यात शंकाच नाही. हो ना?

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

