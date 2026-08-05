डोसा तव्याला चिकटतोय? 'या' 4 चुका टाळा अन् मिळवा हॉटेलसारखा खुसखुशीत आणि जाळीदार डोसा! फॉलो करा टिप्स

घरच्या घरी डोसा बनवताना अनेकदा तो तव्याला चिकटतो, नीट पसरत नाही किंवा हॉटेलमध्ये मिळतो तसा खुसखुशीत आणि जाळीदार तयार होत नाही. बॅटर तयार करण्यापासून तवा गरम करण्यापर्यंत काही छोट्या चुका झाल्या तरी डोशाचा पोत आणि चव दोन्ही बिघडू शकतात. मात्र काही सोप्या गोष्टींची काळजी घेतली तर घरातही अगदी साऊथ इंडियन स्टाइल कुरकुरीत डोसा बनवता येतो.
1. तवा खूप गरम असणे
डोसा बनवताना सर्वात सामान्य चूक म्हणजे तवा जास्त तापवणे. अशा वेळी बॅटर टाकताच ते लगेच चिकटते आणि नीट गोलाकार पसरत नाही. त्यामुळे डोसा तुटण्याची शक्यता वाढते.
2. बॅटरचे प्रमाण योग्य नसणे
डोशाचे पीठ खूप घट्ट असेल तर ते व्यवस्थित पसरत नाही आणि डोसा जाडसर होतो. उलट खूप पातळ पीठ तव्यावर टिकत नाही आणि डोसा उलटताना तुटतो.
3. तव्याची योग्य तयारी न करणे
विशेषतः लोखंडी तवा वापरत असाल तर तो आधी व्यवस्थित सीझन केलेला असणे आवश्यक आहे. तव्यावर हलका तेलाचा थर नसल्यास डोसा चिकटण्याची शक्यता अधिक असते.
4. डोसा घाईत काढण्याचा प्रयत्न
डोशाचा खालचा भाग पूर्णपणे भाजून सोनेरी रंग येईपर्यंत त्याला हात लावू नका. लवकर उलटण्याचा किंवा कडा उचलण्याचा प्रयत्न केल्यास डोसा तुटू शकतो.
योग्य प्रमाणात साहित्य वापरा
चांगल्या डोशासाठी 3 वाट्या तांदूळ आणि 1 वाटी उडीद डाळ हे प्रमाण उत्तम मानले जाते. त्यात थोडी हरभरा डाळ आणि अर्धा चमचा मेथीदाणे घातल्यास डोशाला चांगला रंग आणि कुरकुरीतपणा येतो.
पीठाला पुरेसा वेळ आंबू द्या
डोशाचा पोत आणि जाळीदार टेक्स्चर हे बॅटर नीट आंबण्यावर अवलंबून असते. पीठ वाटल्यानंतर ते किमान 8 ते 10 तास उबदार ठिकाणी झाकून ठेवा.
तवा तयार करण्याची योग्य पद्धत
डोसा घालण्यापूर्वी तवा गरम करून त्यावर थोडे पाणी शिंपडा. नंतर स्वच्छ कापडाने किंवा टिश्यूने तवा पुसून घ्या आणि त्यानंतरच पीठ पसरवा. त्यामुळे डोसा तव्याला चिकटत नाही.
आचेचे योग्य नियोजन करा
सुरुवातीला मंद आचेवर पीठ पसरवा. डोसा व्यवस्थित पसरल्यानंतर आच मध्यम किंवा थोडी वाढवा. यामुळे डोसा आतून शिजतो आणि बाहेरून खुसखुशीत होतो.
तेल किंवा तूप योग्य वेळी घाला
डोसा पसरवल्यानंतर लगेच तेल टाकू नका. वरचा भाग थोडा कोरडा दिसू लागल्यानंतर कडांना आणि मध्यभागी थोडे तेल, तूप किंवा बटर घाला. त्यामुळे डोशाला सुंदर रंग येतो आणि तो सहज सुटतो.
या सोप्या टिप्सचा अवलंब केल्यास घरच्या घरीही रेस्टॉरंटमध्ये मिळणाऱ्या डोशासारखा पातळ, जाळीदार आणि खुसखुशीत डोसा सहज तयार करता येईल.