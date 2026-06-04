/Viral: फ्रिजरमध्ये ठेवा एक रुपयाचे नाणे! साधी ट्रिक ठरेल खूपच फायदेशीर, कशी? जाणून घ्या

Viral social media Freezer coin Trick: आजकाल जवळपास प्रत्येक घरात फ्रिज असतो. अन्नपदार्थ, फळे, भाज्या आणि पिण्याचे पाणी ताजे व सुरक्षित ठेवण्यासाठी फ्रिजचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र अनेकांना माहिती नसलेली एक छोटी ट्रिक आपत्कालीन परिस्थितीत खूप उपयोगी ठरू शकते. विशेषतः उन्हाळ्यात किंवा वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणाऱ्या भागांमध्ये ही पद्धत अन्नपदार्थ खराब झाले आहेत की नाहीत, याचा अंदाज घेण्यास मदत करू शकते. यासाठी लागते फक्त एक काचेचा ग्लास, थोडे पाणी आणि एक रुपयाचे नाणे.
सर्वप्रथम एका काचेच्या ग्लासमध्ये पाणी भरून तो फ्रिजरमध्ये ठेवा. पाणी पूर्णपणे गोठल्यानंतर त्या बर्फाच्या वर एक रुपयाचे नाणे ठेवा. त्यानंतर ग्लास पुन्हा फ्रिजरमध्ये ठेवून द्या. जर तुम्ही काही तासांसाठी किंवा काही दिवसांसाठी घराबाहेर जाणार असाल, तर ही युक्ती विशेष उपयोगी ठरते. कारण तुमच्या अनुपस्थितीत वीज किती वेळ गेली होती किंवा फ्रिज किती वेळ बंद होता, याची माहिती या नाण्याच्या स्थितीवरून मिळू शकते.
परत आल्यानंतर जर नाणे अजूनही बर्फाच्या अगदी वरच्या भागात दिसत असेल, तर फ्रिजरमधील तापमान कायम राहिले होते, असा अंदाज लावता येतो. मात्र नाणे बर्फाच्या आतमध्ये किंवा तळाकडे सरकलेले दिसत असेल, तर याचा अर्थ एखाद्या वेळी बर्फ वितळला होता आणि नंतर पुन्हा गोठला. म्हणजेच काही काळ फ्रिज बंद राहिला होता किंवा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. यामुळे फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या अन्नपदार्थांवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता असते. अशावेळी ते अन्न वापरताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक ठरते.
फ्रिज बंद राहिल्यानंतर अन्नपदार्थांचे तापमान वाढल्यास त्यामध्ये जिवाणू आणि इतर सूक्ष्मजीव वाढू शकतात. अशा अन्नाचे सेवन केल्यास पोटदुखी, उलट्या, जुलाब किंवा इतर पचनासंबंधी समस्या उद्भवू शकतात. विशेषतः दूध, मांसाहारी पदार्थ, शिजवलेले अन्न आणि दुग्धजन्य पदार्थ जास्त काळ उबदार तापमानात राहिल्यास ते लवकर खराब होऊ शकतात.
सुट्टीसाठी बाहेर जाणारे, वारंवार प्रवास करणारे किंवा वीजपुरवठ्याच्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी ही ट्रिक अत्यंत उपयुक्त मानली जाते. कोणत्याही विशेष उपकरणाशिवाय फ्रिजमधील अन्न सुरक्षित आहे की नाही याचा साधारण अंदाज घेण्यासाठी ही एक सोपी आणि प्रभावी पद्धत ठरू शकते.
फक्त एक रुपयाचे नाणे आणि गोठलेले पाणी वापरून तुम्ही तुमच्या फ्रिजमधील अन्नाच्या सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाची माहिती मिळवू शकता.