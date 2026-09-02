/Unicharm भारतात घेऊन येत आहे जपानचा No. 1 कॅट फूड ब्रँड Silver Spoon; प्रीमियम फेलाइन न्यूट्रिशन आणि हायजीनच्या क्षेत्रात नव्या अध्यायाची सुरुवात

Unicharm ने भारतात Silver Spoon कॅट फूड आणि Ezi Lock Odour कॅट लिटर लॉन्च केले असून, मुंबईपासून सुरुवात करत कॅट पॅरेंट्ससाठी जपानी दर्जाची चव आणि दुर्गंध नियंत्रणाची सुविधा आणली आहे.
1961 मध्ये स्थापन झालेली Unicharm सुमारे 80 देश आणि प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहे आणि “Aiming at realizing the cohesive society” या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. Unicharm ही जगातील 10वी सर्वात मोठी आणि जपानमधील No. 1 पेट केअर कंपनी आहे. कंपनीने 1986 मध्ये पेट केअर क्षेत्रात प्रवेश केला आणि पोषण व स्वच्छता या दोन्ही बाबींना एकत्रित करणारा अनोखा “total care” दृष्टिकोन स्वीकारला.
जागतिक स्तरावर Silver Spoon हा Unicharm चा प्रमुख फेलाइन न्यूट्रिशन ब्रँड आणि जपानचा No. 1 कॅट फूड ब्रँड आहे. जपानी बाजारपेठेत लॉन्च झाल्यापासून Silver Spoon ने गॉरमेट कॅट फूड सेगमेंटमध्ये अग्रगण्य स्थान निर्माण केले आहे. उत्कृष्ट चव, खऱ्या सीफूडपासून तयार केलेल्या रेसिपीज आणि कठोर, उद्योग-अग्रणी गुणवत्ता मानकांमुळे या ब्रँडने विशेष प्रतिष्ठा मिळवली आहे. आज या ब्रँडची पोहोच थायलंड, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसह आशियातील विविध बाजारपेठांपर्यंत विस्तारली असून आता तो भारतातही दाखल होत आहे.
या ब्रँडचे नाव युरोपियन परंपरेतून प्रेरित आहे, जिथे नवजात बाळाला चांदीचा चमचा भेट देण्याची प्रथा आहे—आरोग्य आणि समृद्धीने भरलेल्या आयुष्याची शुभेच्छा म्हणून.
“मांजरं म्हणजे आपली मुलं” (Wagako) या जपानी विचारसरणीवर आधारित Silver Spoon हे केवळ अन्न नसून, दररोज प्रेम व्यक्त करण्याची एक भेट म्हणून तयार करण्यात आले आहे.
भारताची पेट केअर बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. वाढते उत्पन्न, शहरीकरण आणि पाळीव प्राण्यांना कुटुंबातील सदस्य म्हणून पाहण्याची वाढती प्रवृत्ती (“humanisation of pets”) हे या वाढीमागील प्रमुख घटक आहेत.
अपार्टमेंटमध्ये राहण्यासाठी योग्य असलेल्या मांजरी हा भारतातील वेगाने वाढणारा पेट केअर सेगमेंट आहे. हा लॉन्च जुलै 2026 मध्ये Unicharm चा भारतीय पेट केअर श्रेणीतील पहिला प्रवेश दर्शवतो. भारतातील Baby Care, Feminine Care आणि Wellness Care क्षेत्रात आधीच विश्वासार्ह नाव असलेल्या कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये यामुळे एका महत्त्वाच्या नव्या श्रेणीची भर पडत आहे.
भारतामधील लॉन्चची सुरुवात मुंबईपासून होणार असून, मुंबई हे प्रमुख लॉन्च मार्केट असेल. पुढील काही महिन्यांत आधुनिक रिटेल, ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, पेट स्पेशालिटी स्टोअर्स आणि व्हेटरिनरी चॅनेल्सच्या माध्यमातून देशभर विस्तार केला जाईल.
भारतामध्ये उपलब्ध होणारी ही रेंज मांजरींना पोषण, ट्रीट्स आणि दैनंदिन काळजी देण्यासाठी तीन पूरक उत्पादने एकत्र आणते:
ही उत्पादने खऱ्या सीफूड घटकांपासून तयार केली असून, मांजरींना सहज आवडणाऱ्या उमामी फ्लेवरसह जपानी गुणवत्ता मानकांनुसार तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये कोणतेही कृत्रिम रंग किंवा फ्लेवर्स वापरलेले नाहीत.
