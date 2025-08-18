English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dmart मधून बाहेर पडताना ग्राहकांकडे किती पिशव्या आहेत हे का मोजतात? खरं कारण वाचून कराल कौतुक

Why DMart Checks Bags At The Exit: तुम्हीसुद्धा दरवेळेस डी-मार्टबाहेर पडताना ट्रॉलीमध्ये किती पिशव्या आहेत हे तपासल्यानंतरच बिलवर स्टॅम्प मारुन तुम्हाला बाहेर सोडलं जातं. मात्र या अशा पिशव्या का तपासून पाहतात माहितीये का?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 18, 2025, 08:56 AM IST
Why DMart Checks Bags At The Exit: किरकोळ सामना विकणाऱ्या म्हणजेच साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर सुपरमार्केटमध्ये ग्राहक बाहेर पडताना त्यांच्याकडील पिशव्यांची संख्या मोजून बिलवर शिक्का मारला जातो. सुपरमार्केटमधील अशा तपासणीसंदर्भातील धोरणं ही वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळी आहेत. ही धोरणं स्थानिक कायद्यानुसार असतात. बहुतेक ठिकाणी, या तपासणीचे नियमन करणारे कोणतेही विशिष्ट कायदे नाहीत. परंतु व्यवसायांना सुरक्षा राखण्यासाठी आणि नुकसान टाळण्याच्या उद्देशाने सरसकट प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या अटी निश्चित करण्याची मूभा देण्यात आली आहे. भारतात, सर्वात मोठ्या सुपरमार्केट साखळ्यांपैकी एक - डीमार्ट हे अशा धोरणांसंदर्भातील एक उत्तम उदाहरण असल्याचं दिसून येतं.

डी-मार्टचा पसारा केवढा?

भारतातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 415 हून अधिक आऊटलेट्स असलेल्या डीमार्टच्या माध्यमातून दर महिन्याला लाखो ग्राहकांना सेवा पुरवली जाते. काही खरेदीदार तर गजर पडेल त्याप्रमाणे आठवड्याला भेट देतात. तर बहुतांशी ग्राहक दरमहिन्याला एकाच वेळी महिन्याचा बाजार भरुन नेतात. मोठ्या संख्येने या दुकानांमध्ये ग्राहक येत असून डीमार्टकडून देशभरामध्ये एक सारखेच नियम पाळले जातात. या नियमांमध्येच आऊटलेटमधून बाहेर पडताना बॅग आणि बिल तपासणीचा समावेशही आहे. मात्र तुम्ही डीमार्टमधून बाहेर पडताना तुमच्याकडे सामान्याच्या किती बॅग आहेत आणि तुमच्या सामनाचं बिल का तपासलं जातं हे माहितीये का?

का मोजतात बॅग आणि पाहिलं जातं बिल?

बॅगांची संख्या मोजणे आणि बिल पाहण्यामागील मुख्य तर्क हे दुकानातून चोरी रोखण्याचं असतं. काही राज्यांमध्ये डीमार्टसारख्या मोठ्या दुकानांमधून लपून छपून सामान चोरण्याचे प्रकार वाढलेत. बाहेर पडताना, कर्मचारी बिल दिल्यानंतर लगेच त्यावर स्टॅम्प करत नाहीत. ते ट्रॉलीमधून किमान चार वस्तू आहेत की नाही याची तपासणी करतात. या माध्यमातून हे सुनिश्चित केले जाते की बिलात समावेश नसलेल्या किंवा बिलात नमूद केलेल्या वस्तूंपेक्षा अधिक किंवा जास्त वस्तू बाहेर नेल्या जात नाहीत ना? तसेच सर्व वस्तू योग्यरित्या स्कॅन केल्या आहेत की नाही याचीही वरवर तपासणी या माध्यमातून केली जाते.

तपासणीदरम्यान हे ही स्पष्ट होतं की...

या तपासण्यांच्या माध्यमातून मानवी चुकांमुळे किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे होणाऱ्या बिलिंगमधील त्रुटी शोधण्यास देखील मदत होते. चुकीची किंमत, चुकीचे वजन किंवा चुकलेले स्कॅनिंग यासारख्या गोष्टीही या तपासणीमध्ये सहज सापडतात. अशा समस्या अन् अडचणी ताबडतोब ओळखून, ग्राहक आणि स्टोअर दोघांमधील वाद टाळता येतात.

