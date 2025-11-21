भारतीयांनी पहिला TV कधी पाहिला? प्रसारीत झालेली पहिला मालिका कोणती? 99% लोकांना नसेल माहित

World Television Day : तुम्हाला तुमच्या आज्जी- आजोबांनी कधीतरी सांगितलेच असेल की, पूर्वीच्या काळात कोणा एकाच्या घरात टिव्ही असायचा आणि क्रिकेट सामना किंवा चित्रपट पाहण्यासाठी सगळे त्यांच्या घरात गर्दी करायचे. पण आज प्रत्येकाच्या घरात टिव्ही आहे. आता टिव्ही हे एक यंत्र नसून सर्वांच्या कुटूंबाचा अविभाज्य भाग झाला आहे.
घरात दिवसभर एकट्या राहणाऱ्या गृहीणी आणि वयोवृद्ध व्यक्तिंसाठी टिव्ही हा एक सोबती आहे असे म्हणायला हरकत नाही. तसेच हा काळ ओटीटीचा (OTT)असला तरी टिव्हीवर असलेले सगळ्यांचे प्रेम आजही कायम आहे. तुम्हालाही कधी तरी असा प्रश्न पडला असेल की, देशात टिव्हीचे आगमन कधी झाले? टेलिकास्ट केलेला पहिला कार्यक्रम कोणता असेल ? किंवा सर्वात पहिली मालिका कोणती असेल? जर हो तर हा लेख वाचाच.
दरवर्षी 21 नोव्हेंबरला जागतिक टेलिव्हिजन दिन साजरा केला जातो. टिव्हीचा शोध सर्वप्रथम स्कॉटलंडचे अभियंत्ये जॉन लोगी बेअर्ड यांनी 1924 मध्ये लावला. त्यांनी अशी यंत्रणा बनवली जी छायाचित्रे प्रसारित करू शकत होती. काही वर्षांनंतर, 1927 मध्ये अमेरिकन शोधक फिलो फार्न्सवर्थ यांनी पहिला पूर्णपणे कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक टिव्ही तयार केला, ज्याने आधुनिक टीव्हीची पायाभरणी घातली. कार्यरत टीव्ही तयार झाल्यानंतर 1 सप्टेंबर 1928 रोजी त्याचे पहिल्यांदा प्रसारमाध्यमांसमोर प्रदर्शन करण्यात आले. सुरुवातीला टीव्ही फक्त ब्लॅक अॅन्ड व्हाईट स्क्रीनचा असायचा, पण त्याच वर्षी जॉन लोगी बेअर्ड यांनी रंगीत (कलर) टिव्हीचे यशस्वी प्रदर्शनही केले. तरीही सर्वसामान्यांसाठी सार्वजनिक प्रसारणाची सुरुवात खूप नंतर, म्हणजेच 1940 च्या दशकात झाली.
भारतात टिव्हीचा प्रवास स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाला आणि त्यात युनेस्कोची मोठी भूमिका होती. युनेस्कोच्या मदतीने 15 सप्टेंबर 1959. रोजी नवी दिल्लीत ऑल इंडिया रेडिओच्या अंतर्गत टीव्ही प्रसारणाला सुरुवात झाली. आकाशवाणी भवनात पहिला टीव्ही सभागृह बांधला गेला, ज्याचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केले. पण सुरूवातीच्या काळात टिव्हीवर प्रसारीत केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित होती. आठवड्यात फक्त दोन दिवस, प्रत्येकी साधारण एक-एक तासाचे कार्यक्रम प्रसारित केले जात असत. या कार्यक्रमांचा उद्देश नागरिकांना कर्तव्य, आरोग्य, वाहतूक नियम आणि आवश्यक सामाजिक विषयांबाबत जागरूक करणे हा होता.
हळूहळू टीव्हीची व्याप्ती वाढू लागली. 1972 मध्ये टीव्ही सेवा मुंबई आणि अमृतसरपर्यंत पोहोचली. 1975 पर्यंत 7 शहरात प्रसारण सुरू झाले होते. 1980 पर्यंत टीव्ही देशाच्या मोठ्या भागात पोहोचला होता आणि घराघरात टिव्ही दिसू लागला होता. भारतीय टीव्ही इतिहासातील मोठे वळण तेव्हा आले जेव्हा 15 ऑगस्ट 1982 रोजी देशात पहिला रंगीत टीव्ही लॉन्च झाला. याबरोबर टीव्ही पाहण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलला आणि मनोरंजनाचा एक नवा काळ सुरू झाला.
भारतात टीव्हीवर प्रसारित झालेली पहिली मालिका 'हम लोग' होती, जी 7 जुलै 1984 रोजी दूरदर्शन या सरकारी वाहिनीवर सुरू झाली. या मालिकेने मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबांच्या संघर्षांचे आणि स्वप्नांचे अत्यंत साध्या पद्धतीने चित्रण केले आणि प्रेक्षकांचे मन जिंकले. या मालिकेचे लेखन मनोहर श्याम जोशी यांनी केले होते. 'हम लोग' नंतर 1980 च्या दशकात आणखी अनेक ऐतिहासिक आणि सामाजिक मालिकांचा काळ आला, ज्यात 'बुनियाद', 'रामायण', 'महाभारत' आणि 'ये जो है जिंदगी' यांचा समावेश आहे.