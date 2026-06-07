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कॅन्सर नको असेल तर या 3 सवयी सोडणे गरजेचे, या एक सवयीमुळे 50% धोका होणार कमी

Habits that increase cancer risk : अनेकदा अशा काही लहान गोष्टी आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये असतात ज्या आपण कळत नकळत करत असतो आणि आपण आपल्याकडे गंभीर आजाराला ओढून घेतो. मग कॅन्सरसारखे गंभीर आजार कसे रोखता येतील? यासंदर्भात काही टिप्स तुम्हाला देण्यात आल्या आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 07, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:14 PM IST
कॅन्सर नको असेल तर या 3 सवयी सोडणे गरजेचे, या एक सवयीमुळे 50% धोका होणार कमी

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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