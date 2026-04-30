ब्राइडल ग्लो मिळवायचा आहे? त्वचा उजळवण्यासाठी बेस्ट घरगुती उपाय, डी-टॅन मास्कची जादू!

Follow these remedies to remove tan from skin : उन्हाळा सुरु आहे त्यामुळे दररोज धूळ, सूर्यप्रकाश आणि प्रदूषणाच्या संपर्कात आपण असतो, त्यामुळे तुमची त्वचा टॅन होऊ शकते. त्यासाठी तुम्ही तुमच्या त्वचेची कशी काळजी घेणार याबद्दल जाणून घ्या. जर तुम्हाला पार्लरमधील ट्रीटमेंट डी-टॅन फेस पॅक तुमच्या त्वचेला खोलवर स्वच्छ करतो आणि नैसर्गिक चमक देतो. लग्नाआधी तुमच्या त्वचेची नियमितपणे काळजी घेतल्यास तुमचा वधूचा लूक आणखी सुंदर दिसेल. लग्नाआधी तुमच्या त्वचेची विशेष काळजी घेणे, जेणेकरून ती निरोगी आणि चमकदार दिसेल. त्वचा स्वच्छ करणे, मॉइश्चराइझ करणे आणि टॅन काढणे आवश्यक आहे.
बेसन हे तुमच्या त्वचेसाठी फायदेशीर आहे, नैसर्गिक क्लीन्झर म्हणून बेसन तुमच्या त्वचेवर काम करते. त्याचबरोबर चेहऱ्यावरील अशुद्धी दूर करते. बेसन त्वचेवरील अतिरिक्त तेल काढून टाकण्यास आणि त्वचेचा काळपटपणा कमी करण्यास मदत करते. बेसन तुम्ही तुमच्या त्वचेला लावल्यास त्वचा मऊ आणि मुलायम होते. जर तुमची त्वचा तेलकट असेल, तर बेसन विशेषतः फायदेशीर ठरते. त्याच्या नियमित वापरामुळे तुमच्या त्वचेचा रंग सुधारण्यास आणि अधिक नितळ, उजळ दिसण्यास मदत होऊ शकते.
दही त्वचेला लावल्यानंतर तुम्हाला त्याचा फायदा होतो, दह्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असते, जे त्वचेला हळुवारपणे एक्सफोलिएट करते. त्वचेमध्ये ज्या मृत पेशी असतात त्या काढून टाकते आणि तुमचा चेहरा ताजेतवाने करण्यात मदत करते. त्याचबरोबर दही हे तुमचे टॅनिंग देखील कमी करते. तसेच ते चेहऱ्याला आर्द्रता देऊन त्याला मऊ आणि चमकदार बनवते.
भाजलेली हळद जर तुम्ही लावल्यास त्याचा फायदा तुमच्या त्वचेवर दिसून येईल. हळद त्वचेसाठी जंतुनाशक आणि दाहशामक असते, त्यामुळे तुमच्या चेहऱ्यावरील डाग कमी होण्यास मदत होते. त्याचबरोबर त्यामुळे तुमची त्वचा देखील स्वच्छ होते. भाजलेल्या हळदीच्या वापरामुळे त्वचेची जळजळ कमी होते
जर तुम्ही तुमच्या त्वचेला तांदळाचे पीठ लावाल तर तुमची त्वचा उजळेल. त्वचेला हळुवारपणे एक्सफोलिएट करते आणि मृत पेशी काढून टाकते आणि त्याचा फायदा तुम्हाला होतो. त्याचा फायदा हा असा होतो की तुमच्या चेहऱ्यावर असलेला काळवटपणा निघून जातो. चेहरा स्वच्छ आणि ताजा राहतो.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)