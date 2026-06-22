/फक्त फोटो-व्हिडीओ नाही, फोन विकण्यापूर्वी सर्वात आधी ही गोष्ट करा डिलिट, 99% लोकांना माहितच नाही

आजकाल, नवीन फोन खरेदी केल्यानंतर, बरेच लोक आपला जुना फोन विकतात किंवा एक्सचेंज करतात. मात्र, कधीकधी घाईगडबडीत, ते फोनमधील महत्त्वाचा डेटा पूर्णपणे डिलीट न करताच तो दुसऱ्या कोणालातरी देऊन टाकतात. असे केल्याने तुमच्या गोपनीयतेला आणि बँकिंग सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे, तुमचा फोन विकण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी काढून टाकणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जर तुम्ही तुमचा जुना फोन विकत असाल, तर प्रथम तुमचे फोटो, व्हिडिओ, कॉन्टॅक्ट्स, डॉक्युमेंट्स आणि महत्त्वाच्या फाइल्सचा क्लाउड किंवा कॉम्प्युटरवर बॅकअप घ्या. यामुळे नवीन फोन खरेदी केल्यानंतर डेटा ट्रान्सफर करणे सोपे होईल.
यानंतर, तुमच्या फोनमधून गूगल पे, फोनपे, पेटीएम आणि नेट बँकिंगसारख्या ॲप्समधून लॉग आउट करा आणि नंतर ते डिलीट करा. तसेच, इतरांकडून गैरवापर टाळण्यासाठी तुमच्या फोनमधून सेव्ह केलेले कार्ड डिटेल्स आणि UPI अकाउंट्स काढून टाका.
हे केल्यानंतर, फोनमधून WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Gmail आणि इतर ईमेल खात्यांमधून लॉग आउट करा. शक्य असल्यास, फोन एकदा फॅक्टरी रीसेट करा. फोनमधून तुमचे Google खाते किंवा Apple ID काढून टाकायला विसरू नका.
फोन विकण्यापूर्वी, डिव्हाइसमधून सिम कार्ड आणि मायक्रोएसडी कार्ड काढून टाकण्याची खात्री करा. शेवटी, सर्व महत्त्वाच्या डेटाचा बॅकअप घेतल्यानंतर आणि खाती काढून टाकल्यानंतर, फोन फॅक्टरी रीसेट करा. अँड्रॉइड वापरकर्ते Settings > System > Reset Options येथे जाऊ शकतात, आणि आयफोन वापरकर्ते Settings > General > Transfer or Reset iPhone येथे जाऊ शकतात.