English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • हिवाळ्यात इडलीचं पीठ आंबत नाही? मऊ इडल्यांसाठी वापरा या 7 सोप्या, पण खास टिप्स

हिवाळ्यात इडलीचं पीठ आंबत नाही? मऊ इडल्यांसाठी वापरा 'या' 7 सोप्या, पण खास टिप्स

तुम्हालाही हिवाळ्यात इडलीचं पीठ आंबवणं कठीण वाटत असलं तर आता ही समस्या सहज सुटू शकते. या सोप्या टिप्स वापरून इडलीचं पीठ उत्तमरीत्या आंबवा आणि घरच्यांसाठी मऊ, हलक्या आणि चवीष्ट इडल्यांचा आनंद घ्या...  

Updated: Dec 28, 2025, 02:57 PM IST
हिवाळ्यात इडलीचं पीठ आंबत नाही? मऊ इडल्यांसाठी वापरा 'या' 7 सोप्या, पण खास टिप्स

Idli Batter Tips: हिवाळ्याच्या दिवसांत सकाळी गरमागरम इडली आणि वाफाळलेली सांबार समोर असेल, तर दिवसाची सुरुवातच खास होते. इडली हा असा पदार्थ आहे जो लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्याच आवडीचा आहे. हलकी, पचायला सोपी आणि चवीला अप्रतिम असलेली इडली अनेक घरांमध्ये नाश्त्याचा पहिला पर्याय असते. मात्र, इडली कितीही चांगली केली तरी तिचं पीठ योग्य प्रकारे आंबलं नसेल, तर इडल्या मऊ न होता कडक आणि बेचव होतात.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्हाळ्यात इडलीचं पीठ सहज आणि लवकर आंबतं, पण हिवाळ्यात थंडीमुळे ही प्रक्रिया मंदावते. थंड वातावरणात पीठ फुलत नाही, बुडबुडे येत नाहीत आणि त्यामुळे अनेकदा मेहनत वाया जाते. त्यामुळेच हिवाळ्यात इडली करायची म्हटलं की अनेक जणींचा उत्साह कमी होतो. “पीठ नीट आंबेल का?”, “इडल्या मऊ होतील का?” असे प्रश्न सतत मनात येत राहतात.

पण काळजी करू नका. काही सोप्या घरगुती उपायांचा अवलंब केला, तर हिवाळ्यातही इडलीचं पीठ उत्तमरीत्या आंबवता येतं. या टीप्समुळे इडल्या अगदी हॉटेलसारख्या मऊ आणि स्पॉंजी होऊ शकतात. आज आपण अशाच 7 खास टिप्स जाणून घेणार आहोत, ज्या वापरून हिवाळ्यातही इडलीचं पीठ लवकर आंबेल आणि तुमच्या इडल्या प्रत्येक वेळी परफेक्ट बनतील.

पीठ उबदार ठिकाणी ठेवा
पीठ तयार झाल्यानंतर ते गॅसजवळ, फ्रीजच्या वर किंवा स्वयंपाकघरातील उबदार जागी ठेवा. ओव्हन असल्यास फक्त लाईट ऑन करून पीठ आत ठेवा, ओव्हन गरम करू नका.

कोमट पाण्याचा वापर करा
भिजवताना किंवा दळताना थोडंसं कोमट पाणी वापरल्यास आंबण्याची प्रक्रिया वेगवान होते आणि पीठ चांगलं फुलतं.

मीठ शेवटी घाला
पीठ दळल्यानंतर थोडं आंबू द्या आणि मगच मीठ घाला. आधी मीठ घातल्यास आंबणं मंदावू शकतं.

पोहे किंवा शिजवलेला भात घाला
2 -3  चमचे जाड पोहे किंवा थोडासा शिजवलेला भात दळताना घातल्यास पीठ लवकर आणि चांगलं आंबतं.

पीठ फार बारीक करू नका
इडलीचं पीठ थोडंसं घट्ट आणि खरबरीत ठेवल्यास ते लवकर आंबतं. फार पातळ पीठ आंबायला वेळ घेतं.

जुने आंबलेले पीठ मिसळा
1-2 चमचे जुने आंबलेले इडली पीठ नवीन पिठात मिसळल्यास आंबण्याची प्रक्रिया झपाट्याने होते.

संयम ठेवा
हिवाळ्यात पीठ आंबण्यासाठी 12 ते 18 तास लागू शकतात. सतत झाकण उघडून पाहू नका, त्यामुळे उष्णता कमी होते.

About the Author
Tags:
Kitchen Tipssimple recipe Tipsspecial Tipsferment idli doughtips to ferment idli batter in winter

इतर बातम्या

Ragi Chilla Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा नाचणीचा चीला...

Lifestyle