प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारी वाढण्यासाठी प्रोत्साहन

आणखी एक फायदा म्हणजे हातचलाखीने केल्या जाणाऱ्या चोरीला परावृत्त करणे. त्याप्रमाणे काही वेळेस ग्राहकांकडून अनावधानाने पैसे न देता वस्तू सामानात टाकल्या जातात. अशा गोष्टी या तपासणीच्या माध्यमातून पकडल्या जातात. मुळात अशाप्रकारे बॅग तपासणे हा प्रतिबंधक उपाय असतो. या माध्यमातून प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारपणे खरेदी करा यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहन दिले जाते.

ब्रँडवरील विश्वास मजबूत करण्याचा फायदा

अनेक ग्राहक या अशा तपासणीकडे अगदीच वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहतात. ही सारी प्रक्रिया ब्रँडवरील विश्वास मजबूत करण्यासाठी फायद्याची ठरते. अशा कृतीमधून हे अधोरेखित होते की डीमार्ट कठोर नियमांचे पालन करते. या गोष्टीकडे अनेक ग्राहक व्यावसायिक परिपक्वता आणि जबाबदारीचे भान असल्याचे संकेत म्हणून पाहतात.

बॅग तपासणीसाठी जेव्हा थांबतो तेव्हा...

सीसीटीव्ही फुटेज हा सुरक्षेचा अतिरिक्त भाग असतो. बँग आणि बिल तपासणीदरम्यान, ग्राहक थोड्या वेळासाठी एक्झिट गेटजवळ थांबतात. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे स्पष्टपणे त्यांच्या चेहऱ्याचे फोटो कॅप्चर करू शकतात. नंतर चोरी आढळल्यास किंवा अन्य कारणासाठी हे फुटेज संशयितांना ओळखण्यास आणि कायदेशीर कारवाईत मदत करण्याच्या हेतूने फायद्याच ठरु शकतं. 

काहींना वेळखाऊ वाटते ही पद्धत पण...

काही खरेदीदारांना अशाप्रकारे बँगा तपासणे आणि बिल तपासण्याची ही प्रक्रिया थोडी वेळखाऊ वाटू शकते. मात्र डीमार्टच्या धोरणांनुसार या गोष्टीमुळे चोरी थांबवण्यास आणि त्या माध्यमातून नुकसान रोखण्यात, बिलिंग अचूकपणे करण्यात आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी या गोष्टी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या समान नियमांमुळेच सर्व स्टोअर्समध्ये ग्राहकांना सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित खरेदी करणं अधिक सोपं होतं.

FAQ

डी-मार्टमध्ये बाहेर पडताना बॅग आणि बिल का तपासले जाते?
डी-मार्टमध्ये बाहेर पडताना बॅग आणि बिल तपासण्यामागील मुख्य उद्देश चोरी रोखणे आहे. कर्मचारी बिलावर नमूद केलेल्या वस्तू आणि बॅगमधील सामानाची तपासणी करतात, जेणेकरून बिलात नसलेल्या वस्तू बाहेर नेल्या जाणार नाहीत. तसेच, बिलिंगमधील चुका शोधण्यासाठी आणि योग्य स्कॅनिंग झाल्याची खात्री करण्यासाठी ही तपासणी केली जाते.

डी-मार्टच्या बॅग तपासणी प्रक्रियेत नेमकं काय तपासलं जातं?
सुरक्षा कर्मचारी बिलावर नमूद केलेल्या बॅगच्या संख्येशी आणि ट्रॉलीतील वस्तूंची तुलना करतात. किमान चार वस्तूंची तपासणी केली जाते, जेणेकरून बिलात नमूद नसलेल्या वस्तू बाहेर नेल्या जाणार नाहीत. तसेच, बिलिंगमधील चुका, जसे की चुकीचं स्कॅनिंग किंवा वजन, याचीही तपासणी केली जाते.

डी-मार्टच्या बॅग तपासणी धोरणाचा ग्राहकांना कसा फायदा होतो?
या धोरणामुळे चोरीला आळा बसतो, बिलिंगमधील चुका सुधारल्या जातात आणि ग्राहकांना सुरक्षित, पारदर्शक खरेदीचा अनुभव मिळतो. यामुळे डी-मार्टची विश्वासार्हता वाढते आणि ग्राहकांना व्यावसायिक जबाबदारीचे संकेत मिळतात.

