/प्रेशर कुकरचा हा छोटासा भाग साफ करायला विसरताय? तज्ज्ञांचा इशारा; दुर्लक्ष केल्यास वाढू शकतो संसर्गाचा धोका

स्वयंपाक झाल्यानंतर प्रेशर कुकर धुणे ही जवळपास प्रत्येक घरातील रोजची सवय असते. मात्र, कुकरचे झाकण आणि भांडे स्वच्छ करताना त्यातील रबर गॅस्केट (सीलिंग रिंग) अनेकदा दुर्लक्षित राहते. हा छोटासा भाग जर नियमित स्वच्छ केला नाही, तर त्यामध्ये अन्नाचे सूक्ष्म कण, तेलकटपणा आणि ओलावा साचून राहू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, हीच जागा पुढे बुरशी आणि जिवाणू वाढण्यासाठी पोषक ठरू शकते. अलीकडेच कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा यांनी सोशल मीडियावर याबाबत जागरूकता निर्माण करत सांगितले की, कुकरच्या रबर गॅस्केटची योग्य स्वच्छता न ठेवल्यास त्यामध्ये हानिकारक सूक्ष्मजीव वाढू शकतात. दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यास पचनाशी संबंधित त्रास आणि प्रतिकारशक्तीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
सेलिब्रिटी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह यांच्या मते, प्रेशर कुकरचा रबर गॅस्केट प्रत्येक वापरानंतर स्वच्छ धुवून पूर्णपणे कोरडा करूनच पुन्हा बसवावा. याशिवाय आठवड्यातून किमान एकदा त्याची सखोल स्वच्छता करणेही आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, गॅस्केटमध्ये डोळ्यांना न दिसणारे अन्नकण, तेल आणि ओलावा अडकून राहू शकतो. कालांतराने हेच घटक अस्वच्छता निर्माण करतात. अनेकजण कुकरचे भांडे नीट घासतात, पण झाकणातील रबर रिंगकडे लक्ष देत नाहीत. मात्र, वाफ आणि अन्नाच्या संपर्कात येणारा प्रत्येक भाग स्वच्छ ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, रबर गॅस्केट कोमट पाणी आणि सौम्य डिशवॉश लिक्विडने धुवावे. त्यानंतर स्वच्छ पाण्याने नीट धुऊन पूर्णपणे कोरडे झाल्यावरच पुन्हा झाकणात बसवावे. ओलसर अवस्थेत गॅस्केट पुन्हा बसवणे किंवा तसेच ठेवणे टाळावे. कारण ओलावा टिकून राहिल्यास बुरशी वाढण्याची शक्यता वाढते.
श्वेता शाह सांगतात की, वापरानंतर प्रेशर कुकरचे झाकण पूर्णपणे लॉक करून ठेवू नये. झाकण किंचित उघडे ठेवल्यास आतमध्ये राहिलेला ओलावा सहज बाहेर पडतो आणि बुरशी तयार होण्याचा धोका कमी होतो. याशिवाय अनेकजण गॅस्केटवर अन्नाचे अवशेष अनेक दिवस तसेच राहू देतात, तीव्र रसायनांचा वापर करून ते स्वच्छ करतात किंवा फाटलेले गॅस्केटही वापरत राहतात. या सर्व सवयी टाळणे आवश्यक आहे.
रबर गॅस्केटला भेगा पडल्या असतील, ते सैल झाले असेल किंवा झिजले असेल, तर ते त्वरित बदलणे गरजेचे आहे. यामुळे केवळ स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होत नाही, तर प्रेशर कुकर योग्य दाब निर्माण करू शकत नाही. परिणामी कुकरच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम होऊ शकतो.
श्वेता शाह यांच्या मते, होय. गॅस्केटमध्ये अन्नाचे कण आणि ओलावा दीर्घकाळ अडकून राहिल्यास तेथे बॅक्टेरिया आणि बुरशी वाढण्यासाठी योग्य वातावरण तयार होते. अशा वेळी कुकरमधून विचित्र किंवा कुबट वास येऊ लागतो, जो स्वच्छतेचा अभाव दर्शवतो.
गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. जगत जोत सिंग गिल यांच्या मते, व्यवस्थित कार्यरत असलेल्या प्रेशर कुकरमध्ये स्वयंपाक करताना निर्माण होणारे उच्च तापमान बहुतेक हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट करण्यासाठी पुरेसे असते. मात्र, गॅस्केटवर बुरशी, दुर्गंधी किंवा जास्त प्रमाणात घाण दिसत असल्यास ते नीट स्वच्छ करणे किंवा आवश्यक असल्यास बदलणे गरजेचे आहे. कारण अन्न शिजल्यानंतर किंवा हाताळणीदरम्यानही दूषित होण्याचा धोका असू शकतो.
डॉ. गिल यांच्या मते, ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमी आहे, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक यांनी स्वयंपाकघरातील स्वच्छतेबाबत विशेष काळजी घ्यावी.
आपण बाहेरचे अन्न खाताना स्वच्छतेबाबत जागरूक असतो, मात्र स्वतःच्या स्वयंपाकघरातील छोट्या गोष्टींकडे अनेकदा दुर्लक्ष करतो. तज्ज्ञांच्या मते, गॅस्केट स्वच्छ धुणे, पूर्णपणे कोरडे ठेवणे आणि वेळोवेळी बदलणे यासारख्या छोट्या सवयी अन्न सुरक्षित ठेवण्यास आणि कुटुंबाचे आरोग्य जपण्यास मोठी मदत करतात.
(DISCLAIMER: हा लेख उपलब्ध माहिती आणि तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. आरोग्याशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा संबंधित तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. झी २४ तास याची पुष्टी करत नाही.)