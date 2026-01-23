English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Haircare Tips: रोज परफेक्ट हेअर डे हवाय? मग फॉलो करा 'या' सोप्या टिप्स

Haircare Tips From Expert: आपल्या प्रत्येकाला रोज आपले केस छान असावे असं वाटतं पण त्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल असं वाटतं. पण तुम्हाला यासाठी  जास्त टेन्शन न घेता तज्ञांनी दिलेल्या टिप्स फक्त फॉलो करायच्या आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 23, 2026, 02:55 PM IST
Want a perfect hair day every day Then follow these simple tips: दररोज परफेक्ट हेअर डे आपोआप मिळावा, असं वाटत असेल तर त्यासाठी आधी काही चांगल्या सवयी अंगीकाराव्या लागतात. सुंदर, मजबूत आणि सहज सांभाळता येणारे केस एका रात्रीत तयार होत नाहीत. त्यासाठी सातत्याने योग्य काळजी घ्यावी लागते. काही ‘हाय-मेंटेनन्स’ सवयी, जर नियमित केल्या, तर केस नैसर्गिकरित्या हेल्दी, मॅनेजेबल आणि रोजच्या वापरात ‘लो-मेंटेनन्स’ राहतात. यासंदर्भात  2.Oh! चे को-फाउंडर ऋतु विजयवर्गिया यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात. 

आतून पोषण द्या

चांगल्या केसांची खरी ओळख त्यांच्या आतल्या आरोग्यात असते. संतुलित आहार, पुरेसे पाणी पिणे, आवश्यक सप्लिमेंट्स घेणे आणि वेळेवर झोपणे या सवयी केसांच्या मुळांपासून ताकद देतात. शरीर पोषणयुक्त असेल, तर केस आपोआप चमकदार, दाट आणि मजबूत दिसतात.

योग्य हेअरकट निवडा

अनेकदा केस छान न दिसण्याचं कारण म्हणजे चुकीचा कट. तुमच्या चेहऱ्याच्या आकाराला आणि केसांच्या पोताला साजेसा कट करणारा हेअरड्रेसर शोधा आणि ठराविक कालावधीनंतर ट्रिम करत राहा. 8 ते 12 आठवड्यांतून एकदा ट्रिम केल्याने टोकं खराब होत नाहीत, केसांची शेप टिकते आणि कोणत्याही स्टायलिंगशिवाय केस नीट बसतात. चांगला कट असेल, तर ‘गुड हेअर डे’साठी प्रयत्न करावे लागत नाहीत तो आपोआपच मिळतो.

आठवड्यातून एकदा डीप कंडिशनिंग

दीर्घकाळ केस निरोगी ठेवायचे असतील, तर ही सवय चुकवू नका. रिपेअर एजंट्स आणि आर्गन ऑइलयुक्त मास्क केसांना खोलवर ओलावा देतो, फ्रिझ कमी करतो आणि केस मऊ करतो. घरच्या घरी अवोकॅडो, केळी, दही किंवा मध यांसारख्या घटकांपासून बनवलेले नैसर्गिक मास्कही उपयोगी ठरतात. आठवड्यातून एकदा केसांसाठी वेळ काढणं हेच याचं खरं गमक आहे.

स्वतःचं हेअर रिच्युअल ठरवा

प्रत्येकाचे केस वेगळे असतात, त्यामुळे रोजची किंवा आठवड्याची केअर रुटीन वैयक्तिक असावी. मात्र काही बेसिक स्टेप्स सगळ्यांसाठी उपयुक्त ठरतात. सौम्य पण प्रभावी क्लेन्झिंगसाठी योग्य शॅम्पू वापरा. त्यानंतर पोषण देणारा मास्क लावा. पुढे लीव्ह-इन कंडिशनरने केसांचे संरक्षण करा—ही स्टेप अनेकदा ‘बिहेव्ह करणारे’ आणि ‘न करणारे’ केस यातला फरक ठरवते. शेवटी हलक्या सिरमने रोजचा ताण आणि नुकसान भरून काढा.

रोज मल्टी-फंक्शन स्टायलिंग स्प्रे वापरा

हलका, ऑल-इन-वन स्टायलिंग स्प्रे केसांची उंची, व्हॉल्युम आणि शेप टिकवतो, तसेच दिवसभर फ्रिझ कंट्रोलमध्ये ठेवतो. नियमित वापरामुळे केस नीटनेटके, गुंतामुक्त आणि पॉलिश्ड दिसतात. केसांचे संरक्षण करताना त्यांना पोषण आणि व्हॉल्युम देणारा स्प्रे निवडा.

या सवयी जेव्हा तुमच्या रोजच्या रिच्युअलचा भाग बनतात, तेव्हा ऋतू बदल, प्रदूषण किंवा दैनंदिन ताण केसांवर फारसा परिणाम करत नाही. परिणामी, तुमचे केस रोजच सहज सुंदर दिसतात.

