Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /चहासोबत ट्राय करा ही हिमाचली कचोरी, घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट नाश्ता

चहासोबत ट्राय करा ही हिमाचली कचोरी, घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट नाश्ता

चहासोबत गरमागरम, कुरकुरीत कचोरी खायला मिळाली तर मन तृप्त होतं. या लेखामध्ये घरच्या घरी कशी बनवायची हिमाचली कचोरी या रेसिपी सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 20, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:26 PM IST
चहासोबत ट्राय करा ही हिमाचली कचोरी, घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट नाश्ता
Image Credit: कशी बनवायची हिमाचली कचोरी? (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
काल राहुल गांधींसमोर PM मोदींची मिमिक्री अन् आज...पुलकित मणी म्हणाला, आता अंडरग्राऊंड…, पोस्ट पुन्हा चर्चेत
2
3
4
5