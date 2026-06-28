/कोणत्या परिस्थितीत अचानक फुटू शकते तुमच्या कारमधील एअरबॅग? वाहनचालकांसाठी मोठी अपडेट!

हल्ली मृत्यू केव्हा कुठे कधी गाठेल, याचा नेम नाही..कारण मिरा भाईंदरमध्ये एका कारमधल्या एअरबॅगचा अचानक स्फोट झाल्यानं 25 वर्षीय तरूणाचा मृत्यू झाला.. त्यामुळे एरव्ही जीव वाचवणारी एअरबॅग मात्र जीवघेणी ठरली.ही घटना घडल्यानं वाहनधारकांमध्ये सध्या भीती पसरलीय.
कारचा अपघात झाला की एअरबॅग उघडल्या जातात आणि त्यामुळे कारमधल्या व्यक्तींचा जीव वाचतो.मात्र मिरा भाईंदरमध्ये विचित्र घटना घडलीय.. एका पार्क असलेल्या कारच्या एअरबॅगचा अचानक स्फोट झाल्यानं 25 वर्षीय मोहित सोनीचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. मोहितकडे 2015 च्या मॉडेलची होंडा सिटी कंपनीची कार होती. गुरुवारी दुपारी मोहित प्लेझंट पार्क परिसरातील रस्त्यावर कारमध्ये एकटा बसला असताना अचानक एअरबॅगचा स्फोट झाला. यावेळी एअरबॅगची कॅप मोहितच्या मानेवर जोरदार आदळल्यानं त्याला गंभीर दुखापत झाली. रक्तस्राव होत असल्यानं त्याला तातडीनं पालिकेच्या रुग्णालयात दाखल केलं मात्र उपचार दरम्यानच त्याचा मृत्यू झाला.या घटनेच्या तांत्रिक कारणांचा पोलीस तपास करत आहेत.
- तांत्रिक किंवा सेन्सरमधला बिघाड कारणीभूत
- कारचे क्रॅश सेन्सर्सजुने किंवा खराब झाल्यास चुकीचा सिग्नल पाठवू शकतात. त्यामुळे गाडी उभी असतानाही एअरबॅग अचानक उघडू शकते
- कारच्या डॅशबोर्डखालील वायरिंगमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यास एअरबॅगच्या इन्फ्लेटरला वीजप्रवाह मिळतो आणि ब्लास्ट होऊ शकतो
- कार खूप जुनी असेल तर त्यातली इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा आणि सेन्सर्स निकामी होतात.
- अपघात दुरुस्तीनंतर अनेकदा बाजारातून स्वस्त किंवा बनावट एअरबॅग बसवल्या जातात, ज्या अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात.
- कडक उन्हात कार जास्त वेळ उभी राहिल्यास आणि आत दमटपणा निर्माण झाल्यास एअरबॅगच्या केमिकलमध्ये रासायनिक बिघाड होऊ शकतो
कार घेणं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं.आपल्या ऐपतीनुसार प्रत्येक जण नवी किंवा सेकंड हँड कार घेत असतो. मात्र कार घेताना ती मेकॅनिकलला आधीच दाखवून घ्यावी, असा सल्ला वाहनतज्ञ तुषार केसरकरांनी दिलाय.या घटनेमुळे कार असणा-या आणि घेऊ इच्छिणा-या प्रत्येकानं योग्य ती काळजी घेणं आवश्यक आहे.
कारमधील एअरबॅग अपघाताच्या वेळी प्रवाशांचे संरक्षण करण्यासाठी असते. मात्र वाहनाची योग्य देखभाल न केल्यास किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास एअरबॅगशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे.सर्वप्रथम, कारच्या डॅशबोर्डवर Airbag Warning Light सतत सुरू दिसत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. तातडीने अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करून घ्या. वाहन उत्पादक कंपनीने एअरबॅगसंदर्भात रिकॉल (Recall) जाहीर केला असल्यास तो त्वरित पूर्ण करून घ्या. कारमध्ये अनधिकृत इलेक्ट्रिकल बदल किंवा चुकीची अॅक्सेसरीज बसवणे टाळा. स्टीअरिंग, डॅशबोर्ड किंवा एअरबॅगच्या जागेवर कोणतीही वस्तू ठेवू नका. अपघातानंतर एअरबॅग सिस्टमची तपासणी करून घेणेही आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नियमित सर्व्हिसिंग आणि कंपनीच्या सुरक्षा सूचनांचे पालन केल्यास एअरबॅग प्रणाली योग्य प्रकारे कार्य करते आणि अनावश्यक धोका टाळता येतो.