Silver Spoon रोजच्या जेवणाला प्रेमाने दिलेल्या भेटीत रूपांतरित करते. तर Ezi-Lock Odour Cat Litter, त्याच्या ट्रेडमार्क Rapid-Solid Technology सह, जलद क्लंपिंगद्वारे सोपे स्कूपिंग आणि दीर्घकाळ दुर्गंधी नियंत्रण देण्यास मदत करते. भारतीय घरांचा विचार करून तयार करण्यात आलेले हे तंत्रज्ञान लिटर बॉक्स अधिक ताजे ठेवण्यास आणि दैनंदिन कॅट केअर अधिक सोपे करण्यास मदत करते.
एकत्रितपणे, ही उत्पादने कॅट पॅरेंट्सना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसारख्या पाळीव प्राण्यांना पोषण देण्यासाठी, त्यांच्याशी बॉन्डिंग मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांची दैनंदिन काळजी घेण्यासाठी एक संपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देतात.
“आमच्या जागतिक अनुभवाचा उपयोग करून आम्ही भारतात एका महत्त्वाकांक्षेसह प्रवेश करत आहोत—पाळीव प्राणी आणि त्यांच्या मालकांसाठी सर्वात स्वादिष्ट अन्न आणि स्वच्छ, सोयीस्कर केअर सोल्यूशन्स उपलब्ध करून देणे. एकत्रितपणे, Unicharm ला भारतातील पुढील आवडता कॅट केअर ब्रँड बनवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
— Yuji Ikeda, Managing Director & Country President, Unicharm India
“भारतामधील कॅट पॅरेंट्स सर्वोत्तम उत्पादनांना पात्र आहेत आणि Silver Spoon व Ezi-Lock Odour ही उत्पादने शेजारच्या पेट स्टोअर्सपासून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मपर्यंत सहज उपलब्ध आणि पसंतीची बनवणे हे आमचे काम आहे. मुंबईपासून सुरुवात करत आम्ही देशभरातील आमच्या रिटेल पार्टनर्ससोबत मजबूत भागीदारी उभारत आहोत, जेणेकरून त्यांच्या सहकार्याने या श्रेणीचा विकास करता येईल.”
— Ashish Verma, Executive Director, Unicharm India
“Silver Spoon च्या माध्यमातून आम्हाला रोजच्या जेवणाला प्रेमाने भरलेल्या भेटीत रूपांतरित करायचे आहे. आमची मांजरं म्हणजे आमची मुलं आहेत आणि त्यांना सर्वोत्तम मिळायलाच हवे.”
— Bhoomica Middha, Senior Brand Manager, Pet Care, Unicharm India
मुंबईपासून सुरुवात करून Unicharm India टप्प्याटप्प्याने इतर प्रमुख महानगरांमध्ये विस्तार करणार आहे. उत्पादनांचे अधिक पर्याय आणि पॅक फॉरमॅट्स उपलब्ध करून देण्यासोबतच omnichannel distribution अधिक मजबूत करण्यात येईल आणि भारतात एक मजबूत व दीर्घकाळ टिकणारी प्रीमियम पेट केअर उपस्थिती निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल.
“चला, एकत्र मिळून आपल्या पाळीव प्राण्यांसाठी एक सुंदर जग निर्माण करूया.”
1961 मध्ये स्थापन झालेली (Tokyo; TOKYO: 8113) Unicharm ही सुमारे 80 देशांमध्ये कार्यरत असलेली Personal आणि Pet Care क्षेत्रातील जागतिक अग्रगण्य कंपनी आहे. तिचा प्रमुख ब्रँड Silver Spoon हा जपानमधील No. 1 कॅट फूड ब्रँड आहे. भारतात Unicharm India Private Limited ही कंपनी Baby Care, Feminine Care आणि Wellness Care क्षेत्रात कार्यरत असून MamyPoko, Sofy आणि Lifree यांसारख्या ब्रँड्सचे घर आहे. आता कंपनी Silver Spoon आणि Ezi-Lock Odour भारतीय कॅट पॅरेंट्ससाठी घेऊन येत आहे.
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Unicharm India Pet Care Marketing
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