सिलेंडरच्या खाली गोल छिद्रे का असतात? रोजच्या वापरकर्त्यांनाही नसते माहित; तुम्ही सांगू शकता का उत्तर?

Why cylinder have holes at bottom: सोशल मीडियावर दररोज अनेक असे अनेक तथ्य व्हायरल होत असतात, ज्याबद्दल फारच कमी लोकांना माहिती असते. आज आम्ही तुम्हाला स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या गॅस सिलेंडरशी संबंधित असाच एक अनोखा आणि उपयुक्त माहिती किंवा तथ्य सांगणार आहोत. जे वाचून तुम्ही नक्कीच आश्यर्यचकित व्हाल. आपल्या घरात किचनपासून बाथरूमपर्यंत अनेक वस्तू रोज वापरल्या जातात. त्या आपल्या नजरेसमोर सतत असतात, पण त्यांच्यातील छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे आपण सहसा लक्ष देत नाही. अशीच एक वस्तू म्हणजे स्वयंपाकघरातील गॅस सिलेंडर. सिलेंडर रोज दिसतो, रोज वापरला जातो, पण बहुतांश लोक त्याला फक्त वरूनच पाहतात. सिलेंडरच्या अगदी तळाशी मात्र क्वचितच कोणाची नजर जाते.
आता तुम्ही म्हणाल की तिकडे काय बघायचं?. त्यात काय एवढं? तर सिलेंडरच्या अगदी तळाशी तुम्ही बघितलं तर तिथे त्याच्या तळाशी असलेल्या गोलाकार रिंगमध्ये काही लहान-लहान छिद्रे दिसतील. पण ही छिद्रे नेमकी का दिली जातात, हे तुम्हाला माहिती आहे का? नसेल तर आज आपण याच विषयी जाणून घेणार आहोत.
घरगुती वापरासाठी असलेल्या गॅस सिलेंडरमध्ये एलपीजी (LPG – लिक्विड पेट्रोलियम गॅस) भरलेली असते. ही गॅस प्रोपेन आणि ब्यूटेन यांच्या मिश्रणापासून तयार होते आणि स्वयंपाकासाठी वापरली जाते. स्टील किंवा लोखंडापासून बनवलेले हे सिलेंडर साधारणपणे 14.2 किलो क्षमतेचे असतात. भारतात हे सिलेंडर प्रामुख्याने लाल, निळ्या किंवा पांढऱ्या रंगात दिसतात. त्यांची किंमत अनुदान (सबसिडी) आणि बाजारभावानुसार ठरवली जाते.
लाल रंग हा धोक्याचे प्रतीक मानला जातो. एलपीजी ही ज्वलनशील गॅस असल्यामुळे तिचा धोका लगेच लक्षात यावा, यासाठी सिलेंडर लाल रंगाचा असतो. याशिवाय लाल रंगाची तरंगलांबी जास्त असल्याने तो दूरवरूनही सहज दिसतो, त्यामुळे सिलेंडर ओळखणे सोपे जाते.
सिलेंडरच्या खालच्या बाजूला असलेल्या गोलाकार भागात दिलेली लहान छिद्रे मुख्यत्वे हवेचा प्रवाह (एअर सर्क्युलेशन) आणि ओलावा रोखण्यासाठी दिली जातात. सिलेंडर जमिनीवर ठेवलेला असताना त्या ठिकाणी ओलावा साचू शकतो, ज्यामुळे सिलेंडरला गंज लागण्याची शक्यता वाढते. या छिद्रांमधून हवा खेळती राहिल्याने ओलावा लवकर सुकतो आणि गंज होण्याचा धोका कमी होतो.
तसेच या छिद्रांमुळे सिलेंडरभोवती तापमान संतुलित राहण्यास मदत होते. उन्हाळ्यात तापमान वाढल्यामुळे सिलेंडरमधील दाब वाढू शकतो, पण हवेचा योग्य प्रवाह असल्याने हा धोका कमी होतो. गंज लागल्यामुळे सिलेंडर कमकुवत होऊ शकतो आणि अशा स्थितीत स्फोटाचा धोका वाढतो, तो टाळण्यासाठीही ही छिद्रे उपयुक्त ठरतात.
जेव्हा सिलेंडर धुतला जातो, तेव्हा ही छिद्रे फार उपयोगी पडतात. धुताना पाणी सिलेंडरच्या तळाशी साचत नाही आणि लगेच या छिद्रांतून बाहेर निघून जाते. त्यामुळे पाणी अडकून राहात नाही आणि गंज होण्याचा धोका कमी होतो.
एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही छिद्रे नेहमी गोलच असतात असे नाही. वेगवेगळ्या कंपन्या त्यांच्या डिझाइननुसार या छिद्रांच्या आकारात आणि रचनेत बदल करत असतात.