/चिप्सच्या पाकिटातील हवा ग्राहकांची फसवणूक की अजून काही? यामागचं नेमकं कारण काय?

चिप्सचं पॅकेट उघडलं की आत चिप्सपेक्षा हवा जास्त दिसते आणि मग सहज प्रश्न पडतो की, पॅकेटमध्ये एवढी जागा कशासाठी? अनेकांना वाटतं की कमी चिप्स देऊन ग्राहकांना जास्त पैसे मोजायला लावण्यासाठी कंपन्या पॅकेट मोठं ठेवतात. पण पॅकेटमध्ये असलेली ही जागा केवळ ग्राहकांची दिशाभूल करण्यासाठी नसते. उलट, चिप्सची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्या सुरक्षितपणे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पॅकेटमध्ये विशेष प्रकारची गॅस भरली जाते.
चिप्सच्या पॅकेटमध्ये साधारणपणे नायट्रोजन गॅस वापरली जाते. वातावरणातही मोठ्या प्रमाणात नायट्रोजन असतो. हा गॅस रंगहीन, गंधहीन आणि तुलनेने निष्क्रिय असल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगसाठी त्याचा वापर केला जातो. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे चिप्सचा स्वाद, सुगंध आणि पोत दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे.
सामान्य हवेमध्ये ऑक्सिजन आणि ओलावा असतो. ऑक्सिजनच्या संपर्कामुळे चिप्समधील तेलाचं ऑक्सिडेशन होऊ शकतं. परिणामी चिप्सची चव आणि वास बदलू शकतो आणि त्या ताज्या राहत नाहीत. नायट्रोजनचा वापर केल्यामुळे पॅकेटमधील ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी ठेवता येतं. त्यामुळे चिप्स जास्त काळ ताज्या आणि चविष्ट राहण्यास मदत होते.
यामागे आणखी एक महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे चिप्स तुटू नयेत म्हणून. चिप्स अतिशय पातळ आणि नाजूक असतात. उत्पादन कारखान्यातून त्या दुकानापर्यंत पोहोचेपर्यंत पॅकेट्सची वाहतूक, साठवणूक आणि हाताळणी केली जाते. या प्रक्रियेत पॅकेटवर दबाव पडला किंवा ते इतर वस्तूंमध्ये दाबलं गेलं, तर चिप्स सहज तुटू शकतात. पॅकेटमध्ये भरलेली नायट्रोजन गॅस त्याला थोडा फुगवटा देते. त्यामुळे पॅकेट एक प्रकारच्या कुशनसारखं काम करतं आणि बाहेरून पडणारा दबाव थेट चिप्सवर येण्यापासून काही प्रमाणात रोखतो.
चिप्स कुरकुरीत राहण्यासाठी त्यांच्यापासून ओलावा दूर ठेवणं महत्त्वाचं असतं. ओलावा आत गेला तर चिप्स मऊ आणि सॉगी होऊ शकतात. म्हणूनच पॅकेटमध्ये नियंत्रित वातावरण तयार केलं जातं, ज्यामुळे चिप्सचा कुरकुरीतपणा अधिक काळ टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
पॅकेट मोठं दिसत असलं तरी त्यावर दिलेलं नेट वजन चिप्सचं असतं, पॅकेटमधील गॅसचं नाही. उदाहरणार्थ, पॅकेटवर 20 ग्रॅम नेट वजन लिहिलं असेल, तर ते चिप्सच्या वजनाशी संबंधित असतं. त्यामुळे पॅकेटमधील फुगवटा पाहून लगेच कंपन्या ग्राहकांना फसवत आहेत असा निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही. चिप्स सुरक्षित राहाव्यात, तुटू नयेत आणि त्यांची चव व कुरकुरीतपणा टिकून राहावा, यासाठीच पॅकेटमध्ये ही गॅस वापरली जाते.
म्हणजेच, चिप्सच्या पॅकेटमधली ‘हवा’ प्रत्यक्षात चिप्ससाठी सुरक्षा कवचासारखी काम करते.