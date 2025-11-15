English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
या विकेंडला जेवणासाठी हिरव्या मटारपासून बनलेली हि चमचमीत रेसिपी नक्की ट्राय करा

दर विकेंड स्पेशल बनवायचा असेल तर, हिरवा मटार आणि मशरूम पासून बनलेली चमचमीत रेसिपी नक्की ट्राय करा. ही 'मटार मशरूम मसाला' भाजी बनवायलाही अगदी सोपी आहे. तितकीच चविष्ट आणि हेल्दी सुद्धा आहे. 

Updated: Nov 15, 2025, 03:08 PM IST
या विकेंडला जेवणासाठी हिरव्या मटारपासून बनलेली हि चमचमीत रेसिपी नक्की ट्राय करा

Weekend Special Green Pea Recipe :  विकेंड आला की, सर्वांनाच काहातरी स्पेशल आणि चमचमीत खाण्याची इच्छा होते. अशात दर विकेंडला स्पेशल काय बनवावं? असा प्रश्न प्रत्येक गृहिणीला सतावत असतो. जरी काही बनवलं तरी त्याची चव रेस्टोरेंट स्टाईल असायला हवी पण तितकेच हेल्दी देखील हवे. अशावेळी तुम्ही हिरवा मटार आणि  मशरूमचा वापर करून घरच्या एक चमचमीत भाजी तयार करू शकता. जी लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सोडेल आणि भरभरून पोषणही देईल. लगेचच जाणून घेऊया सोप्यात सोपी रेसिपी.

'मटार मशरूम मसाला'

हिवाळ्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाणाऱ्या भाज्या म्हणजे हिरवा मटार आणि मशरूम. या भाज्या चवीला जितक्या चांगल्या तितक्या आरोग्यासाठी पौष्टिकही असतात. हिरव्या मटारमध्ये व्हिटॅमिन ए, सी, के, बी-कॉम्पलेक्स, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि कॅल्शियम सारखी आवश्यक पोषकतत्त्वे असतात. यामध्ये असलेले ओमेगा-3 आणि ओमेगा-6 फॅटी अॅसिड शरिरातील जळजळ कमी करतात आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील उपयुक्त ठरतात. एवढेच काय तर, हिरव्या मटारमध्ये असलेले व्हिटॅमिन त्वेचेच्या आरोग्यास उपयुक्त असलेले कोलेजन वाढवते ज्यामुळे त्वचा उजळ होण्यास मदत होते.

याशिवाय मशरूममध्ये व्हिटॅमिन डी, बी जीवनसत्वे आणि खनिजे असतात, जे रोगप्रतिकार शक्ती वाढण्यास मदत करतात. यामध्ये असलेल्या व्हिटॅमिन डीमुळे कॅल्शियमचे पोषण वाढते, जे हाडांच्या मजबुतीसाठी आवश्यक असते. मशरूममध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका कमी करतात.

'मटार मशरूम मसाला' बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य : 

हिरवे मटार, मशरूम, कांदा, टोमॅटो, आलं-लसूण पेस्ट,हळद, धणे पावडर तिखट मसाला, गरम मसाला आणि मीठ.

 

कृती:

सर्वप्रथम मशरूम स्वच्छ धुवून चिरून घ्या. चिरलेले मशरूम एका पॅनमध्ये थोड्या तेलात भाजून घ्या. असे केल्याने मशरूमची चव वाढते आणि त्यांना पाणी सुटत नाही. नंतर त्याच पॅनमध्ये थोडे तेल घेऊन जीरे आणि तमाल पत्र घालून फोडणी द्या. या फोडणीमध्ये बारीक चिरलेला कांदा सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या. नंतर त्यात आलं-लसूण पेस्ट घालून एक मिनिटापर्यंत भाजून घ्या. कांदा मऊ झाल्यानंतर त्यात चवीनुसार सर्व मसाले घालून पुन्हा एकदा मिश्रण चांगले भाजून घ्या. 

कांदा आणि सर्व मसाले भाजल्यानंतर त्यात गरजेनुसार टोमॅटोची प्युरी घालून ग्रेवी तयार करा. ही ग्रेवी त्यातील तेल वेगळे होईपर्यंत शिजवा. आता या ग्रेवीमध्ये भाजलेले मशरूम आणि हिरवे मटार घालून मिश्रण  एकत्र करून घ्या. ग्रेवीमध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पाणी घालून भाजी घट्ट किंवा पातळ करू शकता. 5 ते 7 मिनिटे ग्रेवी मंद आचेवर शिजवल्यानंतर मटार आणि मशरूम मऊ झाले आहेत का, हे तपासा. तयार झालेली विकेंड स्पेशल रेसिपी 'मटार मशरूम मसाला' कोथिंबीर किंवा भाजलेल्या काजूंनी सजवा आणि गरमा गरम सर्व्ह करा.

