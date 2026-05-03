English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • Lifestyle
  • AC Safety Tips: उन्हाळ्यात एसी का फुटतात? स्फोट टाळण्यासाठी लगेचच फॉलो करा या 5 टिप्स

AC Safety Tips: उन्हाळ्यात एसी का फुटतात? स्फोट टाळण्यासाठी लगेचच फॉलो करा 'या' 5 टिप्स

AC Safety Tips: गरमी खूप वाढली असून सतत घरात एसी वापरला जातो. पण त्यांची योग्य काळजी  न केल्यास स्फोटाचा धोका वाढतो. असं काही होऊ नये म्हणून तुम्ही काही टिप्स फॉलो करा.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 3, 2026, 02:35 PM IST
AC Safety Tips: उन्हाळ्यात एसी का फुटतात? स्फोट टाळण्यासाठी लगेचच फॉलो करा 'या' 5 टिप्स
Photo Created by AI

AC Safety Tips in Summer: उन्हाळा सुरू झाला की एसीचा वापर झपाट्याने वाढतो. मात्र योग्य देखभाल न केल्यास हाच एसी धोकादायक ठरू शकतो. अलीकडेच दिल्लीतील विवेक विहार येथे पहाटेच्या सुमारास एका चार मजली इमारतीत भीषण आग लागली. प्राथमिक माहितीनुसार एसीमध्ये झालेल्या स्फोटामुळे ही दुर्घटना घडली आणि त्यात ८ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे घरगुती एसी वापरताना सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष किती महागात पडू शकते, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

एसी स्फोट का होतो?

उन्हाळ्यात तापमान खूप वाढल्याने एसीवर जास्त ताण येतो. सतत अनेक तास एसी चालू ठेवल्यामुळे त्याचा कंप्रेसर गरम होतो आणि त्यातील दाब वाढतो. याशिवाय धूळ साचणे, गॅस लीक होणे, वायरिंगमधील बिघाड किंवा स्पार्किंग यांसारख्या समस्या दुर्लक्षित केल्यास धोका आणखी वाढतो. अनेकदा लहानसहान त्रुटींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच मोठे अपघात घडतात.

एसी सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे?

१. स्वतः दुरुस्ती करण्याचा मोह टाळा

एसीमध्ये काही बिघाड झाला तर स्वतः हात घालण्यापेक्षा तज्ज्ञ तंत्रज्ञाची मदत घ्या. चुकीच्या हाताळणीमुळे धोका वाढू शकतो.

२. नियमित सर्व्हिसिंग आवश्यक

ठराविक काळाने एसीची सर्व्हिस करून घेणे खूप गरजेचे आहे. यामुळे यंत्रणेवरचा ताण कमी राहतो आणि ओव्हरहिटिंगचा धोका कमी होतो.

३. गॅस लीककडे दुर्लक्ष करू नका

कूलिंग कमी होणे किंवा विचित्र वास येणे यासारखी लक्षणे दिसल्यास गॅस लीक असू शकते. लगेच तंत्रज्ञाला बोलावून तपासणी करून घ्या.

४. फिल्टर स्वच्छ ठेवा

धूळ साचलेले फिल्टर एसीची कार्यक्षमता कमी करतात आणि मशीन जास्त गरम होण्याची शक्यता वाढवतात. त्यामुळे फिल्टर वेळोवेळी साफ करा किंवा बदलून घ्या.

५. स्वतंत्र वीज जोडणी वापरा

एसीसाठी वेगळा प्लग आणि सॉकेट वापरणे अधिक सुरक्षित असते. एकाच सॉकेटवर अनेक उपकरणे जोडल्यास ओव्हरलोड होऊन आग किंवा स्फोटाचा धोका वाढतो.

उन्हाळ्यात एसीचा वापर अपरिहार्य असला तरी थोडी काळजी आणि योग्य देखभाल केल्यास मोठे अपघात टाळता येऊ शकतात. त्यामुळे सुरक्षिततेला नेहमी प्राधान्य द्या.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
AC Safety Tipssummer careLIFESTYLE

इतर बातम्या

‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाची ऐतिहासिक घोडदौड कायम, आतापर्यंत गा...

मनोरंजन