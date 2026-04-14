आमरस काळा का पडतो? आंब्याचा ओरिजनल रंग हवा असेल तर काय कराल? अशा पद्धतीने बनवा चवदार आमरस

अक्षय तृतीया हा भारतातील अतिशय महत्त्वाचा सण. हा दिवस सगळेजणच एक शुभ मुहूर्त म्हणून साजरा करतात. या दिवशी 'आमरस पुरीचा' बेत करुन या दिवसापासून आंबे खायला सुरुवात केली जाते. एवढंच नव्हे तर लहान मुलांना पहिल्यांदा आंबा चाखायचा असेल तर हाच दिवस अतिशय शुभ मानला जातो. आंब्याचा हंगाम सुरु झाला आहे. अशावेळी अनेकजण आमरस तयार करुन ठेवतात. आंब्याचा सुगंध आणि त्याचा रसाळपणा टिकवून ठेवण्यासाठी नेमकं काय कराल?
आमरस करण्यासाठी सर्वात अगोदर चांगले पिकलेले गोड आणि रसाळ आंबे विकत घेणे महत्त्वाचे आहे. आंब्याची गुणवत्ता चांगली असणे अधिक महत्त्वाचा आहे. यामुळे आमरस अधिक चविष्ट होते. यासाठी तुम्ही केसर, हापूस आणि पायरी आंब्याचा वापर करु शकता. आंबे सुरुवातीला स्वच्छ पाण्याने धुवून ते थोडावेळ साध्या पाण्यात थोडावेळ ठेवा. त्यानंतर आंब्याचा चिक काढून त्याची साल काढा. साल काढून गर वेगळा करा आणि हातानेच गर वेगळा करा. यामध्ये नैसर्गिक तंतू आणि तो रस छान स्टिलच्या किंवा काचेच्या टोपात काढून ठेवा. यामुळे आंब्याचा रस चांगला राहतो.
महत्त्वाचं म्हणजे आंब्याचा रस मिक्सरमध्ये काढा. चवीसाठी यामध्ये साखर घाला. यामुळे आमरस अधिक गोड होतील. महत्त्वाची टिप या आमरसमध्ये थोडेसे दूध घाला. दूध घातल्यामुळे आमरसाचा रंग उजळतो. तो काळा पडत नाही. मिश्रण करणे. हा गर मिक्सरमध्ये किंवा रवीने (blender) फिरवून एकजीव करा. त्यात चवीनुसार साखर (आंबा कमी गोड असल्यास) आणि चिमूटभर मीठ टाका. आमरसाचा सुगंध अधिक महत्त्वाचा असतो. शेवटी त्यात वेलची पूड किंवा सुंठ पावडर टाका.
1. लिंबाचा रस पिळा : आमरस तयार करताना त्यात अर्ध्या लिंबाचा रस पिळा. लिंबातील व्हिटॅमिन सी (अॅस्कॉर्बिक अॅसिड) रस काळा पडण्यापासून वाचवते.
2. आमरसामध्ये थंड दूध मिळा : रस करताना त्यात थोडे थंड दूध घातल्यास रसाचा रंग उजळ राहतो आणि तो काळा पडत नाही.
3. आमरस हवा बंद डब्यात ठेवा: आमरस बनवल्यानंतर तो लगेच हवाबंद डब्यात (Air-tight container) भरून फ्रिजमध्ये ठेवावा. हवेचा संपर्क जेवढा कमी, तेवढा रस जास्त काळ ताजी दिसतो.
4. आमरस काढण्यासाठी काचेचे भांडे वापरा: आमरस साठवण्यासाठी स्टीलऐवजी काचेच्या भांड्याचा वापर करा, यामुळे रासायनिक प्रक्रिया मंदावते.
5 आमरसमध्ये बर्फाचा तुकडा घाला : रस करताना त्यात बर्फाचे खडे टाकल्याने तापमान कमी राहते आणि रसाचा नैसर्गिक पिवळा रंग टिकून राहतो.