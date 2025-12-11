English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kitchen Tips: फ्लॉवर बाजारातून आणताच काळ पडतो का? ताजे ठेवण्यासाठी फॉलो करा हे 5 सोपे उपाय

Why Does Cauliflower Turn Black Quickly : फ्लॉवर किंवा फुलकोबी बाजारातून आणताच काळी पडते. यामागे अनेक कारणं आहे. फ्लॉवर ताजे ठेवण्यासाठी काय करायचं जाणून घ्या,   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 03:15 PM IST
Kitchen Tips: फ्लॉवर बाजारातून आणताच काळ पडतो का? ताजे ठेवण्यासाठी फॉलो करा हे 5 सोपे उपाय
How to Prevent cauliflower from turning black

 5 Easy Ways to Keep It  Cauliflower Fresh Longer: फ्लॉवर किंवा फुलकोबी हा घराघरात वापरला जाणारा हेल्दी आणि चविष्ट भाजीपाला आहे. पण अनेक महिलांची एकच तक्रार असते “बाजारातून फ्लॉवर आणल्यावर काही तासांतच ती काळी पडते!” फ्लॉवरवरील काळे डाग केवळ दिसायला वाईट नाहीत, तर त्याने तिची ताजेपणा आणि गुणवत्ता कमी होत जाते. फ्लॉवर काळी पडण्याची काही प्रमुख कारणे म्हणजे  अतिरिक्त ओलावा, अयोग्य तापमान, थेट सूर्यप्रकाश, आणि चुकीची स्टोरेज पद्धत. पण काळजी करू नका! काही छोट्या टिप्स वापरून फ्लॉवर 3–5 दिवस ताजा, पांढरी आणि कुरकुरीत ठेवता येऊ शकते. चला जाणून घेऊया फ्लॉवर काळे पडू नये यासाठी 5 सोपे आणि प्रभावी उपाय

1. फ्लॉवर धुवून ठेवू नका

बाजारातून आणल्यावर लगेच फ्लॉवर धुण्याची चूक अनेकदा केली जाते. धुतल्यामुळे पाण्याची ओलावा तिला पटकन खराब करतो आणि काळे डाग येतात.

उपाय: फ्लॉवर कोरडीच फ्रिजमध्ये ठेवा. वापरण्याच्या अगोदरच नीट धुवा

2. फ्लॉवरचे पानांसह स्टोअर करा

फ्लॉवरच्या भोवती असलेली हिरवी पाने तिला नैसर्गिक संरक्षण देतात. पानांमुळे फ्लॉवरल ओलावा टिकून राहतो. पांढरा रंग जास्त काळ टिकतो.  काळे डाग लवकर येत नाहीत

उपाय: पाने काढू नका. जितकी जास्त पाने ठेवता येतील, तितके चांगले. 

3. फ्रिजमध्ये योग्य प्रकारे पॅक करून ठेवा

फ्लॉवर फ्रिजमध्ये ठेवताना योग्य स्टोरेज पद्धत खूप महत्त्वाची आहे.

कसे ठेवावे?

छिद्र असलेल्या पॉलिथीन/पेपर बॅगमध्ये ठेवा

थंडीत (4-7°C) व्हेजिटेबल ट्रे मध्ये ठेवा

एअरटाइट कंटेनरमध्ये ठेवू नका

अतिरिक्त हवा अडकली तर फुलकोबी काळी पडते.

4. व्हिनेगर वॉटर स्प्रेचा वापर करा

थोड्याशा व्हिनेगरमुळे फ्लॉवर जास्त दिवस ताजी राहते कारण त्यात अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात.

उपाय:

1 कप पाण्यात 1 चमचा व्हिनेगर मिसळा

हलका स्प्रे करून टिश्यू पेपरने कोरडे करा

मग फ्रिजमध्ये स्टोअर करा

हे बॅक्टेरिया वाढू देत नाही आणि फुलकोबी काळी होत नाही.

5. फ्लॉवर कापून ठेवू नका

कापलेली फ्लॉवर जास्त लवकर खराब होते.

उपाय:

फ्लॉवर संपूर्ण ठेवूनच फ्रिजमध्ये ठेवा

कापणे आवश्यक असल्यास, एअरटाइट बॉक्समध्ये टिश्यू पेपरसह ठेवा (ओलावा शोषण्यासाठी)

एक्स्ट्रा उपाय: फ्लॉवर ब्लांच करून फ्रीज करा (जास्त काळ ठेवायची असल्यास)

जर तुम्हाला फुलकोबी 10–15 दिवस साठवायची असेल तर —

पद्धत:

फ्लॉवरचे तुकडे करा

2 मिनिटे उकळत्या पाण्यात टाका

लगेच बर्फाच्या पाण्यात बुडवा

पूर्ण कोरडे करून zip bag मध्ये फ्रीजरमध्ये ठेवा

या पद्धतीने फुलकोबी महिनाभर ताजी राहते.

फ्लॉवर काळी पडणे ही सामान्य समस्या आहे, पण योग्य स्टोरेज तंत्राने ती सहज टाळता येते. वरील सोपे उपाय वापरून तुम्ही फ्लॉवर अधिक ताजी, पांढरी आणि पोषक ठेवू शकता.

तेजश्री गायकवाड

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

