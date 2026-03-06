English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Eye Care: मध्यरात्रीपर्यंत अभ्यास करत जागणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे डोळे काय सांगतात?

Eye Care: मध्यरात्रीपर्यंत अभ्यास करत जागणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे डोळे काय सांगतात?

Student Eye Care: सध्या परीक्षांचा काळ सुरु आहे. यामध्ये अनेक विद्यार्थी दिवसा अभ्यास न करता रात्री अभ्यास करतात. पण यायचा डोळ्यांवर गंभीर परिणाम होतो. मध्यरात्रीपर्यंत अभ्यास करत जागणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे डोळे काय सांगतात याबद्दल तज्ञांकडून अधिक जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 6, 2026, 02:04 PM IST
Eye Care: मध्यरात्रीपर्यंत अभ्यास करत जागणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे डोळे काय सांगतात?
What happens to eyes of students who stay up until midnight studying for exam

What happens to eyes of students who stay up until midnight : "रात्री शांतता असते, अभ्यास चांगला होतो- हा विचार अनेक पिढ्यांपासून विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजलेला आहे. बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा किंवा स्पर्धात्मक परीक्षांच्या काळात 'midnight oil burning' ही जणू मेहनतीची खूण मानली जाते. पण नेत्रतज्ञ म्हणून एक प्रश्न सतत पडतो- रात्रीचा अभ्यास मेंदूला मदत करतो, पण डोळ्यांचे काय?मानवी डोळ्यांची रचना दिवसाच्या प्रकाशाशी सुसंगत आहे. सूर्यास्तानंतर शरीराची जैविक घड्याळे (biological clock) हळूहळू विश्रांतीकडे झुकू लागतात. अशा वेळी कृत्रिम प्रकाशाखाली, विशेषतः स्क्रीनसमोर, दीर्घकाळ अभ्यास करणे हे डोळ्यांसाठी नैसर्गिक नाही. तरीही आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी रात्रीचा अभ्यास हा पर्याय नसून गरज बनत चालला आहे. डॉ अग्रवालस् आय हॉस्पिटल, कोथरूड पुणे येथील नेत्ररोग तज्ञ डॉ. अमोघ जोशी यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊयात... 

रात्री अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये काय दिसते?

रात्री अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक ठराविक नमुना दिसतो. डोळे पटकन थकतात, जळजळ जाणवते, वाचनानंतर डोके जड होते. तपासणीत अनेकदा डोळ्यांचा नंबर बदललेला नसतो, तरीही तक्रारी तीव्र असतात. कारण हा ताण डोळ्यांच्या आजाराचा नसून डोळ्यांच्या कार्यक्षमतेवर (functional eye strain) येणारा असतो. रात्रीच्या अभ्यासात स्क्रीनचा वापर वाढतो, हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निळ्या प्रकाशामुळे मेंदूला अजूनही 'दिवस आहे' असा संकेत मिळतो. झोप पुढे ढकलली जाते आणि झोपेची गुणवत्ता घसरते. अपुरी किंवा तुटक झोप म्हणजे डोळ्यांना स्वतःची दुरुस्ती करण्यासाठी कमी वेळ मिळणे. याचा परिणाम दुसऱ्या दिवशी डोळ्यांचा अधिक थकवा आणि एकाग्रतेत घट असा होतो.

रात्री अभ्यास करावा की नाही?

येथे प्रश्न असा नाही की रात्री अभ्यास करावा की नाही. खरा प्रश्न आहे- आपण अभ्यासाच्या नावाखाली डोळ्यांकडून किती ताण अपेक्षित धरतो? कारण थकलेले डोळे म्हणजे थकलेला मेंदू आणि थकलेला मेंदू म्हणजे अभ्यासाची कमी परिणामकारकता. शिक्षण व्यवस्थेत आपण अभ्यासाच्या तासांवर भर देतो, पण अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या शारीरिक क्षमतेकडे दुर्लक्ष करतो. डोळे हे केवळ पाहण्याचे साधन नाहीत; ते शिकण्याचे प्रवेशद्वार आहेत.

मध्यरात्रीपर्यंत जागून केलेला अभ्यास हा मेहनतीचा पुरावा असू शकतो, पण दीर्घकाळात तो डोळ्यांच्या आरोग्याच्या किंमतीवर होत असेल, तर त्या मेहनतीचा पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

