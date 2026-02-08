Flour Storage Tips: 'अशी' करा कणिक स्टोअर, जास्त काळ राहील ताजं आणि वासही येणार नाही

How to Store Flour for Long Time: घरातलं किराणा सामान योग्य पद्धतीने साठवून ठेवलं नाही, तर ते लवकर खराब होतं. पीठ हे तर रोज वापरातलं महत्त्वाचं साहित्य असल्यामुळे त्याची नीट काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. चुकीच्या साठवणीमुळे पीठ ओलसर होतं, किडे लागू शकतात किंवा वास येऊ लागतो. काही सोप्या सवयी लावल्या, तर पीठ बराच काळ ताजं ठेवता येतं.
पीठ साठवताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते एअरटाइट कंटेनरमध्ये ठेवणं. उघड्या डब्यात किंवा पिशवीत ठेवलं तर पीठ हवेतली ओल शोषून घेतं आणि गाठी पडतात. यासाठी काचेचे बरणी, झाकण असलेले चांगल्या दर्जाचे प्लास्टिक डबे किंवा सीलबंद पिशव्या वापराव्यात. प्रत्येक वेळी पीठ काढल्यानंतर डब्याचं झाकण नीट बंद करायला विसरू नका.
उष्णता आणि ओलावा हे पिठाचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत. गॅसजवळ, ओव्हनच्या आसपास किंवा उन्हाळ्या जागी पीठ ठेवल्यास त्याची गुणवत्ता लवकर खराब होते. त्यामुळे स्वयंपाकघरातील कोरडी कपाटं किंवा पॅन्ट्री ही साठवणीसाठी उत्तम जागा आहे. सिंक किंवा भांडी धुण्याच्या जागेजवळ पीठ ठेवणं टाळा, कारण तिथे ओलावा जास्त असतो.
जर तुम्ही जास्त प्रमाणात पीठ आणत असाल, विशेषतः गव्हाचं पीठ, तर ते फ्रिज किंवा फ्रीझरमध्ये ठेवणं फायदेशीर ठरू शकतं. अशा पिठात नैसर्गिक तेल असतं, त्यामुळे ते लवकर खराब होऊ शकतं. हवाबंद आणि फ्रीझर-सेफ डब्यात ठेवल्यास पीठ फ्रिजमध्ये सुमारे ६ महिने आणि फ्रीझरमध्ये जवळपास एक वर्ष सुरक्षित राहू शकतं. वापरण्याआधी थोडा वेळ बाहेर ठेवून पीठ खोलीच्या तापमानावर आणा.
पीठाची पिशवी किंवा डबा उघडाच ठेवणं टाळा. पॅकेटमध्ये पीठ ठेवलं असेल तर क्लिप किंवा रबरबँड लावून घट्ट बंद करा. डब्यात ठेवलं असेल तर झाकण व्यवस्थित बसलंय याची खात्री करा. यामुळे पिठाचा वास आणि चव टिकून राहते.
घरात पीठाचा वापर कमी असेल, तर एकाच वेळी जास्त पीठ आणू नका. थोड्या प्रमाणात पीठ घेतल्यास ते नेहमी ताजं राहतं आणि खराब होण्याची शक्यता कमी होते. यामुळे अन्नाची नासाडीही टाळता येते.