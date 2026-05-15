/Watermelon History: उन्हाळ्यातील लोकप्रिय फळ कलिंगड भारतात कुठून आणि कधी आलं? जाणून घ्या 5000 वर्षे जुना इतिहास

Food in History: सध्या या कडक उन्हापासून, गरमीपासून त्वरित आराम देणारी कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे कलिंगड! पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की हे फळ नेमकं कुठून भारतात आलं.
Where and when did the popular summer fruit watermelon come to India: सध्या चर्चेत असलेलं एक फळ म्हणजे कलिंगड! वाढत्या गरमीमुळे आणि मुंबई घडलेल्या एका घटनेमुळे सगळीकडेच या फळाबद्दल बोलले जात आहे. खरंतर उन्हाळा सुरू झाला की बाजारात सगळ्यांची नजर याच फळाकडे असतात. रसाळ आणि गारवा देणारं कलिंगड वेगळीच शांती देते. लालगर, भरपूर पाणी आणि नैसर्गिक गोडवा यामुळे कलिंगड हे केवळ फळ नसून उन्हाळ्यातील सर्वात मोठा दिलासा मानलं जातं. कडक उन्हात थंडगार कलिंगडाचा एक तुकडा खाल्ला की शरीराला ताजेतवानेपणा मिळतो आणि तहानही शांत होते. त्यामुळेच जगभरात या फळाची प्रचंड लोकप्रियता आहे.
आज जगभरात दरवर्षी कोट्यवधी टन कलिंगडाची लागवड केली जाते. या फळाच्या 1200 हून अधिक जाती आढळतात. काही कलिंगड आकाराने मोठी असतात, काही लहान; तर काहींचा गर गडद लाल, पिवळा किंवा गुलाबी रंगाचाही असतो. उन्हाळ्यात शरीराला थंड ठेवण्यासाठी आणि पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी टरबूजाला ‘नैसर्गिक कूलर’ मानलं जातं.
कलिंगडाचा इतिहासही तितकाच रंजक आहे. हे फळ आजचं नसून तब्बल पाच हजार वर्षांपूर्वीपासून मानवाच्या आहाराचा भाग असल्याचं मानलं जातं. इतिहासकारांच्या मते, कलिंगडाची सर्वात पहिली लागवड प्राचीन मिसरमध्ये झाली होती. तेथील पुरातत्त्व उत्खननांमध्ये कलिंगडाच्या बियांचे अवशेष सापडले आहेत. इतकंच नाही, तर जुन्या शिलालेखांमध्ये आणि चित्रांमध्येही विविध प्रकारच्या टरबूजांचा उल्लेख आढळतो.
त्या काळात आफ्रिकेतील व्यापारी आणि प्रवासी वाळवंटातून प्रवास करताना कलिंगडाच्या बिया इतर प्रदेशांत घेऊन गेले. नाईल नदीच्या काठावर शेती करणाऱ्या लोकांनी या फळाची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली आणि हळूहळू ते संपूर्ण आफ्रिकेत पसरलं. पुढे व्यापारमार्गांमुळे कलिंगड आशियातही पोहोचलं.
९व्या शतकात चीनमध्ये कलिंगडाची लागवड मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. त्या काळातील चिनी साहित्यामध्ये या फळाचा उल्लेख आढळतो. त्यानंतर भारतासह अनेक आशियाई देशांमध्ये कलिंगड लोकप्रिय झालं. प्राचीन ग्रीक आणि रोमन संस्कृतीतही या फळाला विशेष महत्त्व दिलं गेलं आणि ते त्यांच्या आहारसंस्कृतीचा भाग बनलं. विशेष म्हणजे 'वॉटरमेलन' हा शब्द इंग्रजी शब्दकोशात प्रथम 1615 साली नोंदवला गेला होता.
कलिंगड केवळ चवीसाठी प्रसिद्ध नाही, तर आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर मानलं जातं. या फळात जवळपास 92 टक्के पाणी असतं, त्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते. उन्हाळ्यात घामामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी कलिंगड उत्तम पर्याय मानला जातो. यामध्ये असलेले फायबर पचन सुधारण्यास मदत करतात. तसेच यात व्हिटॅमिन A, व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात असतात.
काही संशोधनांनुसार, कलिंगडातील घटक फुफ्फुस, पोट आणि प्रोस्टेट कॅन्सरसारख्या आजारांचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात. विशेष म्हणजे कलिंगडाचा फक्त गरच नाही, तर त्याच्या बिया आणि सालीचाही उपयोग केला जातो. अनेक देशांमध्ये कलिंगडाच्या सालीचे लोणचे बनवून खाल्ले जाते, तर बिया भाजून स्नॅक्सप्रमाणेही खाल्ल्या जातात.
कलिंगडाबद्दल आणखी एक मजेशीर ऐतिहासिक किस्सा प्रसिद्ध आहे. राजस्थानातील बिकानेर आणि नागौर या दोन संस्थानांमध्ये एकदा कलिंगडावरून वाद निर्माण झाला होता. एका शेतकऱ्याच्या शेतातील कलिंगडाची वेल वाढत जाऊन दुसऱ्या संस्थानाच्या हद्दीत पोहोचली आणि त्यावर आलेलं फळ कोणाचं, यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष झाला. बिकानेरचा दावा होता की मुळं त्यांच्या जमिनीत असल्याने फळही त्यांचंच, तर नागौरचा आग्रह होता की फळ त्यांच्या भूमीत वाढलं असल्याने त्यावर हक्क त्यांचा. या छोट्याशा वादाने पुढे मोठं रूप घेतलं आणि दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष उभा राहिला. शेवटी या वादात बिकानेरची बाजू वरचढ ठरल्याचं सांगितलं जातं.
आज कलिंगड हे फक्त उन्हाळ्यातील फळ राहिलेलं नाही, तर जगभरातील लोकांच्या जीवनशैलीचा भाग बनलं आहे. उष्णतेपासून आराम, शरीराला ऊर्जा आणि चवीचा आनंद देणारं हे फळ प्रत्येकाच्या आवडीचं ठरलं आहे.