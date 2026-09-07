/गणरायाच्या आगमनासाठी तयार करा उकडीचे मोदक सोप्या पद्धतीत, वाचा संपूर्ण रेसिपी

ukadiche modak recipe : गणराया यायला मोजकेच दिवस शिल्लक आहेत आणि गणपती बाप्पाचे आवडता पदार्थ तयार करायला सर्वांनाच आवडते. पारंपरिक मोदकांसोबतच उकडीचे मोदकही खूप लोकप्रिय आहेत, पण अनेकांना मोदक बनवणे कठिण जाते. गणरायाला मोदक खुप आवडतात त्यामुळे गणरायाच्या आगमनाला आणि त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मोदक तर बनवलेच पाहिजे. विशेष प्रसंगी गणपतीला नैवेद्य म्हणून बनवला जातो. मोदकांचे अनेक लोकप्रिय प्रकार आहेत आणि उकडीचे मोदक त्यापैकीच एक आहे. मोदक दोन प्रकारे बनवता येतात: तळून आणि उकडून. जर तुम्हाला उकडीचे मोदक बनवायचे असतील, तर तुम्ही आमच्या कृतीचा वापर करून ते सहज बनवू शकता.
उकडीचे मोदक सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे आणि हे कमी वेळेमध्ये कसा बनवता येतील याची सोपी पद्धत तुम्हाला सांगणार आहोत. ते बनवण्यासाठी तांदळाचे पीठ, गूळ आणि नारळ यांसारखे साहित्य वापरले जाते. चला तर मग, उकडीचे मोदक बनवण्याची ही अतिशय सोपी कृती जाणून घेऊया.
तांदळाचे पीठ – २ कप
किसलेला खोबरे – २ कप
गूळ – १ कप
साजूक तूप – २ चमचे
वेलची पूड – १/२ चमचा
मीठ – १/२ चमचा
उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी सर्वात आधी कढईमध्ये सर्वात आधी तूप गरम करा आणि त्यानंतर 2 कप खोबरे परतून घ्या. खोबऱ्याचा सुगंध येणे गरजेचे आहे त्यानंतर त्यामध्ये वाटलेला गुळ घालून पळीने ते चांगले ढवळून घ्या. गूळ विरघळून खोबऱ्यात एकजीव होईपर्यंत मध्यम आचेवर शिजवा. मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवा, नंतर त्यात वेलची पूड घाला. मोदकाचे सारण तयार आहे. आता, दुसरे भांडे घ्या, त्यात 1 चमचा शुद्ध तूप घाला आणि मध्यम आचेवर गरम करा. तूप वितळल्यावर, त्यात अर्धा चमचा मीठ घाला आणि पळीने ढवळा. 2 कप पाणी घाला आणि त्याला उकळी येऊ द्या. पाण्याला उकळी आल्यावर, तांदळाचे पीठ थोडे थोडे करून घाला आणि पळीने सतत ढवळत राहा. तांदळाचे पीठ सर्व पाणी शोषून घेईपर्यंत ढवळत राहा.
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तांदळातील पाणी शोषून घेतल्यानंतर गॅस बंद करा आणि त्यानंतर पिठावर झाकण ठेवा आणि 5 मिनिटे बाजूला ठेवा पीठ थोडे कोमट असताना एका भाड्यामध्ये पीठ काढा आणि मळायला सुरुवात करा. पीठ पूर्णपणे मऊ होईपर्यंत मळा. मोदकांसाठीचे पीठ तयार आहे. आता, पिठाचे गोळे बनवा. एक गोळा घेऊन त्याला गोल आकार द्या, नंतर चपटा करा. त्यानंतर चपटा केलेल्या गोळ्याला दोन्ही अंगठ्यांनी मध्यभागी हलकेच दाबा आणि दाबून त्याला वाटीचा आकार द्या. मग, त्याला चुण्या पाडा. तयार केलेले गूळ-नारळाचे सारण मोदकांमध्ये चमच्याने भरा. मग, चुण्या एकत्र करून, वरच्या बाजूला दाबून टोकदार आकार द्या. त्यांना १५ ते २० मिनिटे वाफवून घ्या. चविष्ट उकडीचे मोदक तयार आहेत.