/कॅन्सर नको असेल तर या 3 सवयी सोडणे गरजेचे, या एक सवयीमुळे 50% धोका होणार कमी

cancer risk lifestyle habits : कॅन्सर या आजाराचे नाव ऐकताच सर्वाच्या अंगावर काटा येतो, अनेकदा हा भयानक आजाराची लागण अनेकांना होते. अशा काही लहान गोष्टी आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये असतात ज्या आपण कळत नकळत करत असतो आणि आपण आपल्याकडे गंभीर आजाराला ओढून घेतो. मग कॅन्सरसारखे गंभीर आजार कसे रोखता येतील? दैनंदिन जीवनशैलीच्या सवयींमुळेही कर्करोग होऊ शकतो. अनुवांशिकतेपलीकडे, एखादेच कारण निश्चितपणे सांगणे अशक्य असले अनेक दररोजच्या सवयी आणि तुमची जीवनशैली दीर्घकाळ अनारोग्यकारक असेल, तर धोका लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे.
डॅाक्टराच्या मते जर तुम्हाला पुढील पाच वर्षामध्ये कॅन्सर या आजाराला बळी ठरायचे नसल्यास तर काही आरोग्यकारक सवयी आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये लागू करणे गरजेचे आहे. इंस्टाग्रामवर पोस्टमध्ये, डॉ. अदितीज धामिजा यांनी कॅन्सर संबंधित काही माहिती शेअर केली आहे, यामध्ये त्यांनी कोणत्या सवयींवर प्रकाश टाकला यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
अनेकदा आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये एवढे व्यस्त असतो की त्यामुळे मग आपल्याला व्यायाम करण्यासाठी वेळ मिळत नव्हता. जर आपली दैनंदिन जीवनामध्ये कोणतीही हालचाल होत नसेल कॅन्सरचा धोका वाढतो. इंस्टाग्रामच्या व्हिडिओमधील डॅाक्टरांनी सांगितले आहे की, आजकाल अनेक आजारांची लागण होण्याचे कारण हे बैठी जीवनशैली आहे. बैठी जीवनशैलीमुळे मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकाराचा झटका यांसारखे आजार तर होतातच त्याचबरोबर कॅन्सर सारखे आजाराचा देखील तुम्हाला धोका वाढू शकतो. शारिरीक हालचाल झाली नाही तर 13 प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.
आजकाल बाहेरील जंक फूड खाणे हे वाढत चालले आहे, त्यामुळे लोकांच्या आहारामध्ये जंक फूडचे प्रमाण वाढत चालले आहे. या व्हिडिओमध्ये डॅाक्टरांनी सांगितले आहे की, पॅकबंद असलेले पदार्थ त्याचबरोबर मीठ, साखर, आरोग्यासाठी हानिकारक चरबी आणि इतर अनेक अतिरिक्त घटक असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास कॅन्सरचा धोका वाढतो. बाजारामध्ये उपलब्ध असलेले जंक फूड अनेकदा पुनर्वापर केलेल्या, दूषित तेलापासून बनवले जातात त्यामुळे तुमच्या शरीराचे ट्रान्स फॅटचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे तुमचे शरीर आजाराच्या दिशेने ओढले जातात.
युवा पिढीमध्ये धूम्रपान आणि मद्यपान हे फार सामान्य झाले आहे, त्यामुळे आजकाल कॅन्सर सारखे आजारांची लागण लवकर होते. धूम्रपान आणि मद्यपान हे कर्करोगासाठी सर्वात मोठ्या धोक्याच्या घटकांपैकी मानले जाते. धूम्रपान आणि मद्यपान बनवले जातात यामध्ये 70% हून अधिक कॅन्सर होणाऱ्या घटक टाकलेले असतात, त्यामुळे तुमच्या यकृत आणि फुफ्फुसांना थेट नुकसान पोहोचवतात. या तीन चुका करत असाल, तर तुम्ही अनेक आजारांना आमंत्रण देत आहात.