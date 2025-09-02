Pitrupaksha 2025 : पितृपक्षात पुर्वज कोणत्या रूपात येऊन तुम्हाला दर्शन देऊ शकतात?

7 सप्टेंबरपासून 15 दिवसांच्या पितृपक्षाला सुरुवात होणार आहे. पितृपक्षाला हिंदू धर्मामध्ये विशेष महत्व दिलं जातं, यंदा तो भाद्रपद पौर्णिमेपासून सुरू होऊन आश्विन अमावस्येपर्यंत सुरु असणार आहेत. 21 सप्टेंबरला हा पितृपक्ष संपेल. पितृपक्षाच्या काळात श्राद्ध, पिंडदान आणि तर्पण करण्याची परंपरा आहे. असं म्हणतात की, पितृपक्षाच्या काळात पूर्वज त्यांच्या वंशजांच्या घरी कोणत्या न कोणत्या स्वरूपात जातात. अनेकदा लोकं पूर्वजांच्या रूपांकडे दुर्लक्ष करतात तेव्हा पितृपक्षात पुर्वज कोण कोणत्या रूपात त्यांच्या वंशजांच्या घरी दर्शन देतात याविषयी जाणून घेऊयात.
पितृपक्षाच्या काळात घरात भरपूर लाल मुंग्या दिसणे हे सुद्धा पूर्वजांच्या आगमनाचे संकेत असू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते पितृपक्षात घरात लाल मुंग्या दिसल्यास त्यांना पीठ खाऊ घाला. यामुळे तुम्हाला पूर्वज आशीर्वाद देतात असं म्हटलं जातं.
पितृपक्षादरम्यान दारावर गाय येणं हे सुद्धा पूर्वजांच्या आगमनाचे संकेत असू शकतात. असं झाल्यास गायीला चारा किंवा भाकरी खाऊ घाला जेणेकरून तुम्ही पितर प्रसन्न होतील असं सांगितलं जातं.
पितृपक्षामध्ये कावळे पूर्वजांच्या रूपात धर्तीवर येतात आणि नैवेद्य, अन्न पाणी ग्रहण करतात अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. पितृपक्षात कावळ्यांना अन्न दिल्याने पूर्वजांना शांती मिळते असं म्हटलं जातं.
पितृपक्षाच्या काळात दारावर जर कुत्रा आला तर त्यांचं येणं सुद्धा पूर्वजांच्या आगमनाचे संकेत असू शकतं. तेव्हा दारात आलेल्या कुत्र्याला शक्य असल्यास अन्न द्यावे.
तज्ज्ञ आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार पितृपक्षाच्या काळात पितर श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदानाद्वारे ऍन अन्न आणि पाणी घेण्यासाठी त्यांच्या वंशजांकडे येतात. याकाळात पितरांना अन्न आणि पाणी देऊन संतुष्ट केलं तर त्यांच्या वंशजांना सुख आणि समृद्धीचे आशीर्वाद मिळतात. असं म्हणतात की पितृपक्षाच्या काळात पितरांना अन्न देऊन पितृदोष टाळता येऊ शकतो.
हेही वाचा : भाद्रपद उकडावा असं का म्हणतात? आरोग्यासंदर्भात आपल्या पूर्वजांनी दिलीये मोलाची माहिती
पिंपळ : शास्त्रांनुसार, पिंपळाच्या झाडात अनेक देवी-देवतांचा वास असतो. पितृपक्षाचा विचार केला तर पिंपळाचे झाड आणखी महत्त्वाचे बनते. असे मानले जाते की पिंपळाच्या झाडात पूर्वजांचा वास असतो. पितृपक्षात नियमित पूजा केल्यास, पूर्वजांचा आशीर्वाद संपूर्ण कुटुंबावर राहतो.
वटवृक्ष : पितृपक्षात वटवृक्षाची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की हे झाड दीर्घायुष्य, अमरत्व आणि ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव या त्रिमूर्तीचे प्रतीक आहे. जर त्याची पूजा आणि प्रदक्षिणा विधीनुसार केली तर ते शुभ मानले जाते. पितृपक्षात ते लावणे देखील शुभ आहे. ते घरातील सर्व प्रकारचे दोष दूर करते.
तुळस : हिंदू धर्मात तुळशीला आईचा दर्जा दिला जातो. प्रत्येक सणाच्या वेळी किंवा प्रत्येक दिवशी तुळशीची पूजा केली जाते. तुळशीच्या रोपात देवी लक्ष्मीचा वास असतो. जेव्हा पितृपक्ष येतो तेव्हा या घरात तुळशीचे रोप लावल्याने सर्व प्रकारच्या इच्छा पूर्ण होतात असं म्हटलं जातं.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)
पितृपक्ष 2025 कधी सुरू होणार आहे आणि कधी संपणार आहे?
पितृपक्ष 7 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल आणि 21 सप्टेंबर 2025 रोजी संपेल. यंदा तो भाद्रपद पौर्णिमेपासून सुरू होऊन आश्विन अमावस्येपर्यंत सुरू राहील.
पितृपक्षाला हिंदू धर्मात का विशेष महत्व आहे?
हिंदू धर्मात पितृपक्षाला विशेष महत्व आहे कारण या काळात पूर्वज त्यांच्या वंशजांकडे येतात आणि श्राद्ध, पिंडदान आणि तर्पणाद्वारे अन्न-पाणी ग्रहण करतात. यामुळे पितर संतुष्ट होऊन वंशजांना सुख-समृद्धीचे आशीर्वाद देतात.
पितृपक्षात लाल मुंग्या दिसल्यास काय करावे?
घरात लाल मुंग्या दिसल्यास त्यांना पीठ खाऊ घालावे. यामुळे पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात असे मानले जाते.