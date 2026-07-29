/एअरटाइट डब्यात ठेवलेला तांदळालाही कीड कशी काय लागते? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण आणि सोपे उपाय

आपण बाजारातून चांगल्या दर्जाचा तांदूळ विकत आणतो आणि तो खराब होऊ नये म्हणून एअरटाइट डब्यात भरून ठेवतो. पण काही दिवसांनी डबा उघडल्यावर त्यामध्ये लहान काळे किडे दिसू लागतात. मग अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो, डबा पूर्णपणे बंद असताना हे किडे आत आले तरी कसे? खरं तर हे किडे बाहेरून डब्यात शिरत नाहीत. त्यांची सुरुवात तांदळामध्ये आधीपासूनच झालेली असते.
तांदळाचे उत्पादन शेतात किंवा गोदामात साठवले जात असताना काही प्रकारचे कीटक दाण्यांवर अतिशय सूक्ष्म अंडी घालतात. ही अंडी इतकी लहान असतात की ती डोळ्यांना दिसत नाहीत आणि प्रक्रिया करूनही अनेकदा दाण्यांवरच राहतात. जेव्हा हा तांदूळ घरात आणून बंद डब्यात ठेवला जातो, तेव्हा डब्यातील नैसर्गिक तापमान आणि थोडासा ओलावा या अंड्यांच्या वाढीस पोषक वातावरण तयार करतात. काही दिवसांनी त्यातून किडे बाहेर पडतात आणि तांदळात घुन दिसू लागतात. त्यामुळे किडे बाहेरून आले असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात ते आधीपासूनच दाण्यांमध्ये असलेल्या अंड्यांमधून तयार झालेले असतात.
1. कडुलिंबाची सुकलेली पाने वापरा
तांदळाच्या डब्यात थरांमध्ये काही सुकलेली कडुलिंबाची पाने ठेवा. त्यांच्या वासामुळे किड्यांची वाढ कमी होण्यास मदत होते.
2. सुक्या लाल मिरच्या ठेवा
डब्यात ४ ते ५ सुक्या लाल मिरच्या ठेवल्यास त्यांचा तीव्र वास घुन दूर ठेवण्यास उपयुक्त ठरतो.
3. तांदूळ आधी फ्रिजमध्ये ठेवा
नवीन तांदूळ घरी आणल्यानंतर तो एक-दोन दिवस फ्रिजमध्ये ठेवल्यास त्यामधील सूक्ष्म अंडी निष्क्रिय होण्यास मदत होऊ शकते. त्यानंतरच तांदूळ साठवून ठेवा.
4. लवंग आणि तमालपत्राचा वापर
तांदळाच्या डब्यात ८ ते १० लवंगा आणि २ ते ३ तमालपत्रे ठेवल्यास त्यांचा सुगंध कीटकांना दूर ठेवण्यास मदत करतो.
5. सोललेला नसलेला लसूण
लसणाच्या काही अख्ख्या पाकळ्या डब्यात ठेवल्यास त्याचा नैसर्गिक वास किड्यांना दूर ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो. पाकळ्या सुकल्यानंतर त्या बदलून नवीन ठेवा.
तांदूळ साठवण्यापूर्वी डबा पूर्णपणे कोरडा असल्याची खात्री करा. ओलावा हा कीटक वाढण्यामागील महत्त्वाचा घटक मानला जातो. त्यामुळे स्वच्छ आणि कोरड्या डब्यात तांदूळ भरल्यास तो अधिक काळ सुरक्षित राहू शकतो.
हे सोपे घरगुती उपाय नियमितपणे अवलंबल्यास तांदळामध्ये किडे होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येते आणि धान्यही अधिक काळ चांगल्या स्थितीत टिकून राहते.