Marathi News
Virat Kohli Diet: काय आहे विराट कोहलीचा फिटनेस मंत्रा? 'या' खास डाएटमुळे तुम्हीही राहाल सुपर फिट

Virat Kohli passes Yo-Yo Test: विराट कोहलीने नुकतीच लंडनमध्ये फिटनेस चाचणी उत्तम प्रकारे उत्तीर्ण केली, त्यामुळे त्याच्या दैनंदिन आहार आणि प्रशिक्षणाबद्दलही चर्चा सुरू आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 5, 2025, 01:05 PM IST
Virat Kohli Special Diet: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार विराट कोहली पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. लंडनमध्ये झालेल्या फिटनेस कॅम्पमध्ये त्यांनी अनिवार्य यो-यो टेस्ट उत्तमरीत्या पास केली. कोहलीने 19 हा सर्वोत्तम स्कोअर केला आहे आणि यावेळीदेखील त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचे समजते. कोहलीने भारतीय क्रिकेटमध्ये फिटनेसचे नवे मापदंड स्थापित केले आहेत. आज त्यांची शरीरयष्टी एखाद्या प्रोफेशनल फुटबॉलरशी तुलना केली जाते. पण या फिटनेसच्या मागे त्यांच्या जिममधील मेहनतीसोबतच एक उत्तम डेली डाएट प्लॅन आहे. चला या डाएट प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.. 

नाश्ता कसा असतो? 

कोहली सकाळच्या नाश्त्यात चार अंडी खातात. त्यात तीन अंड्याचा पांढरा भाग व एक पूर्ण अंडं असतं. यासोबत पालक, काळी मिरी, पनीर किंवा नट-बटरसोबत ब्रेड खातात. फळांमध्ये पपई, ड्रॅगन फ्रूट किंवा टरबूज असतं. त्यांचा नाश्ता लेमन-ग्रीन टी शिवाय पूर्ण होत नाही.

दुपारचे जेवण कसं असतो? 

कोहलीने काही वर्षांपूर्वी नॉन-व्हेज पूर्णपणे सोडलं आहे. दुपारच्या जेवणात त्यांच्याकडे उकडलेल्या भाज्या, पालक, चुकंदर, वेज सूप किंवा शोरबा असतो. राजमा, लोभिया किंवा इतर डाळी त्यांच्या प्लेटमधून कधीच हटकत नाहीत.

संध्याकाळचे स्नॅक्स काय असतो? 

वर्कआउटनंतर कोहली प्रोटीन शेक, ड्रायफ्रूट्स, सीड्स, ताजं फळ (पपई/टरबूज), स्प्राउट्स आणि सॅलड घेतात. यासोबत ग्रीन टी आणि ब्लॅक कॉफी त्यांचा हमखास पर्याय आहे.

रात्रीचं जेवण कसं? 

डिनर हलकं असतं. स्टीम्ड किंवा उकडलेल्या भाज्या, ग्लूटेन-फ्री पिठाच्या चपात्या आणि किनोआ (दक्षिण अमेरिकेतील धान्य) हा रात्रीच्या जेवणाचा मुख्य भाग असतो.

एकंदरीत काय की, कोहलीने डाएटमध्ये काटेकोर शिस्त ठेवली आहे. त्यामुळेच वय वाढूनही त्यांची फिटनेस लेव्हल उच्च पातळीवर टिकून आहे. त्यांचा हा डाएट प्लॅन अनेक तरुण क्रिकेटर्ससाठी आणि फिटनेसप्रेमींसाठी प्रेरणादायी ठरतो.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

