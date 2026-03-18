केवळ विजय नव्हे तर आरोग्यही! गुढीपाडव्याला कडुलिंब खाण्यामागील विज्ञान तुम्हाला माहीत आहे का?

Know The Science Behind Eating Neem On Gudi Padwa: राज्यभरात सगळीकडे गुढी पाडव्याच्या सणाची तयारी सुरू आहे. या दिवशी हिंदू नववर्षाची सुरूवात होते. सर्वजण घराच्या बाहेर गुढी उभारून हा उत्सव साजरा करत असतात. प्रत्येक सणाची सुरूवात ही पूजा-अर्चा आणि मग गोड प्रसाद वाटून केली जाते. पण गुढी पाडव्याच्या दिवशी कडुलिंबाची पाने, धणे आणि गूळ अशा मिश्रणाचा प्रसाद दिला जातो. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, यावेळी प्रसादात कडुलिंबाची पाने काय दिली जातात? तर, यामागे काही आयुर्वेदिक आणि वैज्ञानिक कारणे दडली आहेत. काय आहेत ही कारणे जाणून घेऊया.
उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर गुढीपाडवा हा पहिलाच सण असतो. हिवाळा संपून उन्हाळा सुरू होतो, तेव्हा तापमानात आणि वातावरणात बदल होतात. ज्यामुळे या काळात शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि संसर्गजन्य आजार होण्याची शक्यता वाढते. तसेच उन्हाळ्यात बऱ्याचदा त्वचेचे संसर्ग किंवा त्वचा रोग होण्याचीही शक्यता असते. यामुळे कडुलिंबाची पाने प्रसादाच्या स्वरुपात दिली जातात. आणि स्नान करताना पाण्यातही वापरली जातात. आयुर्वेदात कडुलिंबाचा उल्लेख अनेक आजारांवरील रामबाण उपाय म्हणून केला गेला आहे.
हेही वाचा>>>गुढी पाडवा का साजरा केला जातो? जाणून घ्या यामागचा पौराणिक इतिहास आणि महत्त्व
कडुलिंबामध्ये रक्त शुद्ध करण्यास उपयोगी असणारे गुणधर्म असतात. पाडव्याच्या दिवशी रिकाम्या पोटी कडुलिंबाची पाने खाल्ल्याने रक्तातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते. ज्यामुळे रक्त शुद्ध होऊन त्वचेचे विकार दूर होण्यास, तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. आयुर्वेदानुसार, कडुलिंब हे चवीने कडू असले तरीही थंड गुणधर्माचे असते. उन्हाळ्याच्या सुरूवातीला शरीरात वाढणारे पित्त आणि कफ दोष संतुलित ठेवण्यासाठी कडुलिंबाचे सेवन करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
तसेच, उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला हवेतील जंतूंचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे ताप, कांजण्या किंवा गोवर यांसारखे आजार उद्भवू शकतात. कडुलिंबाच्या पानांमध्ये निंबिन नावाचे घटक असते. जे शरीराला विषाणूंविरुद्ध लढण्यासाठी नैसर्गिक कवच प्रदान करते. याशिवाय उन्हाळ्यात घामोळ्या, फोज किंवा खाज येण्याचे प्रमाण वाढते. कडुलिंबाचे थंड गुणधर्म रक्तातील उष्णता कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे त्वचेचे आरोग्य उत्तम राहते.
हेही वाचा>>>गुढी पाडव्याला ऑफिसमध्ये, इन्स्टाग्रामवर फ्लेक्स करायचंय? पाहा साड्यांपासून बनलेले काही युनिक गाऊन डिझाइन्स
साहित्य: कडुलिंबाची पाने, गूळ, ओवा किंवा धणे, चिंच, मिठ
कृती:
1. कडुलिंबाची पाने स्वच्छ धुवून घ्या.
2. ओवा/धणे ठेचून घ्या.
3. कडुलिंबाची पाने, ओवा, गूळ, चिंच आणि मीठ हे सर्व साहित्य एकत्र करून प्रसाद तयार करा.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)