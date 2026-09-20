/चहासोबत ट्राय करा ही हिमाचली कचोरी, घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट नाश्ता

बाजारामध्ये मिळणारे वडापाव, समोसा, कचोरी यासारखे पदार्थ खायला आवडतात, वडापाव, समोसा, कचोरी यासारख्या पदार्थांसोबत जर चहा असेल मग त्याची मजा आणखीनच वाढते. तुम्ही बाजारात कधी ना कधी गरमागरम, कुरकुरीत कचोरी चाखली असेलच, जिची चव कधीही न संपणारी वाटते. गरमागरम चहाबरोबर गरमागरम, कुरकुरीत कचोरी खायला मिळाली तर मन तृप्त होतं. मात्र, बाहेर खाण्यातील एक मोठी समस्या ही आहे की, तेच तेल वारंवार वापरले जाते, ज्यामुळे आरोग्यावर परिणाम लवकर होतात आणि आजारही होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, घरी बनवलेली कचोरी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
तथापि, या लेखात आम्ही कुरकुरीत कचोरीची रेसिपी सांगणार नाही, तर एका खास हिमाचली कचोरीची रेसिपी सांगणार आहोत, जी तुम्हाला अविस्मरणीय वाटेल आणि तुम्हाला ती दर आठवड्याला बनवावीशी वाटेल. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मसालेदार सारणाने भरलेल्या या कचोऱ्या अत्यंत स्वादिष्ट असतात. विशेष गोष्ट म्हणजे, तुम्ही त्या घरी सहज बनवू शकता. यासाठी जास्त मेहनत किंवा वेळ लागणार नाही, चला तर मग शिकूया कशा बनवायच्या.
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गव्हाचे पीठ
सेलेरी
कोरडे यीस्ट
मीठ
काळी उडीद डाळ
हिरवी मिरची
संपूर्ण लाल मिरच्या
लसूण
कोथिंबीर पावडर
आले
जिरे
थोडे हिंग
कचोरी बनवण्यासाठी काळी उडीद डाळ रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा. एका भाड्यांमध्ये सर्वात आधी पीठ घ्या त्यामध्ये सेलेरी, मीठ आणि सुके खमीर घालून ते चांगले मिसळा. आता ते सर्व मिश्रण एकत्र केल्यानंतर त्याच्यामध्ये कोमट पाणी घालून मऊ पीठ मळून घ्या. पीठ तयार झाल्यानंतर त्याला दोन ते तीन तास बाजूला ठेवा. रात्रभर भिजवलेल्या डाळीमध्ये अख्ख्या लाल मिरच्या, हिरव्या मिरच्या, आले, लसूण, जिरे, धणेपूड आणि थोडे हिंग घालून, पाणी न घालता सर्व साहित्य जाडसर वाटून घ्या. तयार केलेल्या पिठाचे लहान गोळे बनवा. आता प्रत्येक गोळा हाताने दाबून त्याला छोट्या पुरीचा आकार द्या आणि मध्यभागी डाळीचे सारण ठेवून कडा व्यवस्थित बंद करा.
आता त्याला हलकेच दाबून कचोरीचा आकार द्या, ते उघडणार नाही अशा प्रकारे बंद करा हे लक्षात ठेवा. तयार केलेल्या कचोऱ्या झाकून सुमारे २ तास बाजूला ठेवा. आता शेवटी एका कढईत तेल गरम करा आणि मंद ते मध्यम आचेवर कचोऱ्या सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. तुमची स्वादिष्ट हिमाचली कुरकुरीत कचोरी तयार आहे, जी तुम्ही हिरव्या चटणीसोबत किंवा तुमच्या आवडीच्या चटणीसोबत खाऊ शकता.