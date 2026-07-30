/नॉन व्हेज लव्हर आहात? मग तुमच्या आरोग्यासाठी चिकन, मटण की मासे कोणता मांसाहारी पर्याय सर्वोत्तम? जाणून घ्या

तुम्ही नॉनव्हेज लव्हर आहात? मासे ते मटण असं सगळं खाता? मग तुमच्या मनात हा प्रश्न अनेकदा आला असेल की चिकन, मटण आणि मासे यापैकी आरोग्यासाठी नेमकं काय अधिक चांगलं? या तिन्ही पदार्थांमध्ये प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असली तरी त्यांचे पोषणमूल्य आणि शरीरावर होणारा परिणाम वेगवेगळा असतो. त्यामुळे योग्य पर्याय निवडताना तुमचे वय, आरोग्याची स्थिती आणि आहाराच्या गरजा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
त्वचा काढलेले चिकन, विशेषतः चिकन ब्रेस्ट, हे कमी चरबीयुक्त आणि उच्च प्रतीच्या प्रथिनांचा उत्तम स्रोत मानले जाते. त्यामुळे स्नायूंची वाढ, शरीराची ताकद टिकवून ठेवणे आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ते उपयुक्त ठरते.
मटणामध्ये आयर्न, झिंक आणि व्हिटॅमिन B12 मुबलक प्रमाणात असते. मात्र, चिकन किंवा अनेक प्रकारच्या माशांच्या तुलनेत त्यात संतृप्त चरबीचे प्रमाण अधिक असू शकते. त्यामुळे मटणाचा आहारात समावेश करताना प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
सॅल्मन, सार्डिन, मॅकेरल तसेच रोहूसारख्या माशांमध्ये प्रथिनांसोबतच ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडही भरपूर प्रमाणात असते. ओमेगा-3 हे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास आणि मेंदूच्या कार्यक्षमतेस मदत करणारे पोषक घटक मानले जातात. मात्र, प्रत्येक प्रकारच्या माशामध्ये याचे प्रमाण सारखे नसते.
चिकन, मटण किंवा मासे कोणतेही असोत, ते ग्रिल, वाफवून, बेक करून किंवा कमी तेलात शिजवले तर त्यांचे पोषणमूल्य अधिक चांगल्या प्रकारे टिकून राहते. डीप फ्राय केलेले पदार्थ किंवा जास्त तेल, मीठ आणि मसाले वापरून बनवलेले पदार्थ शक्यतो टाळावेत.
(टीप: ही माहिती सर्वसाधारण आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्याच्या गरजा वेगळ्या असतात. त्यामुळे आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल. झी २४ तास या माहितीची जबाबदारी घेत नाही)