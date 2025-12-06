English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
झोपायच्या आधी मुलं जास्त Active का होतात? पालकांच्या 3 गोष्टी ठरतात कारणीभूत

लहान मुलं झोपायच्या आधी खूप जास्त ऍक्टिव असतात. अनेक पालकांना हा प्रश्न पडतो की, झोपायच्या वेळेला नेमकं का असं होतं? यामागची शास्त्रिय कारण समजून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 6, 2025, 02:44 PM IST
या मुलांना रात्रीची मस्ती करणं कसं सुचतं, कळतंच नाही? असा प्रश्न प्रत्येक लहान मुलांच्या पालकांना पडतो. लहान मुलं रात्री झोपायची वेळ झाली की, अतिशय ऍक्टिव होतात. हल्ली दोन्ही पालक वर्किंग असतात. अशावेळी त्यांचा लवकर आवरुन झोपण्याकडे कल असतो. पण मुलं याच्या अगदी विरुद्ध वागतात. प्रचंड दंगा करायचा असतो. एवढंच नव्हे तर त्यांना खूप खेळायचं असतं.

लहान मुलांच्या डोळ्यावर झोपही दिसत नाही. अशावेळी पालकांना प्रश्न पडतो की, मुलांसाठी नेमकं काय करावं? आपण थकलेले असताना यांना कसं आवरायचं? तर यामागचं शास्त्रशुद्ध कारण समजून घ्या. मुलांचा हा हट्ट नाही तर पालकच याला जबाबदार असतात. पालकांनी या सवयी बदलणे आवश्यक असते. 

मुलांमध्ये दिसणारी लक्षणे 

झोपायच्या काही मुलं अगदी अचानक हसणं, पळणं, उड्या मारणं, जोरात बोलणं… असं सगळं करायला लागतात ना? पालकांना वाटतं की, हा मुलांचा हट्टीपणा आहे. ही मुलं आपलं ऐकतच नाही. पण खरं कारण अगदी वेगळं आहे. 

मुलांचा मेंदू overstimulate झालेला असतो. दिवसभर खूप ही मुलं अतिशय ऊर्जेचा वापर करतात. तसेच स्क्रीन, खेळ, आवाज, लोक, अति उत्साह तसेच बदल यामुळे मुलांमध्ये हा बदल दिसतो. यामुळे मुलांमध्ये Cortisol तयार होतो. आणि cortisol वाढला की मुलं fight or flight मोडमध्ये जातात. त्या मोडमध्ये ते शांत बसूच शकत नाहीत.

मुलं या मोडमध्ये खूप धावतात, उड्या मारतात, खिदळतात, काही वेळा चिडतातही… ही त्यांच्या शरीराची उर्जा कमी करण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया असते. मुलांचा हा वाईट स्वभाव नाही. मुलं या कृतीच्या माध्यमातून मेंदूवर असलेला  
हा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी आणि शांत करण्यासाठी मुलं अशा पद्धतीने प्रयत्न करत असतात. 

पालकांनी काय करावं? 

  • ओरडू नका… उलट शांत व्हा

या परिस्थितीत पालकांनी मुलांना ओरडू नये. शांत राहावं. त्यांच्याशी संवाद साधावा. त्यांच्यावर अजिबात चिडचिड करु नये. 

  • मृदू आवाजात बोला 

मुलांशी या वेळेत बोलताना आवाजात मृदूपणा ठेवा. मुलांशी कोणत्याही पद्धतीने ओरडून किंवा मोठ्याने बोलू नका. 

  • हळूवार स्पर्श करा 

मुलांशी यावेळेत जसा मृदू संवाद साधाल. तसाच त्यांना हळूवार स्पर्श करा. त्यांना आंजारा-गोंजारा, जवळ घ्या. त्यांच्यासोबत थोडा वेळ घालवा. 

  • खोली मंद अंधार करा 

मुलांनी शांत झोपावं यासाठी पालकांनी खोलीत मंद अंधार करा. यासाठी डिम लाईट किंवा टेबल लॅम्पचा वापर करा. शांत व्हा. दीर्घ श्वास घ्या. या काळात मुलांना तुम्ही काय करताय? याचा अंदाज येऊ द्या. 

  • झोपताना गप्पा मारणं टाळा

मुलांना शांत झोपवणं ही एक हळूवार प्रोसेस आहे. यासाठी त्यांच्याशी गप्पा मारणं टाळा. तसेच त्यांना नवीन काही सांगू नका. मुलाला तू अतिशय सुरक्षित ठिकाणी आहेस. आणि त्यांच्या मनात आता तू झोप ही भावना निर्माण  करा. 10 पैकी 9 वेळा मुलं काही मिनिटांत शांत होतात. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

