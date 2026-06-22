/फिरायला बाहेर गेलं की, हॉटेलमध्ये चेक इन 12 आणि चेक आऊट 11; अशीच वेळ का असते?

मुंबई | जेव्हाजेव्हा एखाद्या ठिकाणी भटकंतीसाठी जाण्याची वेळ येते, तेव्हातेव्हा त्या ठिकाणी मुक्कामाची सोय एखाद्या छानशा होम स्टे, हॉटेल किंवा रिसॉर्टमध्ये केली जाते. ही नावं वेगवेगळी असली तरीही त्या त्या ठिकाणी मुक्काम करण्यासाठी काही अटीशर्तीसुद्धा लागू असतात. मग अगदी तिथं मिळणाऱ्या सुविधा असो किंवा तिथं प्रवेश करण्यापासून रुम सोडण्याच्या वेळा असो, नियमांचं पालन हे सर्वांनाच करावं लागतं.
भटकंतीच्या निमित्तानं एखादं हॉटेल बुक केल्यास त्याचा चेक इन टाईम सहसा दुपारी 12 वाजता असतो. म्हणजेच दुपारी 12 वाजता तुम्हाला रुमच्या किल्ल्या आणि रुमवर प्रवेश दिला जाईल. तर, चेक आऊट टाईम असतो, सकाळी 11 वाजता. अनेक ठिकाणी या वेळा चेक इन 9 वाजता आणि चेक आऊट 11 वाजता अशाही असतात. त्यातही काही हॉटेलांच्या नियमावलीनुसार तिथं येणाऱ्यांनी 12 ते 2 याच वेळेत चेक इन करणं अपेक्षित असतं. पण, वेळांची ही आकडेवारी नेमकी सक्तीनं का लागू केली जाते? यामागे मुख्य कारण काय?
हॉटेलचा चेक इन टाईम दुपारी 12 वाजता असण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे खोल्यांमधील स्वच्छता. अनेकदा गेस्ट हाऊस किंवा हॉटेलांमध्ये चेक आऊटची वेळ दी 10 ते 12 च्या दरम्यान असते. अशा वेळेत आधीचे पाहुणे मुक्कामानंतर बाहेर पडतात तेव्हा ती रुम पूर्णपणे स्वच्छ केली जाते. वस्तू नीटनेटकेपणानं जागच्या जागी ठेवल्या जातात. सामान अपेक्षित ठिकाणी आहे की नाही इथपासून रुममधील सर्व गोष्टी योग्य क्रमात आहेत की नाही याचीसुद्धा पाहणी होते.
हॉटेलच्या या कामात रुमच्या बाथरुमपासून ते अगदी बेडशीट, उशांचे कव्हर, चादरी, शँपू, पाण्याच्या बाटल्या, इतकंच काय तर केराचा डबासुद्धा व्यवस्थित ठेवला जातो. बदलणं अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टी या वेळात बदलून रुम पुन्हा स्वच्छ आणि येणाऱ्या पाहुण्यांना आरामदायी मुक्कामाचा अनुभव देईल याच अनुषंगानं तयार केला जातो. ही वेळ न दिल्यास रुमची स्वच्छता आणि नीटनेटकेपणाअभावी नागरिकांनाच हॉटेलमधील मुक्कामात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. त्यातही जी रक्कम अमुक एका ठिकाणी राहण्यासाठी मोजली जाते, त्या अनुषंगानं रुमची स्वच्छता नसल्यास अनेकांचा हिरमोड होण्याचीसुद्धा शक्यता असते. त्यामुळं येणाऱ्या पाहुण्यांना नेमकी कोणती रुम द्यायची इथपासून तिथं आधी कोण राहत असल्यास हे चेक इनचे नियम लागू करत रुम सुस्थितीत आहे की नाही याची पाहणी केली जाते.
चेक इनची वेळ दुपारी 12 - 2 वाजता आणि चेक आऊटची वेळ सकाळी 11 वाजता हा जागतिक स्तरावरील मानक असून, हा नियम अमेरिका, लंडन ते अगदी भारतातील अनेक हॉटेलमध्येसुद्धा लागू असतो. काही हॉटेलमध्ये वेळेआधीसुद्धा रुम उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, त्यासाठीही काही अटी असून या अटी मात्र हॉटेलनुसार बदलतात.