ट्रकच्या मागे 'Horn OK Please' असं का लिहिलेलं असतं? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल

Horn Ok Please : तुम्ही रस्त्यावर सामानाने भरलेले ट्रक पाहिले असतील. अनेक ट्रक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात आणि शहरात माल घेऊन जात असतात. या ट्रकांच्या मागे शायरी, घोषणा, म्हणी इत्यादी लिहिलेले तुम्ही पाहिलं असेल. या सोबतच अनेक ट्रकवर 'Horn Ok Please' असं लिहिलेलं सुद्धा तुम्ही पाहिलंच असेल. हे वाक्य एवढं लोकप्रिय झालं आहे की काही वर्षांपूर्वी या नावाचा एक चित्रपट सुद्धा बनला होता. खरंतर नियमांनुसार हे ट्रकवर लिहिणं बंधनकारक नाही, किंवा त्याचा कोणताही विशेष अर्थ सुद्धा नसतो, मात्र तरी देखील अनेक ट्रकच्या मागे तुम्ही हे लिहिलेलं पाहिलं असेल. अनेक जणांना या 'Horn Ok Please' चा अर्थ माहित नसतो. तेव्हा याबाबत जाणून घेऊयात.

काय आहे याचा अर्थ?

ट्रकच्या मागे लिहिण्यात आलेल्या 'हॉर्न ओके प्लीज' चा अर्थ गाडीला ओव्हरटेक करण्यापूर्वी हॉर्न वाजवून ड्रायव्हरला सूचित करणे. म्हणजेच ट्रक चालक मागे चालत असलेल्या वाहनाला सांगतो की, जर त्यांना ट्रकला ओव्हरटेक करून पुढे जायचे असेल तर त्यांनी हॉर्न वाजवावा. पूर्वीच्या काळी ट्रकला साईड आरसे नसायचे. त्यामुळे मागून येणाऱ्या किंवा ओव्हरटेक करू इच्छिणाऱ्या गाडी विषयी ट्रक चालकाला माहिती मिळावी यासाठी 'हॉर्न ओके प्लीज' हे वाक्य लिहिलं जायचं. जेणे करून त्यावाचून मागच्या गाडीचा ड्रायव्हर ओव्हरटेक करण्यापूर्वी हॉर्न देईल आणि ट्रक चालक त्याला पुढे जाण्यासाठी मार्ग करून देऊ शकेल.

Ok चा अर्थ काय असतो?

'Horn Ok Please' या ओळीच्या मध्यभागी 'ओके' लिहिण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यातील एक कारण म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धात संपूर्ण जगात डिझेलची कमतरता होती. यावेळी, रॉकेलने भरलेले कंटेनर ट्रकमध्ये ठेवले जायचे, जे अत्यंत ज्वलनशील असायचे. या ट्रकला अपघात झाला तर ट्रकला वेगाने आग लागेल, म्हणून मागील वाहनांना त्यांच्यापासून योग्य अंतर ठेवा असं सांगण्यासाठी 'ऑन केरोसीन' (On Kerosene) असे लिहिले गेले, ज्याला हळूहळू 'Ok' म्हटले गेले.

'हे' सुद्धा आहे कारण :

जुन्या काळात, बहुतेक अरुंद मार्ग असायचे, ज्यामुळे ओव्हरटेकिंगच्या वेळी अपघाताचा जास्त धोका होता. मोठ्या ट्रकला मागील वाहने दिसायची नाहीत. अशावेळी ट्रकच्यामागे लिहिलेल्या 'ओके' या शब्दावर एक बल्ब होता. ट्र्क डायव्हर हा बल्ब चालू करायचा, ज्यामुळे ट्रकच्या मागे चालणाऱ्या वाहनांना संकेत मिळायचा की ते ओव्हरटेक करू शकतात. ज्यामुळे अपघात टाळले जायचे.