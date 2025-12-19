मिठी मारल्यावर शरीरात काय बदल होतात? कोणत्या अवयावात मोठा बदल जाणवतो, समजून घ्या

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मिठी मारताच शरीरात बदल जाणवतात? शरीराला याचे याला काय फायदे होतात. जाणून घ्या शरीरातील 5 गंभीर बदल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 19, 2025, 09:55 PM IST
आजच्या धावपळीच्या जीवनात, ताणतणाव हा प्रत्येकाच्या दैनंदिन दिनचर्येचा भाग बनला आहे. कामाचा ताण, नातेसंबंधातील गुंतागुंत आणि भविष्याबद्दलच्या चिंता या सर्व गोष्टी मानसिक थकवा निर्माण करतात. अशा परिस्थितीत, आपण अनेकदा कठोर उपाय शोधतो. तथापि, एक अतिशय सोपी आणि प्रभावी पद्धत आपल्या बोटांच्या टोकावर आहे: आपल्या जोडीदाराला मिठी मारणे. हो, एक प्रामाणिक आणि प्रेमळ मिठी केवळ नातेसंबंध मजबूत करत नाही तर तणाव देखील कमी करते. आचार्य मनीष असेही मानतात की मिठी मारणे हृदय आणि मन दोघांसाठीही फायदेशीर आहे.

मिठी मारल्याने काय होतं? 

जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला मिठी मारता तेव्हा शरीर ऑक्सिटोसिन नावाचा हार्मोन सोडते, ज्याला प्रेम संप्रेरक असेही म्हणतात. हा हार्मोन तणाव निर्माण करणारे कॉर्टिसोल कमी करतो, ज्यामुळे मनाला शांती मिळते आणि तुम्हाला अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी वाटते. कठीण दिवसानंतरची मिठी शब्दांशिवाय बरेच काही सांगते.

मानसिक आरोग्याशी काय संबंध? 

मिठी मारणे केवळ शारीरिक आरोग्यासाठीच नाही तर मानसिक आरोग्यासाठी देखील आवश्यक आहे. ते चिंता आणि नैराश्याची लक्षणे कमी करण्यास मदत करते. जेव्हा तुमचा जोडीदार तुम्हाला मिठी मारतो तेव्हा तुम्हाला असे वाटते की तुम्ही एकटे नाही आहात. या भावनिक आधारामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि नकारात्मक विचारांवर मात करण्यास मदत होते.

नात्यात काय बदल होतो?

तुमच्या जोडीदाराला मिठी मारल्याने नात्यातील जवळीक वाढते. ते प्रेम, आपलेपणा आणि समजूतदारपणा वाढवते. कधीकधी, जेव्हा शब्द कमी पडतात तेव्हा मिठी खूप काही बोलून जाते. नियमित मिठी मारल्याने परस्पर विश्वास वाढतो आणि किरकोळ गैरसमज देखील दूर होण्यास मदत होते.

शरीरात काय बदल होतात?

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की मिठी मारल्याने रक्तदाब नियंत्रित होण्यास मदत होते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती देखील मजबूत होते. शिवाय, वाढलेली विश्रांती झोपेची गुणवत्ता सुधारते.

मिठी किती काळ असावी?

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की किमान 20 सेकंदांची मिठी मारणे सर्वात फायदेशीर आहे. कामावर जाण्यापूर्वी किंवा दिवसाच्या शेवटी ही सवय लावा. हे छोटे पाऊल तुमच्या जीवनशैलीत आणि नातेसंबंधांमध्ये सकारात्मक बदल आणू शकते.

