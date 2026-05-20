Fruit Benefits: 60-70 रुपयांचं फळ नाही तर फक्त 4 रुपयात 'या' फळातून मिळेल भरपूर पोषण!

Coconut Water And Banana Benefits : दररोज 60 ते 70 रुपयांचे एक फळ विकत घेणे प्रत्येकाला परवडत नाही. त्यामुळे, जर तुम्हाला कमी खर्चात अधिक पोषण हवे असेल, तर आम्ही सांगत असलेलं फळ खाऊन बघा.
Why eating banana instead of coconut water can be beneficial: उन्हाळा सुरू झाला की साहजिकच नारळपाण्याची मागणी वाढते. शरीराला थंडावा मिळावा, डिहायड्रेशन टाळावे आणि पटकन एनर्जी मिळावी म्हणून अनेकजण दररोज नारळपाणी पितात. पण रोज 60-70 रुपये खर्च करून नारळपाणी घेणे प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये बसतेच असे नाही. अशा वेळी कमी खर्चात जास्त पोषण देणारा एक साधा आणि सहज उपलब्ध पर्याय म्हणजे केळं ठरू शकतं. केळ फक्त 4 ते 5 रुपयांत मिळणारे उत्तम फळ आहे. एक केळं शरीराला अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक पुरवते. त्यामुळेच डॉक्टर आणि फिटनेस तज्ज्ञही रोजच्या आहारात केळ्याचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात. केवळ पोट भरणारे फळ म्हणून नव्हे, तर शरीराला ताकद देणारा आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी उपयुक्त असा सुपरफूड म्हणून केळ्याकडे पाहिले जाते.
केळ्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन B6, व्हिटॅमिन C आणि मॅग्नेशियम यांसारखे महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. शरीराला पटकन ऊर्जा देण्याची क्षमता असल्यामुळे खेळाडू, जिम करणारे लोक आणि सकाळी धावपळीत कामावर जाणारे अनेकजण केळं खाणे पसंत करतात.
नारळपाणी शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी आणि उष्णतेत ताजेतवाने वाटण्यासाठी उत्तम आहे. पण केळं शरीराला ऊर्जा, फायबर आणि अधिक काळ टिकणारे पोषण देते. जर कमी खर्चात पोटभर आणि पौष्टिक पर्याय हवा असेल, तर केळं अधिक फायदेशीर ठरू शकतं.
एका छोट्या केळ्यामध्ये साधारण 113 कॅलरीज, 26 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स, 2 ग्रॅम फायबर आणि सुमारे 375 मिलीग्रॅम पोटॅशियम असते. याशिवाय व्हिटॅमिन B6, व्हिटॅमिन C आणि मॅग्नेशियमसारखे पोषक घटकही मिळतात. सकाळचा नाश्ता, वर्कआउटपूर्वीचा स्नॅक, संध्याकाळची भूक किंवा रात्री हलकं काही खायचं असेल तर केळं हा स्वस्त, सोपा आणि आरोग्यदायी पर्याय ठरू शकतो.
सकाळच्या नाश्त्यात किंवा व्यायामाआधी केळं खाल्ल्यास शरीर अधिक सक्रिय राहू शकतं. दूध, दही किंवा पीनट बटरसोबत खाल्ल्यास त्याचा फायदा आणखी वाढतो. आजारपणात किंवा अशक्तपणातही सहज पचणारा आहार म्हणून केळ्याचा वापर केला जातो. केळं गोड असल्यामुळे ते खाल्ल्यास साखर वाढते, असा गैरसमज अनेकांचा असतो. मात्र योग्य प्रमाणात केळं खाल्ल्यास शरीरात साखर हळूहळू रिलीज होते. त्यामुळे ऊर्जा दीर्घकाळ टिकून राहते आणि रक्तातील साखर अचानक वाढत नाही.
केळं पोटॅशियमचा उत्तम स्रोत आहे. पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते आणि हृदयाचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांसाठीही मर्यादित प्रमाणात केळं खाणं फायदेशीर ठरू शकतं.