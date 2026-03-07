Explained : मुलंबाळं नको, भरपूर पैसा- मौजमजा हवी; भारतीय जोडप्यांना का व्हायचंय Dink कपल?

What is Dink Couple : रिलेशनशिपपासून (Relationship News) ते अगदी मुलांच्या संगोपनापर्यंतच्या अनेक संकल्पना मागील काही वर्षांमध्ये पूर्णपणे बदलल्या आहेत. बदलणारी जीवनशैली आणि नव्या पिढीच्या गरजा पाहता या संकल्पनांना नव्या ट्रेंडनुसार बदलण्यातही येत आहे. अशीच एक संकल्पना म्हणजे 'डिंक कपल' (Dink Couple Trend). नवविवाहित जोडप्यांमध्ये हा ट्रेंड (Trend) किंवा नात्याची ही नवी संकल्पना अशा रितीनं बदलत आहे ज्याबाबत आता मानसोपचारतज्ज्ञ आणि जाणकारांनीही व्यक्त होण्यास सुरुवात केली आहे.
कपल म्हणजे जोडपी, हे तर सर्वांनाच ठाऊक आहे. मात्र, 'डिंक' या शब्दाचा नेमका अर्थ थोडा वेगळा आहे. शब्दश: याचा अर्थ होतो 'डबल इनकम नो किड्स (Double Income No Kids)'. या संकल्पनेमध्ये दोन्ही जोडीदारांकडे अर्थार्जनाची उत्तम किंवा समाधानकारक साधनं असतात, मात्र ते मुलं जन्माला न घालण्याचा निर्णय घेतात. थोडक्यात पालकत्वाची जबाबदारी नाकारतात. ज्यामुळं अर्थार्जन दुप्पट असलं तरीही मुलाबाळांची चिंता या जोडप्यांना नसते. किंबहुना हा त्यांनी घेतलेला निर्णय असतो. 20 व्या शतकाच्या मध्यापासून आणि प्रामुख्यानं 21 व्या शतकात या संकल्पनेला अधिक लोकप्रियता मिळाली. हा तोच काळ ठरला जेव्हा महिलांनी सुशिक्षित होत प्रचंड यश मिळवल रोजगार क्षेत्रातही आपली ओळख बनवली आणि ओघाओघानं जोडप्यांमध्ये पालकत्वाबाबतच्या संकल्पनाही बदलल्या.
जिथं सामान्य जोडपी लग्नाच्या काही वर्षांनंतर मुलं जन्माला घालण्याचा विचार करतात किंवा विचार करत होते, तिथं आता मात्र अनेक जोडपी अशी आहेत जी मुलांच्या विचाराशिवायच वैवाहिक जीवनाचं हे नातं पुढं नेण्यास प्राधान्य देतात. या विचारसरणीमुळं कुटुंबरचनांवरही परिणाम होताना दिसत आहे. जोडप्यांच्या या निर्णयामागे काही खास कारणं आहेत.
आर्थिक जबाबदारी- मुलांच्या संगोपनासाठीच्या आर्थिक तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्वच DINK जोडप्यांचं उत्पन्न चांगलंच असतं असं नाही. काही जोडपी ही मध्यमवर्गीय, कमी अर्थार्जन करणारीही असतात ज्यामुळं बाळाच्या येण्यानं निर्माण होणारा आर्थिक भार हा त्यांना न पेलणारा असतो ज्यामुळं हा विचार दूर लोटला जातो. तर, उच्च उत्पन्न गटातील जोडपी मुलांचं संगोपन, त्यांची काळजी, त्यांना द्यावा लागणारा वेळ याऐवजी सुट्टी, मौजमजा, आलिशान जीवन जण्याला प्राधान्य देत आर्थिक सुबत्तेला केंद्रस्थानी ठेवतात.
जीवनशैली- मुलांच्या संगोपनासाठी त्यांना द्यावा लागणारा वेळ आणि तत्सम गरजा पाहता स्वातंत्राचे पर्याय कमी होतात ही वस्तूस्थिती. याउलट चित्र हे डिंक कपलच्या बाबतील पाहायला मिळतं. जिथं जोडपी त्यांना हवं तसं आयुष्य जगण्याचा पर्याय निवडतात. जीवनशैलीचा स्तर उंचावण्याकडे या जोडप्यांचा कल असतो.
लोकसंख्यावाढीची चिंता- काही डिंक जोडपी बाळाचा पर्याय न निवडण्यामागे जागतिक अशांतता, आर्थिक आणि राजकीय अस्थैर्यासह त्याचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम. लोकसंख्यावाढीमुळं संसाधनांवर येणारा ताण या सर्वच प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं न मिळणं अशी कारणं असतात.
करिअर- करिअरवर लक्ष देणं ही सध्या पुरुषांप्रमाणंच महिलांमध्येही प्राधान्याची संकल्पना असून, करिअरमध्ये एक उच्च टप्पा गाठण्याला जोडपी प्राधान्य देतात. ज्यामुळं बाळाचा निर्णय ते दूर लोटतात.
मूल होऊ न देण्याचा हा निर्णय त्या त्या जोडप्याच्या व्यक्तिगत निवडीवर अवलंबून असतो. डिंक कपल होण्याचे काही जोडप्यांना फायदेही आहेत, तर काही जोडप्यांना यामुळं नुकसानही होतं. मात्र या पर्यायाचा विचार करण्यापूर्वी महिला आणि पुरुष या दोघांनीही सारासार विचार करणं महत्त्वाचं आहे. अनेकदा काही जोडपी सोशल मीडिया ट्रेंडच्या नादात हा निर्णय घेतात. मात्र, तत्पूर्वी समुपदेशन करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात.